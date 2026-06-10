-Asia lidera en pagos digitales nacionales, pero se queda atrás en pagos transfronterizos: documento técnico de Saber

SAN FRANCISCO, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A pesar de liderar el mundo en innovación de pagos nacionales, los corredores de pagos transfronterizos de Asia siguen estando entre los más ineficientes a nivel mundial, según un documento técnico del proveedor de infraestructura de pagos transfronterizos de stablecoins, Saber.

Asia alberga algunos de los sistemas de pago nacionales más avanzados del mundo, incluidos PayNow de Singapur, InstaPay de Filipinas y PromptPay de Tailandia. Sin embargo, se estima que unos 5 billones de dólares permanecen inactivos en cuentas corresponsales prefinanciadas a nivel mundial en un momento dado debido a ineficiencias en los pagos transfronterizos. Una transferencia de 200 dólares genera entre 6% y 10% en tarifas, tarda días en liquidarse y pasa por varios bancos corresponsales antes de llegar al destinatario.

El documento técnico Stablecoin Strategy for Asia 2026 proporciona una guía completa para construir una infraestructura de pagos con stablecoins en los corredores más complejos de Asia.

"La infraestructura de pagos interna de Asia es de clase mundial, pero su infraestructura de pagos transfronterizos no lo es. Esa brecha es donde las stablecoins se vuelven relevantes como una capa de liquidación para la cual la banca corresponsal nunca fue diseñada", dijo Edul Patel, fundador y consejero delegado de Saber.

Blockchain se asienta en segundos. La parte difícil viene después

El documento técnico de Saber destaca los límites de la tecnología. Las stablecoins no eliminan por completo la fricción en los pagos transfronterizos. Si bien la liquidación de blockchain lleva unos segundos, la conversión de moneda digital a monedas locales sigue plagada de regímenes de cumplimiento fragmentados, liquidez desigual del mercado y las realidades de la banca de última milla.

Los hallazgos clave incluyen:

El mosaico de cumplimiento: Asia presenta a los operadores 48 regímenes regulatorios distintos, cada uno con reglas de cumplimiento asimétricas, requisitos de verificación de identidad localizados y estructuras de reglas de viaje en evolución, en comparación con el marco unificado SEPA de Europa.

La disciplina de liquidez: el acceso a un fondo global de stablecoin no garantiza la profundidad de los pagos. La liquidez en pares como USDT/PHP o USDT/MYR no está asegurada a escala ni fuera del horario laboral. La gestión de la liquidez debe tratarse como una disciplina operativa básica.

La trampa del piloto a la producción: las transacciones a escala de producción deben satisfacer la atribución de identidad, el cumplimiento de las reglas de viaje y la orquestación de liquidez simultáneamente. La mayoría de las integraciones de stablecoin en Asia fracasan porque los operadores subestiman lo que realmente exigen las operaciones de producción.

El imperativo de la orquestación: el escalamiento requiere una capa de orquestación dedicada capaz de gestionar la liquidez de un corredor específico, sortear el tiempo de inactividad bancaria y manejar la lógica de error de la contraparte.

"Construir una infraestructura de pagos en Asia requiere socios de pago autorizados en cada corredor, una gestión de liquidez que se mantenga a escala y fuera de horario, y una arquitectura de cumplimiento que satisfaga a los reguladores en múltiples jurisdicciones simultáneamente. Esa es la infraestructura que Saber ha dedicado a construir durante los últimos dos años. Este documento técnico refleja lo que hemos aprendido al hacerlo", afirmó Saurabh Kumar, director comercial, Saber.

Acerca de Saber

Sabre es una empresa de infraestructura de pagos transfronteriza nativa de stablecoins que proporciona vías de liquidación que conectan el mundo de las stablecoins con los sistemas financieros locales en Asia y más allá. Fundada en 2024, la empresa ha procesado más de 3 mil millones de dólares en pagos transfronterizos en más de 40 países, operando bajo más de diez licencias regulatorias. Saber es una empresa de servicios monetarios (MSB) registrada en Canadá y cumple totalmente con las pautas de KYC, AML, detección de sanciones y reglas de viaje.

Contacto:

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