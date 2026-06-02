إل جي تُحدث نقلة نوعية في تجربة المشاهدة المنزلية بجميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا مع حملة مثالية لموسم كرة القدم يشارك فيها وائل جمعة وحفيظ دراجي

صُممت الحملة الجديدة لتوحيد العائلات والأصدقاء وتوفير تجربة مشاهدة جماعية لا تُنسى من خلال نقل أجواء الملعب إلى غرفة المعيشة

أطلقت إل جي إلكترونيكس حملةً مدتها ثلاثة أشهر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتُحدث نقلةً نوعيةً في تجربة مشاهدة مباريات كرة القدم في المنزل، وذلك عبر مجموعتها المتميزة من شاشات OLED و QNED ومنصة webOS الذكية.

يبرز في الحملة أسطورة الدفاع المصري وائل جمعة والمعلّق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، مُسلطين الضوء على تجربة مشاهدة كرة القدم الغنية والرائعة التي توفرها تقنيات "إل جي" المتطورة.

تُسلط المبادرة الضوء على وضوح الحركة الفائق في شاشات OLED من "إل جي" وألوان شاشات QNED النابضة بالحياة وتجربة البث السلسة وسهلة الاستخدام لمنصة webOS ، مما يضمن للجماهير متابعة كل لحظة تشويق بوضوح تام.

تدعو الحملة عشاق كرة القدم إلى تطوير أنظمة المشاهدة المنزلية لديهم والاستمتاع بمشاهدة أكبر مباريات الموسم بحماس يُضاهي أجواء الملاعب من خلال المحتوى الرائع عبر المنصات المتعددة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس مع اجتياح تشويق كرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا رسمياً حملةً ديناميكيةً تمتد لثلاثة أشهر، تهدف إلى تحويل غرف المعيشة إلى بيئاتٍ ممتعة تُحاكي أجواء الملاعب. وتستمر هذه المبادرة حتى نهاية يوليو، حيث تُقرّب المشجعين من قلب الحدث أكثر من أي وقتٍ مضى، من خلال الجمع بين إمكانيات البث الذكية والسلسة لمنصة webOS من "إل جي" وشاشات OLED وQNED الرائدة من "إل جي".

LG Transforms Home Viewing Across the Middle East and Africa with Ultimate Football Season Campaign Featuring Wael Gomaa and Hafid Derradji

ولتقريب الحماس من عشاق كرة القدم في الخليج والمنطقة عموماً، تعاونت "إل جي" مع اثنين من أبرز الشخصيات وأكثرها مصداقية في عالم كرة القدم العربية هما المدافع المصري الأسطوري وائل جمعة والمعلّق الرياضي الشهير حفيظ دراجي. وسيقودان معاً حملة شاملة على منصات متعددة لعرض إمكانات تلفزيونات "إل جي" في توفير تجارب مشاهدة جماعية لا تُنسى للعائلات والأصدقاء.

وإدراكاً منها لشغف الشرق الأوسط الفريد بكرة القدم، تهدف شراكة "إل جي" مع أساطير هذه الرياضة إلى إبراز قدرات نظام الترفيه المنزلي الخاص بها في الجمع بين المشجعين من خلال الوضوح الفائق والتجربة الفريدة. وسيتمكن المشاهدون من الاستمتاع ببث سلس عبر نظام التشغيل "Oh La La webOS" حيث يتم التقاط كل تمريرة وهدف وقرار حاسم عبر تقنية الفيديو (VAR) بدقة متناهية، وتوفير الصور بجودة الملاعب مع شاشة "Ole Ole OLED" والاستمتاع بدقة تكتيكية عالية مع شاشة "Tiki Taka QNED".

بث سلس وتشويق متواصل مع منصة webOS

تُركز الحملة إلى جانب الصور الغنية على المزايا الذكية وسهلة الاستخدام لمنصة webOS من "إل جي"، مما يمنح المشاهدين تجربة مذهلة ستثير إعجابهم الشديد بنظام webOS، بينما سيُبرز أسلوب التعليق الحماسي المميز لحافظ دراجي طريقةً أكثر ذكاءً للمشاهدة.

