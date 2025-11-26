آسياسيل تتعاون مع سيسكو لتقديم ضمان شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقية الاتصال في شبكتها بالعراق

إختارت آسياسيل حل Provider Connectivity Assurance (PCA) من سيسكو، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتزويد شبكتها في العراق بقدرات متقدمة للذكاء الشبكي والموثوقية.

تمثل هذه المبادرة واحدة من أوائل حالات تبنّي حلول ضمان الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العراق، ما يساهم في التحول من الإدارة التفاعلية إلى الإدارة التنبؤية للشبكة.

ستمكّن التقنية آسياسيل من تقديم تجارب رقمية أكثر موثوقية واستمرارية وجودة عالية للـ 19.7 مليون من زبائنها، بما يدفع عجلة التحول الرقمي في العراق.







الدوحة، قطر, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت آسياسيل، المشغّل الرائد لشبكات الهاتف النقال في العراق، اليوم عن تحالفها مع شركة سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والأمن السیبراني، لنشر منصة Provider Connectivity Assurance (PCA) المدعومة بالذكاء الاصطناعي على شبكاتها. وستسهم منصة الأتمتة وضمان الشبكة المتطورة هذه في تعزيز مستوى الذكاء والموثوقية في شبكة آسياسيل، بما يهدف إلى تقديم تجارب رقمية متفوقة عبر جميع المحافظات التسع عشرة في العراق.

ستستفيد آسياسيل من المنصة المعززة بالذكاء الاصطناعي من سيسكو في المراقبة والتحليل والتحسين الاستباقي لأداء الشبكة. إذ توفر التقنية رؤى تنبؤية فورية تغطي طبقات الاتصال والخدمات في شبكة آسياسيل، مع القدرة على اكتشاف المؤشرات للحالات غیر الطبیعیة تلقائياً، وتشخيص الأسباب الجذرية، وتسريع حل المشكلات قبل أن تطال تأثيراتها مشترکیها البالغ 19.7 مليون. وبذلك تتمكن فرق عمليات الشبكة المخصصة لخدمات الشركات والهاتف المحمول في آسياسيل من تقديم قدرات شبكية ذاتية المعالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحسين جودة الخدمة التي تقدمها لزبائنها.

وقال حسن الشامي، المدیر التنفیذي تكنولوجيا المعلومات والإبتکار في آسياسيل:

"مع منصة Provider Connectivity Assurance المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سيسكو، نخطو خطوة كبيرة نحو عمليات شبكية ذكية ومؤتمتة. والنتيجة ستكون شبكة أكثر مرونة وقابلة للتحسين الذاتي والتي تواكب متطلبات الخدمات الرقمية وتطور تقنيات الجيل الخامس "5G". إن القدرة على التنبؤ بمشكلات الخدمة ومنعها قبل وقوعها ستحدث تحولاً في الطريقة التي نخدم بها زبائننا. ويعكس هذا المشروع التزامنا بالريادة التكنولوجية وتقديم التجربة الرقمية الأكثر موثوقية في العراق."

وقال زيان صادق، المدير العام لمزودي الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) في سيسكو:

"في سيسكو، ندرك أن تحقيق نتائج أعمال متفوقة في المشهد الرقمي الحالي يتطلب تقديم تجارب رقمية استثنائية باستمرار لكل مستخدم، في كل مكان، وفي جميع الأوقات. ويجسد هذا التعاون استثمار سيسكو الاستراتيجي في دفع مسيرة التحول الرقمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، من خلال ضخ الذكاء مباشرة في شبكة آسياسيل، لتمكين المشغل الرائد في العراق من تقديم تجارب استباقية وسلسة للملايين من المشتركين."

عن آسياسيل:

آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها قرابة الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

