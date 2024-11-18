أرامكو السعودية وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد للتكرير والبتروكيميائيات في الصين

• من المتوقع تشغيل المنشأة الجديدة بكامل طاقتها بنهاية عام 2030م

• يهدف المجمع المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات إلى تعزيز إنتاج المواد الكيميائية

• من المتوقع أن يوفّر المجمع حوالي خمسة ملايين طن سنويًا من المواد الخام لقاعدة إنتاج البتروكيميائيات في غوليّ

الظهران, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- وضعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات (سينوبك)، وشركة فوجيان للبتروكيميائيات المحدودة (إف بي سي إل)، اليوم، حجر الأساس لإنشاء مجمع جديد متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في منطقة غوليّ بمقاطعة فوجيان الصينية.

ومن المقرر أن يضم المشروع، وحدة لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تبلغ 16 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل (320 ألف برميل يوميًا)، ووحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا، وطاقة مليوني طن متري من البارازيلين ومشتقاته، ومحطة للنفط الخام بطاقة 300 ألف طن.

وستمتلك شركة فوجيان للبتروكيميائيات المحدودة (أف بي سي إل) وهي مشروع مشترك مناصفة بين شركة (سينوبك) وشركة مجموعة فوجيان للبتروكيميائيات الصناعية حصة 50% في المجمع، بينما تستحوذ أرامكو السعودية و"سينوبك" على حصة 25% لكل منهما. ومن المُتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته بنهاية عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد القحطاني: "من خلال علاقاتنا الراسخة مع كلٍ من شركتي سينوبك، وفوجيان للبتروكيميائيات، سيسهم بدء هذا المشروع اليوم في تعزيز محفظتنا الاستثمارية التي تشهد تناميًا في الصين، كما سنقوم بتوريد أكثر من مليون برميل يوميًا من الخام إلى منشآت تحويل المواد الكيميائية في الصين، ويعزز هذا دورنا كشريكٍ موثوق به وطويل الأمد في المساهمة في ازدهار الصين، كما يدعم هذا المشروع أيضًا إستراتيجيتنا لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية. إذ نعتزم من خلاله توجيه المزيد من الخام للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيميائيات".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سينوبك، السيد ما يونغ شنغ: "تلتزم كلٌ من سينوبك وأرامكو السعودية بتعزيز التنمية عالية الجودة للصناعات النفطية والبتروكيميائية، وسيؤدي حضور أرامكو السعودية في هذه الشراكة طويلة الأجل إلى تأمين المواد الخام الموثوقة والتنافسية للمشروع، كما يعزز بشكل أكبر البيئة الملائمة لنمو قاعدة البتروكيميائيات في غوليّ. ويمثل التعاون الناجح في هذا المشروع علامة فارقة جديدة في الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة، مع التركيز على زيادة التسويق محليًا بما يتماشى مع إستراتيجية التبادل المشتركة".

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عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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