صُمم نظام التشغيل webOS من "إل جي" ليجعل كل يوم مباراة تجربة سلسة وممتعة، حيث يتيح للجماهير تجميع فرقهم ودورياتهم المفضلة عبر بوابة رياضية متكاملة. ويتلقى المشجعون تنبيهات فورية عن المباريات وأوقات المتابعة المباشرة لها ومستجدات النتائج قبل المباراة وأثناءها وحتى بعدها مباشرةً إلى جانب البث المباشر المفضل لديهم. وسواء كان ذلك باستخدام خاصية عرض الشاشة لمحتوى الهاتف الذكي على الشاشة الكبيرة أو الاستمتاع بمجموعة واسعة من محتوى البث المباشر، توفر منصة webOS مركزاً موحداً وسهل الاستخدام يضمن عدم تفويت المشجعين لأي لحظة مهمة.

الارتقاء بتجربة مشاهدة المباريات في الملعب

تتمحور الحملة حول جودة الصورة الاستثنائية التي توفرها مجموعة تلفزيونات "إل جي" المتميزة. وتُجسّد شاشة "Ole Ole OLED" متعة اللعبة لعشاق التشويق والحركة السريعة. وتتميز تلفزيونات OLED من "إل جي" ببكسلات ذاتية الإضاءة واستجابة فورية تقريباً، مما يضمن حركة فائقة الوضوح دون أي تشويش ويجعل كل تسديدة سريعة وكل ركضة تبدو واقعية للغاية.

ولعشاق أسلوب اللعب السلس والاستراتيجي، تُجسّد شاشات "Tiki Taka QNED" روعة التنسيق في هذه الرياضة. وتستخدم تلفزيونات "إل جي" هذه تقنيات متطورة لإعادة إنتاج الألوان وتقديم ألوان زاهية بجودة الملاعب على شاشات فائقة الكبر، مما يضمن ظهور الملعب طبيعياً من غرفة المعيشة كما هو الحال من مدرجات الشخصيات المهمة.

حركة ثقافية موجهة لعشاق كرة القدم

ستتضمن الحملة كجزء من الإطلاق محتوى إبداعياً مذهلاً في جميع أنحاء المنطقة. وسيُضفي حفيظ دراجي لمسته المميزة وتعليقه الرائع، بينما ستساعد رؤى وائل جمعة التكتيكية المشجعين على تقدير جمال اللعبة بتفاصيل مذهلة بدقة 4K.

ندعو جميع مشجعي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمتابعة الحملة واستكشاف إمكانيات webOS من "إل جي" وشاشات OLED وQNED وتحديث أنظمة المشاهدة المنزلية لديهم استعداداً لأهم مباريات الموسم. للمزيد من المعلومات حول مجموعة التلفزيونات الرياضية المُحسّنة من "إل جي"، يُرجى زيارة https://www.lg.com/ae/tvs-soundbars/webos-for-entertainment.

webOS نبذة عن منصة

تعمل منصة webOS على تشغيل أجهزة تلفاز إل جي منذ أكثر من عقد، وقد حازت على إشادة واسعة بفضل واجهتها سهلة الاستخدام التي تتيح تنقلاً سلساً وتجربة مشاهدة قابلة للتخصيص بسهولة. ومع منظومة متنامية من الشركاء العالميين، تواصل منصة webOS دعم مسيرة نمو إل جي المستقبلية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وتجارب الاستخدام خارج المنزل.

نبذة عن LG Channels

هي خدمة البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST) العالمية الحصرية من "إل جي"، والتي تقدم محتوىً مميز مباشر وعند الطلب من مختلف الأنواع في 36 دولة. وتتوفر LG Channels على الأجهزة التي تعمل بنظام LG webOS، وتشمل التلفزيونات الذكية والشاشات وأنظمة السيارات، مما يوفر تجربة ترفيهية سلسة ومتنوعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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