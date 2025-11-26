آسياسيل وEvam تعلنان شراكة للارتقاء بالتفاعل الآني مع الزبائن عبر المشهد الرقمي في العراق

الدوحة، قطر, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أبرمت آسياسيل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في العراق، شراكة استراتيجية مع شركة Evam، الشركة العالمية الرائدة في مجال التفاعل الآني مع الزبائن وتصميم رحلاتهم الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، تعتمد آسياسيل منصة evamX المتقدمة والخاصة بالتفاعل مع الزبائن، لتقديم حملات تسويق آنية عالية التخصيص لقاعدتها الواسعة من الزبائن على مستوى العراق وعبر جميع نقاط الاتصال الرقمية والتقليدية، بما يرسّخ معياراً إقليمياً جديداً لتجربة لزبائن قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

Evam and Asiacell Partnership signing Ceremony

ومن خلال هذه الشراكة، تمضي آسياسيل قدماً في تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي، عبر تمكين فرق التسويق وتجربة الزبائن من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي، باستخدام الأتمتة الذكية وتقنيات تعلّم الآلة لضمان أن يكون كل تواصل مع الزبون ذا صلة وسياق، وتصميم رحلات ديناميكية للزبائن، وتعزيز الولاء من خلال تفاعل مخصص وأكثر سرعة. و بالاعتماد على منصة evamX من Evam، تعزز آسياسيل مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليمياً في تبنّي تقنيات التفاعل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي ترتقي بجودة كل نقطة اتصال مع الزبون.

ومن خلال منصة evamX من Evam، تبشر آسياسيل بدخول عصر جديد من تفاعل الزبائن يعتمد على السرعة والذكاء؛ إذ تتيح الحلول المقدَّمة لآسياسيل توفير تفاعلات آنية وشخصية عبر قنوات متعددة من خلال منصة موحدة، في حين تمكّن التحليلات المتقدمة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات، وتساعد على تحسين التفاعل وجعل كل تجربة أكثر معنى، بما يعزز ولاء الزبائن ويدعم المنظومة الرقمية في العراق.

وقالت چرا حسين، المدير التنفيذي لوحدة العمل التجاري (CCO) في آسياسيل:

"في آسياسيل، نلتزم برسم ملامح مستقبل العراق الرقمي من خلال الابتكار الذي يخدم زبائننا. وتتيح لنا شراكتنا مع Evam تحويل ملايين التفاعلات اليومية إلى تجارب فورية وذات معنى، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، لضمان أن تكون كل تجربة تواصل في الوقت المناسب، شخصية، ومرتبطة بسياق كل زبون".

من جانبه، قال دروك موتلو، الرئيس التنفيذي لشركة Evam:

"يسرّنا جداً أن نرحب بآسياسيل ضمن عائلة Evam. وتجسد هذه الشراكة الزخم المتزايد لدى مشغلي الاتصالات في المنطقة نحو تبنّي التفاعل الآني مع الزبائن. وتنسجم رؤية آسياسيل المستقبلية بشكل كامل مع رسالة Evam المتمثلة في مساعدة العلامات التجارية على الاستجابة فوراً مؤشرات تفاعل الزبائن، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة للنمو."

عن آسياسيل:

آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها قرابة الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة: [email protected]

تعرف على المزيد: www.asiacell.com

نبذة عن Evam:

شرکة Evam هي شركة عالمية في مجال تقنيات التسويق، تمكّن المؤسسات من تقديم تجارب تفاعل شخصية، آنية، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الزبائن على نطاق واسع. ومن خلال مكاتبها وشركائها في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا، تساعد Evam كبرى الشركات في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة على تصميم رحلات ديناميكية للزبائن، وزيادة معدلات التحويل، وبناء ولاء طويل الأمد من خلال الاستجابة الفورية لرؤى الزبائن وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

جهة الاتصال الإعلامية:

Evam – ديلارا آجار، مديرة التسويق | [email protected]

