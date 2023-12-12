أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

الظهران، المملكة العربية السعودية, 12 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو").

وتُعد شركة (قو) التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان. ويخضع إتمام الاتفاقيات للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية.

ويمثّل الاستحواذ المتفق عليه، أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز إستراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وستمكّن الصفقة أرامكو السعودية من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه ثاني عملية استحواذ لأرامكو السعودية مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام، ويتماشى ذلك مع إستراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم. فشركة (قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلًا عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية. مما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان".

شرح الصورة:

النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي، على اليمين، يوقع الاتفاقية مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (قو)، خالد رياض، على اليسار.

الواقفون من اليمين: الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة (قو)، زيشان طيب، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، ورئيس مجلس إدارة شركة (قو)، طارق كرماني، ونائب الرئيس للتجزئة في أرامكو السعودية، زياد جريفاني، ومدير أعمال التجزئة الدولية في أرامكو السعودية، نادر الدوحان.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .

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