أرامكو السعودية و"باسكال" تصنعان التاريخ باستخدام أول حاسوب كمي في المملكة

أعلنت الشركتان عن أول حاسوب كمي في الشرق الأوسط مخصص للتطبيقات الصناعية

سيُسهم هذا الإنجاز التقني في تسريع تطوير التطبيقات الكمية في قطاعات الطاقة والمواد والصناعة

يعتمد الاستخدام على القدرات الرقمية المتقدمة لأرامكو السعودية مع إمكانية الارتقاء بالأعمال بشكل أكبر وإطلاق قيمة إضافية

تعزّز "باسكال" مكانتها كشركة رائدة عالميًا من خلال تركيب أول حاسوب كمي ذري محايد في المنطقة

الظهران، المملكة العربية السعودية, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- حققت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، بالشراكة مع "باسكال" وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، إنجازًا كبيرًا في المشهد التقني على مستوى الشرق الأوسط من خلال الاستخدام الناجح لأول حاسوب كمي في المملكة، وأول حاسوب كمي في المنطقة مخصص للتطبيقات الصناعية.

ويشكّل استخدام الحاسوب الكمي من "باسكال" القائم على تقنية الذرة المحايدة في مركز بيانات أرامكو السعودية بالظهران، خطوة محورية نحو تعزيز الخبرة الإقليمية وتسريع تطوير التطبيقات الكمية في قطاعات الطاقة، والمواد، والصناعة في المملكة والشرق الأوسط على نطاق أوسع.

ويتماشى ذلك مع إستراتيجية أرامكو السعودية للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع الابتكار، وتحقيق قيمة على المدى الطويل. كما يعكس رسالة "باسكال" العالمية المتمثلة في تقديم حلول كمية عملية وجاهزة للقطاعات الإستراتيجية حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر:"أرامكو السعودية شركة رائدة في مجال التقنية، وتواصل الابتكار من خلال تطوير واستخدام حلول رقمية متطورة ذات فوائد ملموسة. ونعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى على نطاق واسع لتعزيز أعمالنا، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وإطلاق قيمة مضافة في جميع أعمالنا. ولذلك تُعد شراكتنا مع "باسكال" تطورًا طبيعيًا، ويسعدنا أن نكون روادًا في الجيل القادم من قدرات الحوسبة الكمية، وتسخير الفرص الواعدة التي يوفرها هذا المجال الجديد في مجال الحوسبة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة باسكال، السيد لويك هنرييت: "إن الشراكة مع أرامكو السعودية تٌعد إنجازًا تاريخيًا. ويُمثّل استخدام أقوى حاسوب كمي لدينا حتى الآن حدثًا تاريخيًا بارزًا وعلامة فارقة في مستقبل تقنيات الكم في الشرق الأوسط. وتواصل باسكال توسّعها، مقدّمةً قدرات حاسوبية كمية عملية تخدم قطاع الصناعة".

واستثمر واعد فنتشرز، وهو جزء من برنامج أرامكو السعودية لرأس المال الجريء، في البداية في شركة باسكال يناير 2023، ليصبح من أوائل المستثمرين الإستراتيجيين للشركة. ومنذ ذلك الحين، دعم واعد فنتشرز جهود "باسكال" لتوطين تقنياتها وأعمالها في المملكة، مما مكّن الشركة من بناء حضور قوي في المملكة والإسهام في تطوير منظومة إقليمية للتقنيات الكمية.

ويمكن لنظام "باسكال" الذي تم تركيبه في مركز بيانات أرامكو السعودية التحكم في 200 كيوبت مرتبة في مصفوفات ثنائية الأبعاد قابلة للبرمجة، مما يوفر منصة مناسبة لاستكشاف خوارزميات الكم المتقدمة وحالات الاستخدام الواقعية ذات الصلة بالأعمال الصناعية.

وكجزء من الشراكة، ستقدم "باسكال" أيضًا برامج تدريبية وفرصًا بحثية مشتركة للمهندسين والعلماء السعوديين، مما يعزز النظام البيئي الكمي في المملكة ويدعم تطوير المواهب ذات القدرات التقنية العالية.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com .

عن باسكال:

باسكال شركة رائدة في مجال الحوسبة الكمومية، تُصنّع معالجات كمومية من ذرات محايدة مُرتبة في مصفوفات ثنائية الأبعاد، لتوفير ميزة كمومية عملية لعملائها ومعالجة مشاكل واقعية. تأسست باسكال عام 2019، من معهد البصريات، على يد جورج أوليفييه ريموند، وكريستوف جوركزاك، والأستاذ الدكتور آلان أسبكت، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022، والدكتور أنطوان بروايس، والدكتور تييري لاهاي. وقد حصلت باسكال على تمويل يزيد عن 140 مليون يورو حتى الآن. لمعرفة المزيد عنا، يُرجى زيارة: www.pasqal.com..

