أسبوع الموضة في ميامي® لعام 2025 يحقق إنجازًا جديدًا باعتباره منصةً رائدةً تربط بين العالمين الواقعي والرقمي في الموضة

ميامي، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- شركة THE FASHION SHOWS ، وهي الشركة المُنتِجة لأسبوع الموضة في ميامي® ( MIAFW ) والمالكة لعلامته التجارية المسجلة، تواصل توسيع حدود الإبداع والتكنولوجيا في صناعة الموضة. في عام 2025، كشفت الشركة عن قسم جديد مُخصص لإنتاج المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عروض الأزياء الافتراضية بالكامل التي تجمع بين الابتكار، والتصميم، والاستدامة.

Courtesy of Miami Fashion Week

ومن خلال هذا القسم الإبداعي الجديد، تطلق شركة THE FASHION SHOWS رسميًا سلسلتها الخاصة من عروض الأزياء الافتراضية — والتي تُنتج بالكامل داخل الشركة — كجزء من تطور أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW ) إلى منصة هجينة واقعية ورقمية. تم تطوير هذه العروض باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنيات الرسوم الغامرة، مما يتيح للمصممين عرض مجموعاتهم باستخدام صور الملابس فقط، بينما يمكن للجمهور العالمي متابعة الحدث من أي مكان في العالم. تعزز هذه المبادرة مكانة أسبوع الموضة في ميامي كرائد في التحول الرقمي لصناعة الموضة، وتؤكد على دور ميامي كمركز عالمي للابتكار يجمع بين التكنولوجيا والإبداع بلا حدود.

تطور طبيعي نحو المستقبل

تستند رؤية شركة THE FASHION SHOWS في دمج الموضة الواقعية والرقمية على إرث أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW ) المتواصل من الابتكار. في عام 2022، أصبح أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW ) أول أسبوع موضة يدخل عالم الميتافيرس من خلال منصة L'Atelier by MIAFW في منطقة الموضة على منصة Decentraland . وقد وصلت هذه المسيرة الريادية إلى مرحلة جديدة في عام 2025 خلال قمة أسبوع الموضة في ميامي، حيث قُدِّمَ عرض أزياء افتراضي من تصميم طلاب معهد ميامي للموضة بالتعاون مع Faith Connexion — وهذه محطة فارقة في التعليم الرقمي للموضة والإبداع.

إرث من الابتكار المستمر

منذ عام 2016، تجاوز أسبوع الموضة في ميامي حدود عروض الأزياء التقليدية من خلال مبادرات ريادية مثل " This is Miami "، و" Miami Fashion Week: First Faces "، وأول قمة للاستدامة، وفعالية " Influencers Brunch ".

قال Secundino F. Velasco ، رئيس أسبوع الموضة في ميامي: "اليوم أصبحت الموضة عالمية تمامًا". "ونحن مستعدون لما هو قادم وسنقوم بدمجه بلا حدود ضمن مشروع أسبوع الموضة في ميامي".

ومع هذه الخطوة الجريئة، يرسخ أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW ) لعام 2025 وشركة THE FASHION SHOWS مكانة ميامي كمرجع دولي لمستقبل الموضة والتكنولوجيا والاستدامة.

نبذة عن أسبوع الموضة في ميامي®

يحظى هذا الحدث باعتراف مجلس مصممي الأزياء الأمريكيين ( CFDA ) ضمن تقويم الموضة العالمي إلى جانب الأحداث في نيويورك، ولندن، وباريس، وميلانو، فأسبوع الموضة في ميامي متجذر فيه الفن والاستدامة والابتكار. ويعمل كجسر بين القارات من خلال تسليط الضوء على المصممين من أمريكا اللاتينية، ودُور الأزياء العالمية، ومواهب ميامي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miamifashionweek.com ومتابعة الحساب: miamifashionweek @.

للتواصُل الإعلامي:

شركة LORA P

Laura Neroulias

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2809576/Courtesy_of_Miami_Fashion_Week.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2059853/Miami_Fashion_Week_Logo.jpg