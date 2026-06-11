آسيا تتصدر في المدفوعات الرقمية المحلية لكنها متأخرة في المدفوعات عبر الحدود: ورقة بيضاء صادرة عن شركة Saber

سان فرانسيسكو, 10 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

على الرغم من تصدر العالم في ابتكار المدفوعات المحلية ، إلا أن ممرات الدفع عبر الحدود في آسيا لا تزال من بين أكثر الممرات عدم كفاءة على مستوى العالم ، وفقًا لورقة بيضاء صادرة عن مزود البنية التحتية للدفع عبر الحدود ، "سابر" (Saber).

تعتبر آسيا موطنًا لبعض أنظمة الدفع المحلية الأكثر تقدمًا في العالم ، بما في ذلك PayNow في سنغافورة و InstaPay في الفلبين و PromptPay في تايلاند. ومع ذلك ، تظل هناك أموال خاملة تقدر بنحو 5 تريليون دولار في الحسابات المراسلة الممولة مسبقًا على مستوى العالم في أي لحظة معينة بسبب عدم الكفاءة في المدفوعات عبر الحدود. يجذب تحويل بقيمة 200 دولار رسومًا بنسبة 6-10٪ ، ويستغرق أيامًا للتصفية ، ويمر عبر العديد من البنوك المراسلة قبل الوصول إلى المستلِم.

توفر الورقة البيضاء التي تحمل عنوان استراتيجية العملات المستقرة لآسيا لعام 2026 دليلاً شاملاً لبناء بنية تحتية للدفع بالعملات المستقرة عبر أكثر الممرات تعقيدًا في آسيا.

قال "إيدول باتيل"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سابر": "إن البنية التحتية للدفع المحلي في آسيا هي من الطراز العالمي ، ولكن بنيتها التحتية للدفع عبر الحدود ليست كذلك. هذه الفجوة هي المكان الذي تصبح فيه العملات المستقرة ذات صلة كطبقة تسوية توفر الخصائص التي يفتقر إليها تصميم الخدمات المصرفية المراسلة".

تقوم تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) بالتسوية في ثوانٍ. الجزء الصعب يأتي بعد ذلك

يسلط تقرير "سابر" الضوء على حدود التكنولوجيا. لا تزيل العملات المستقرة تمامًا الاحتكاك في المدفوعات عبر الحدود. في حين أن تسوية سلسلة الكتل (البلوكتشين) تستغرق ثوانٍ، فإن تحويل العملة الرقمية إلى عملات محلية لا يزال محفوفًا بنظم الامتثال المجزأة ، والسيولة غير المتساوية في السوق ، والأبعاد الواقعية للخدمات المصرفية في المراحل الأخيرة.

وتتضمن النتائج الرئيسية ما يلي:

فسيفساء الامتثال: تقدم آسيا للمشغلين 48 نظامًا تنظيميًا متميزًا ، كل منها مع قواعد الامتثال غير متناظرة، ومتطلبات محلية للتحقق من الهوية ، وهياكل متطورة لـ ( Travel Rule ) "قاعدة السفر"، مقارنةً بإطار عمل "المنطقة الموحّدة للمدفوعات باليورو" ( SEPA ) في أوروبا.

نظام السيولة: الوصول إلى تجمع العملات المستقرة العالمية لا يضمن عمق الدفع. تعد السيولة غير مضمونة في أزواج مثل ( USDT/PHP ) أو ( USDT/MYR ) على النطاق الكبير أو خارج ساعات العمل الاعتيادية. يجب التعامل مع إدارة السيولة باعتبارها من الأنظمة التشغيلية الأساسية.

فخ التجريب إلى الإنتاج: يجب أن تلبي المعاملات على نطاق الإنتاج انتساب الهوية ، وامتثال ( Travel Rule ) "قاعدة السفر"، وتنسيق السيولة بشكل متزامن. تفشل معظم عمليات دمج العملات المستقرة في آسيا لأن المشغلين يقللون من شأن ما تطلبه عمليات الإنتاج في الواقع.

ضرورة التنظيم: يتطلب توسيع النطاق طبقة تنظيم مخصصة قادرة على إدارة السيولة الخاصة بالممرات، وتوجيه حول وقت توقف الخدمات المصرفية، ومعالجة منطق خطأ الطرف المقابل.

قال "سوراب كومار" ، رئيس الأعمال ، شركة "سابر": "يتطلب بناء بنية تحتية للدفع في آسيا شركاء دفع مرخصين في كل ممر ، وإدارة السيولة التي تستمر في العمل بكفاءة على نطاق واسع وخارج ساعات العمل الاعتيادية، وبنية الامتثال التي تُرضي الجهات التنظيمية على مستوى ولايات قضائية متعددة في وقت واحد. هذه هي البنية التحتية التي قضت شركة "سابر" العامين الماضيين في بنائها. تعكس هذه الورقة البيضاء ما تعلمناه عبر القيام بذلك".

حول Saber

"سابر" هي شركة للبنية التحتية للدفع عبر الحدود قائمة على العملات المستقرة توفر مسارات التسوية التي تربط عالم العملات المستقرة بالأنظمة المالية المحلية في جميع أنحاء آسيا وخارجها. تأسست الشركة في عام 2024 ، وقد عالجت مدفوعات تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار عبر الحدود في أكثر من 40 دولة ، وتعمل بموجب أكثر من عشرة تراخيص تنظيمية. تعد "سابر" شركة خدمات مالية" (MSB) مسجلة في كندا وهي متوافقة تمامًا مع إرشادات "اعرف عميلك"، و"مكافحة غسل الأموال"، وفحص العقوبات، وإرشادات (Travel Rule) "قاعدة السفر".

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