أرامكو السعودية تدخل سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية بالاستحواذ على (إسماكس)

· تتيح الصفقة فرصًا جديدة في السوق وتعزز تَوسُّع أرامكو السعودية عالميًا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق

الظهران, المملكة العربية السعودية, 15 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- توصّلت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس) من مجموعة ساوثرن كروس. وتخضع الصفقة لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وتُعدّ (إسماكس) إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها: محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

وتمثّل هذه الصفقة أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية التي تتمتع بأسواق واعدة وجاذبة، كما ستمكّن الصفقة من تعزيز إستراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيُسهم ذلك أيضًا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد (فالفولين) للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إستراتيجيتنا التي تهدف إلى تعزيز حضور أرامكو السعودية على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التجزئة ومواد التشحيم والتجارة. نحن حريصون على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، حيث يوفر ذلك مزيدًا من أوجه التعاون مع المنظومة التجارية والتصنيعية في أرامكو السعودية. وإلى جانب ذلك، فإن هذا الاستحواذ يوفر منصة لإطلاق علامة أرامكو السعودية سواءً في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية، مما يُسهم في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجاتنا، خصوصًا وأن (إسماكس) شركة لديها إمكانات نمو، وتُدار بشكلٍ جيد في تشيلي حيث تزيد خبرتها على 100عام، لذلك نرحب بانضمام فريق (إسماكس) المتميّز إلى عائلة أرامكو السعودية إذ نطمح لمواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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