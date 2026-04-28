أبطال الراحة المجهولون: مهندسو أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في شركة إل جي يمنحون الأولوية للسلامة والابتكار في الظروف المناخية القاسية بالشرق الأوسط

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، تُشيد شركة إل جي بمهندسي أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف لديها بفضل خبرتهم التقنية ومرونتهم ونهجهم الذي يضع السلامة في المقام الأول

دبي،الإمارات العربية المتحدة 28 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- يعمل فريق متميز من المتخصصين بلا كلل خلف الكواليس لضمان التشغيل الأمثل لأنظمة التكييف والتهوية المتطورة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. هؤلاء هم مهندسو الصيانة والتشغيل الميدانيون لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي)، الذين يضمنون الراحة المتواصلة والكفاءة التشغيلية ليل نهار لعددٍ لا يُحصى من المباني وسكانها، مما يجعلهم أبطال البنية التحتية الحديثة المجهولين.

UNSUNG HEROES OF COMFORT: LG HVAC ENGINEERS PRIORITIZING SAFETY AND INNOVATION IN HARSH MIDDLE EAST CONDITIONS

يُعدّ اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل بمثابة تذكير بأهمية حماية العاملين. ويركز اليوم هذا العام بشكل خاص على آثار تغير المناخ على السلامة والصحة المهنية، وهو موضوع ذو صلة وثيقة بمهندسي أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في شركة "إل جي". ونظراً لعملهم في منطقة تتعرض باستمرار لدرجات حرارة قصوى، يواجه الموظفون بشكل مباشر آثار تغير المناخ، مما يجعل التزامهم ببروتوكولات السلامة الصارمة وتوفير حلول "إل جي" المبتكرة أكثر أهمية لحماية سلامتهم مع الحفاظ على التحكم بالمناخ.

تم تدريب المهندسين بشكل دقيق على متطلبات مهنتهم. وقبل دخول أي موقع، يُلزمون بارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة، بما في ذلك أحذية السلامة والخوذة والسترة والقفازات ونظارات السلامة. وإضافةً إلى معدات السلامة الشخصية، يُعدّ حضور دورة تعريفية إلزامية في مجال السلامة، يُشرف عليها مسؤول سلامة معتمد من ISO من إدارة المبنى، شرطاً أساسياً لدخول الموقع.

ويشمل تدريبهم أيضاً المخاطر الخاصة بالموقع ونقاط التجمع في حالات الطوارئ وإجراءات الاستجابة للحريق وعمليات الرفع التي تتضمن معدات ثقيلة وتشغيل الرافعات وحركة آلات البناء، ولا يُسمح للمهندسين بالتواجد في الموقع إلا بعد إكمال التدريب بنجاح والحصول على ملصق شهادة مُثَبَّت على خوذتهم، وهذا دليل على التزام شركة "إل جي" الصارم بمعايير السلامة.

وغالباً ما تضعهم طبيعة عملهم في سيناريوهات صعبة، حيث يقوم المهندسون في كثير من الأحيان بفحص الوحدات الخارجية الموجودة على أسطح المباني الشاهقة، مما يستلزم العمل على ارتفاعات كبيرة والتعرض المباشر لظروف جوية متغيرة.

ويتطلب تشخيص الأعطال في حالات أخرى الوصول الدقيق إلى الوحدات الداخلية الموجودة في مساحات ضيقة للغاية في الأسقف وبيئات متنوعة، سواء كانت مكشوفة أو مغلقة، تزيد بطبيعتها من صعوبة العمل ومخاطره، مما يستلزم أعلى مستويات الوعي بالسلامة والدقة التقنية لدى كل فرد. وتُثبت حلول التدفئة والتهوية والتكييف من "إل جي" جدارتها وأدائها الموثوق في هذه الظروف التشغيلية الواقعية.



ولم يتم تصميم حلول التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة من "إل جي" لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والراحة المثلى فحسب، بل تم تصميمها أيضاً لجعل التركيب والمراقبة والصيانة أكثر ذكاءً وأماناً بطبيعتها لهؤلاء التقنيين في الخطوط الأمامية.



يُجسّد نظام MULTI V VRF الرائد، هذا الالتزام من خلال توفير أداء فعال وصيانة أسهل بكثير، مدعوماً بأدوات التحكم والإدارة الذكية المتطورة من "إل جي"، والتي تُعدّ أصولاً لا تُقدّر بثمن في الميدان. وبفضل تحسين اكتشاف الأعطال ومراقبة النظام بشكل لا مثيل له، تُمكّن هذه الأنظمة المهندسين من الاستجابة بشكل أسرع، مما يُقلّل من وقت التوقف ويُحسّن بشكل كبير من سلامة التشغيل من خلال التشخيص الذكي.



إضافةً إلى ذلك، ومن خلال خدمة الإدارة الشاملة (TMS) من "إل جي"، تتم مراقبة الأنظمة باستمرار، حيث يتم إخطار كل من العميل وفرق خدمة "إل جي" تلقائياً بأي عطل يتم اكتشافه. وتظهر الأخطاء بوضوح على منظم الحرارة حتى بدون اشتراك في خدمة الإدارة الشاملة، مما يُمكّن المهندسين من تحديد المشكلات بسرعة. ويستفيد المهندسون أثناء الزيارات الميدانية من أدوات التشخيص القوية من "إل جي"، مثل LG Monitoring View (LGMV) لتحليل بيانات النظام بدقة وتحديد السبب الجذري للمشكلات وحلها بكفاءة استثنائية.



تضمن "إل جي" توفير الراحة المثلى باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع إعطاء الأولوية للتميّز التشغيلي ورفاهية الأفراد الذين يجعلون كل ذلك ممكناً، وذلك من خلال مزيج من بروتوكولات السلامة الصارمة والتقنيات المبتكرة والتفاني الذي لا يلين لمهندسيها الميدانيين ومهندسي الخدمة.



لمعرفة المزيد عن أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف الشاملة من "إل جي"، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/business/hvac

نبذة عن شركة إل جي للحلول البيئية

تقدم شركة إل جي للحلول البيئية (ES) حلول التكييف المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات والمناخات، وتلك التي توفر أداءً استثنائياً للتدفئة والتهوية والتكييف للمباني في جميع أنحاء العالم. وبالاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقطاع، نعمل على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف الرقمية والصديقة للبيئة. وباعتبارنا الشريك المثالي لكم، نحن على أتم اسعداد لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتكم اليومية وتوفير الدعم المستمر لعملكم. وبالإضافة إلى حلول التدفئة والتهوية والتكييف، فإن شركة إل جي للحلول البيئية مسؤولة أيضاً عن أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة "إل جي" بهدف دفع نمو أعمال الشركات الصديقة للبيئة في قطاع التكنولوجيا، وهو مجال نمو مستقبلي رئيسي لشركة "إل جي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/business/hvac وwww.LG.com/b2b.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2967580/LG_HVAC_Solutions.jpg