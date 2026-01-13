MIMARU s'associe à Sumitomo Corporation pour lancer un service de partage de vêtements destiné aux familles en déplacement

- Le service « Any Wear, Anywhere » réduit le fardeau de l'emballage et favorise les voyages durables...

TOKYO, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cosmos Hotel Management Co, Ltd, exploitant de la marque d'hébergement de style appartement MIMARU, a rejoint le service de partage de vêtements « Any Wear, Anywhere » de Sumitomo Corporation pour offrir cette prestation aux voyageurs familiaux séjournant chez MIMARU.

Le service sera lancé le 19 janvier 2026 et les réservations seront ouvertes le 7 janvier 2026. Au japon, les voyages familiaux posent souvent de nombreux problèmes tels que la préparation de vêtements adaptés aux conditions climatiques locales, le transport de grandes quantités de bagages pour les membres de la famille et la gestion des vêtements ou des valises inutilisés pendant ou après le voyage. Le service vise à résoudre ces problèmes en atténuant le transport d'une garde-robe volumineuse tout en encourageant des voyages plus respectueux de l'environnement.

Image 1 : https://drive.google.com/file/d/16r9-BlNWqIDeuzIlrilxPxQ8lfJZSUBh/view?usp=sharing

Image 2 : https://drive.google.com/file/d/1O_b6UPCBRPegIwLuyqMpomFffBspxWWG/view?usp=drive_link

Image 3 : https://drive.google.com/file/d/1OSf4O_OmvQsK4fuxjJc8X3PIJjVwk3Mu/view?usp=drive_link

« Any Wear, Anywhere » a été lancé par Sumitomo Corporation en juillet 2023. Les voyageurs séjournant chez MIMARU peuvent réserver des ensembles de vêtements en ligne à l'avance, en sélectionnant les options en fonction de la saison et du but du voyage, les recevoir sur leur lieu de séjour et les renvoyer, par courrier domestique, après leur utilisation. En réduisant le transport et le retour des vêtements, ce service favorise un tourisme plus durable. Pour son introduction chez MIMARU, la gamme a été élargie sfin de mieux répondre aux besoins des familles voyageant avec des enfants.

Détails : https://anywear-anywhere.com

Image 4 : https://drive.google.com/file/d/1AYjk3BarmRXPGJByxDhVRYPncKVm8q0-/view?usp=drive_link

Image5 : https://drive.google.com/file/d/16_VGeXJo1wfUgPJJGPBGcCgMJJnQgjN4/view?usp=drive_link

Les commentaires des clients soulignent le caractère pratique du service :

« Je ne possède généralement pas de vêtements d'hiver, et avec des enfants qui grandissent rapidement, il est difficile d'emporter des vêtements d'hiver encombrants. La location m'a semblé plus avantageuse que le remplissage d'une valise », a déclaré un voyageur de Singapour.

« Les vêtements étaient confortables pour explorer Tokyo, et l'espace supplémentaire dans ma valise m'a permis de faire du shopping », a commenté un voyageur australien.

« En arrivant, les vêtements étaient prêts et il suffisait de les rendre à la réception rendant la procédure très simple. Tout était propre et de bonne qualité », a noté un voyageur américain.

MIMARU est une marque d'hébergement de type appartement qui propose des chambres spacieuses à partir d'environ 40 mètres carrés, conçues pour permettre aux familles et aux groupes de séjourner confortablement ensemble. Plus de 90 % de ses hôtes sont des familles venant de l'étranger. En dehors du partage de vêtements, MIMARU propose des services tels que la livraison de bagages le jour même et d'autres initiatives destinées aux familles afin de faciliter la vie des touristes.

Toutes les images : https://drive.google.com/drive/folders/1qxY1ej5njFpnu-uMQLWtWfIFb82UMMVE?usp=sharing

Veuillez consulter la page suivante :

https://mimaruhotels.com/en/

https://mimaruhotels.com/sustainability/