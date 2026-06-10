L'Asie est en tête dans le domaine des paiements numériques nationaux, mais à la traîne en matière de paiements internationaux, selon le livre blanc de Saber

SAN FRANCISCO, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Bien que l'Asie soit à la pointe de l'innovation en matière de paiements nationaux, ses corridors de paiements internationaux restent parmi les plus inefficaces au monde, selon un livre blanc publié par Saber, fournisseur d'infrastructures de paiements internationaux par cryptomonnaies stables.

L'Asie est dotée de systèmes de paiements nationaux parmi les plus avancés au monde, notamment PayNow à Singapour, InstaPay aux Philippines et PromptPay en Thaïlande. L'on estime pourtant qu'à tout moment, quelque 5 000 milliards de dollars restent inutilisés sur des comptes correspondants préfinancés à travers le monde, en raison des inefficacités dans les paiements internationaux. Un virement de 200 dollars entraîne des frais de 6 à 10 %, prend plusieurs jours pour être autorisé et transite par plusieurs banques correspondantes avant d'arriver à son destinataire.

Le livre blanc « Stablecoin Strategy for Asia 2026 » propose un guide complet pour la mise en place d'une infrastructure de paiement par cryptomonnaies stables dans les corridors les plus complexes d'Asie.

« L'infrastructure de paiements nationaux de l'Asie est de classe mondiale, mais ce n'est pas le cas de son infrastructure de paiements internationaux. » « C'est dans cette brèche que les cryptomonnaies stables prennent tout leur sens en tant que couche de règlement, un rôle pour lequel le système de correspondance bancaire n'a jamais été conçu », a déclaré Edul Patel, fondateur et PDG de Saber.

La chaîne de blocs permet des règlements en quelques secondes. Le plus dur vient après.

Le livre blanc de Saber met en évidence les limites de la technologie. Les cryptomonnaies stables n'éliminent pas totalement les obstacles liés aux paiements internationaux. Si le règlement via la chaîne de blocs ne prend que quelques secondes, la conversion des monnaies numériques en devises locales reste entravée par des régimes de conformité disparates, une liquidité de marché inégale et les réalités des services bancaires du dernier kilomètre.

Les principales conclusions sont les suivantes :

La mosaïque de la conformité : l'Asie impose aux opérateurs 48 régimes réglementaires distincts, chacun caractérisé par des règles de conformité asymétriques, des exigences locales en matière de vérification d'identité et des structures de « Travel Rule » en constante évolution, contrairement au cadre SEPA unifié de l'Europe.

La discipline en matière de liquidité : l'accès à un pool mondial de cryptomonnaies stables ne garantit pas la profondeur du marché. La liquidité des paires telles que USDT/PHP ou USDT/MYR n'est pas garantie à grande échelle ni en dehors des heures d'ouverture. La gestion de la liquidité doit être considérée comme une discipline opérationnelle fondamentale.

Le piège du passage du prototype à la production : les transactions à l'échelle de la production doivent répondre simultanément aux exigences en matière d'attribution d'identité, de conformité à la « Travel Rule » et de gestion de la liquidité. La plupart des intégrations de cryptomonnaies stables en Asie échouent parce que les opérateurs sous-estiment les exigences réelles des opérations de production.

L'impératif de l'orchestration : la mise à l'échelle nécessite une couche d'orchestration dédiée, capable de gérer la liquidité propre à chaque corridor, de contourner les interruptions de service bancaire et de gérer la logique de gestion des erreurs des contreparties.

« La mise en place d'une infrastructure de paiement en Asie nécessite des partenaires de paiement agréés dans chaque corridor, une gestion des liquidités capable de fonctionner à grande échelle et en dehors des heures de bureau, ainsi qu'une architecture de conformité qui réponde simultanément aux exigences des autorités de régulation de plusieurs États. C'est l'infrastructure que Saber a mis deux ans à mettre en place. Ce livre blanc reflète ce que nous avons appris en le faisant », a déclaré Saurabh Kumar, directeur commercial chez Saber.

À propos de Saber

Saber est une entreprise spécialisée dans les infrastructures de paiements internationaux basées sur les cryptomonnaies stables, qui fournit les canaux de règlement reliant l'univers des cryptomonnaies stables aux systèmes financiers locaux en Asie et ailleurs. Fondée en 2024, l'entreprise a traité plus de 3 milliards de dollars de paiements internationaux dans plus de 40 pays, et est active sous plus de dix licences réglementaires. Saber est une entreprise de services monétaires (ESM) agréée au Canada qui respecte pleinement les directives en matière de connaissance du client (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de contrôle des sanctions et de « Travel Rule ».

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