آسياسيل تعلن عن إبرام شراكة مع Google Cloud لطرح أدوات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Google Workspace، في العراق

الدوحة، قطر, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت آسياسيل، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في العراق، اليوم عن إبرام شراكة مع Google Cloud لتقديم خدمات Google Workspace وأدوات التعاون الأخرى المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي إلى الشركات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العراق.

تُرسّخ هذه الشراكة مكانة آسياسيل كأول مشغّل اتصالات في العراق يوفّر حلول الإنتاجية والتعاون من Google Cloud، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد وجهود تحديث قطاع الأعمال.

Google Cloud and Asiacell Partnership Signing Ceremony

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم آسياسيل بتوفير Gemini Enterprise وGoogle Workspace وGoogle Workspace for Education، بالإضافة إلى أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Google NotebookLM، لتمكين المؤسسات من التواصل والتعاون والابتكار بكفاءة أعلى.

وقال عامر الصناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل:

«تتيح لنا هذه الشراكة مع Google Cloud توفير حلول إنتاجية موثوقة وآمنة وجاهزة للمستقبل للشركات والمؤسسات التعليمية في العراق. وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في مسيرتنا للإسراع في عملية التحول الرقمي في العراق من خلال الشراكة مع أبرز مزودي التكنولوجيا العالميين».

ومن جانبه، قال غسان كوستا، المدير العام الإقليمي في Google Cloud:

«تشكل شراكتنا مع آسياسيل خطوة مهمة نحو تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء العراق من الاستفادة من القدرات العالية لـ Google Workspace وأدوات الإنتاجية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين فهم آسياسيل العميق للسوق المحلي وانتشارها الواسع من جهة، وحلول Google المبتكرة من جهة أخرى، نلتزم بدعم مسيرة التحول الرقمي وتمكين الشركات والمؤسسات التعليمية من الازدهار في العصر الرقمي».

وقد أُعلن عن هذه الشراكة خلال فعاليات مؤتمر MWC Doha 2025، حيث عقدت الشركتان مراسم توقيع في جناح Google Cloud، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

عن آسياسيل:

آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها قرابة الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة: [email protected]

تعرف على المزيد: www.asiacell.com

