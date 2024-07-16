أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية التابعة لإير برودكتس قدرة

أرامكو السعودية وإير برودكتس قدرة توحدان جهودهما لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون

تم الاتفاق على ملكية مشتركة لشركة الجبيل، مع خططٍ لتوريد الهيدروجين عبر شبكة الأنابيب بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

تهدف الاتفاقية لدعم نمو محفظة أرامكو السعودية من الطاقات الجديدة

الظهران, 16 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- وقعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة، ومقرها الجبيل. وتتضمن الصفقة، التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضًا خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح أرامكو السعودية.

ونظرًا لجهودها الرامية إلى تطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون وتوسيع محفظتها من حلول الطاقة البديلة، تتوقع أرامكو السعودية أن يسهم استثمارها في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لتخدم كلًا من العملاء المحليين والإقليميين. وعند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك كلٌ من أرامكو السعودية، وإير برودكتس قدرة، -وهي مشروع مشترك بين أير برودكتس، وقدرة للطاقة- حصة قدرها 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي بأرامكو السعودية، الأستاذ أشرف الغزاوي: "يسلّط هذا الاستثمار الضوء على طموح أرامكو السعودية لتوسيع محفظتها من الطاقات الجديدة، وتنمية أعمالها في مجال الهيدروجين منخفض الكربون. ونحن سعداء بأن نمضي مع إير برودكتس قدرة قدمًا في هذا المسار، ونعتقد أن هناك فرصًا تجارية واعدة للهيدروجين منخفض الانبعاثات. ونطمح إلى الاستفادة من قدراتنا المتنامية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وخبرتنا الفنية في مجال الهيدروجين، سعيًا لدعم إنشاء سوق مزدهرة للهيدروجين منخفض الكربون، مما قد يساعد على إرساء أسس نظام الطاقة في المستقبل".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الدكتور سمير سرحان: "نتشرف بمواصلة توسيع شراكتنا الراسخة مع أرامكو السعودية، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهودنا معًا لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية. ونحن نتطلع إلى تقديم خبراتنا في مجال أعمال الهيدروجين وخطوط الأنابيب، ودعم جهود أرامكو السعودية لتأمين إمدادات موثوقة من الهيدروجين منخفض الكربون، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية".

ومن المقرر أن تبدأ شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية المصمَّمة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة أرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه.

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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