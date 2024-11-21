أزاد العقارية تُبَسط العمليات وتُعزز الكفاءة باستخدام تقنية Yardi

شركة تطوير عقاري مقرها جدة تعتمد على التكنولوجيا العقارية المُبتكرَة للتحوُّل الرقمي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة أزاد العقارية، المتخصصة في إدارة الأصول والعقارات، بدفع تحولها الرقمي من خلال استخدام تقنية Yardi®، حيث دمجت عملياتها في نظام واحد متكامل وسلس.

Azad Properties Streamlines Operations and Boosts Efficiency with Yardi Technology

من خلال رقمنة العمليات وتوحيد بياناتها مع منصة Yardi العقارية المتكاملة، قلصت أزاد العقارية أوقات إعداد التقارير والإغلاق الشهرية بنسبة 75%، وشهدت زيادة بنسبة 50% في سرعة مُعالجة المدفوعات، وخفضت دورة التأجير بنسبة 40% وقامت بتحسين عملية تسجيل المستأجرين، وتقليل أوقات الميزانية والتوقعات بنسبة 60%.

وقال أيمن البرتي، الرئيس التنفيذي لشركة أزاد العقارية: "ساعدتنا Yardi على الاستفادة من قدرات المنصة في إعداد التقارير الشاملة وأتمتة العمليات، مما ساهم في دفع أهدافنا الاستراتيجية إلى الأمام"، وأضاف: "لقد ساعدتنا أيضًا في تسريع نمونا وتعزيز مكانتنا كشركة تطوير وتشغيل رائدة في المنطقة."

وصرح ماجد القثمي، المدير التنفيذي للعمليات في أزاد العقارية: "بدأت شراكتنا مع Yardi منذ سبع سنوات، وكانت رحلة مليئة بالنمو المتبادل الكبير"، وتابع حديثه قائلًا "كنا بحاجة إلى نظام إدارة عقارات يمكنه مواكبة عملياتنا المتنوعة والمُتنامية، وأثبتت Yardi أنها الشريك المثالي".

وقال سعيد حيدر، المدير الأول في Yardi: "كانت شراكتنا مع أزاد العقارية دليلًا على ما يمكن تحقيقه عند رقمنة عمليات العقارات"، وأضاف: "نحن سعداء برؤية كيف ساعدت تقنيتنا شركة أزاد على تحقيق مكاسب وكفاءات قابلة للقياس في جوانب متعددة من أعمالها، ونتطلع لمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والنمو معًا".

انظر كيف يمكن لشركة Yardi قيادة التحول الرقمي الخاص بك مع منصة عقارية متكاملة. نبذة عن أزاد العقارية

تعتبر أزاد العقارية شركة لإدارة الأصول والممتلكات مقرها في جدة، السعودية. تأسست في عام 2017، وتتخصص أزاد في تطوير وإدارة تجارة التجزئة وأسلوب الحياة والخدمات اللوجستية وغيرها من العقارات التجارية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .azad.com.sa

نبذة عن Yardi

تعمل شركة Yardi®في تطوير ودعم برامج استثمار وإدارة عقارات رائدة تُناسب جميع أنواع وأحجام شركات العقارات. مع أكثر من 9,500 موظف، تعمل Yardi مع عملاء عالميين لتحقيق ابتكارات كبيرة في صناعة العقارات. لمزيد من المعلومات حول كيفية استعداد Yardi للمستقبل، يُرجى زيارة .yardi.ae

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