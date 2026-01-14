MIMARU startet gemeinsam mit Sumitomo Corporation einen Bekleidungs-Sharing-Service für reisende Familien

−Der „Any Wear, Anywhere"-Service verringert den Aufwand beim Packen und unterstützt nachhaltigeres Reisen−

TOKIO, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cosmos Hotel Management Co., Ltd., Betreiber der Apartment-Beherbergungsmarke MIMARU, hat sich dem Bekleidungs-Sharing-Service „Any Wear, Anywhere" der Sumitomo Corporation angeschlossen, um diesen Service für anreisende Familien anzubieten, die bei MIMARU übernachten.

Der Service wird am 19. Januar 2026 an den Start gehen. Reservierungen sind ab dem 7. Januar 2026 möglich. Familienreisen nach Japan sind oft mit Herausforderungen verbunden, wie z. B. der Vorbereitung von Kleidung, die den örtlichen klimatischen Bedingungen angepasst ist, dem Transport großer Mengen an Gepäck für die Familienmitglieder und dem Umgang mit unbenutzter Kleidung oder Koffern während oder nach der Reise. Der Service soll diese Belastungen verringern, indem er das Mitbringen umfangreicher Garderobe überflüssig macht und gleichzeitig zu umweltbewussterem Reisen anregt.

Sumitomo Corporation führte „Any Wear, Anywhere" im Juli 2023 ein. Reisende, die bei MIMARU übernachten, können je nach Jahreszeit und Reisezweck ausgewählte Bekleidungssets im Voraus online reservieren, an ihrem Aufenthaltsort in Empfang nehmen und sie nach Gebrauch innerhalb Japans zurückgeben. Durch die Reduzierung des Transports und der Entsorgung von Kleidung unterstützt der Service einen nachhaltigeren Tourismus. Für die Einführung bei MIMARU wurde das Angebot erweitert, um Familien, die mit Kindern reisen, besser gerecht zu werden.

In den Rückmeldungen der Gäste wird die Zweckmäßigkeit des Services hervorgehoben:

„Normalerweise besitze ich keine Winterkleidung, und da die Kinder schnell wachsen, gestaltet es sich schwierig, sperrige Winterkleidung einzupacken. Das Mieten erschien mir günstiger als das Befüllen eines Koffers", berichtet ein Reisender aus Singapur.

„Die Kleidung für die Erkundung Tokios war bequem und durch den zusätzlichen Platz in meinem Koffer hatte ich mehr Platz für Einkäufe", kommentierte eine Reisende aus Australien.

„Die Kleidung bei der Ankunft vorzufinden und sie einfach am Empfang zurückzugeben machte die Erfahrung sehr einfach. Alles war sauber und von guter Qualität", so ein Reisender aus den Vereinigten Staaten.

MIMARU ist eine Apartment-Beherbergungsmarke, die geräumige Gästezimmer ab ca. 40 Quadratmetern anbietet, in denen Familien und Gruppen bequem gemeinsam untergebracht werden können. Über 90 Prozent der Gäste sind internationale Familien. Neben dem Bekleidungs-Sharing bietet MIMARU Dienstleistungen wie die Zustellung des Gepäcks am selben Tag und andere familienorientierte Initiativen, um den Komfort für ankommende Reisende zu erhöhen.

