أسبوع الموضة في ميامي® يعود من 20 إلى 25 أكتوبر 2025 بمشاركة أيقونات عالمية وأصحاب رؤى من أمريكا اللاتينية ومواهب ميامي

ميامي، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- يعود أسبوع الموضة في ميامي® ( MIAFW ) في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2025، مقدماً احتفالية تمتد لأسبوع كامل تحتفي بالأناقة والاستدامة والثقافة. تجمع نسخة هذا العام بين كبرى دور الأزياء العالمية، والمبتكرين من أمريكا اللاتينية، وألمع مواهب ميامي، مما يرسخ مكانة ميامي بصفتها الملتقى العالمي الأكثر حيوية وتنوعاً للموضة الدولية.

Miami Fashion Week

صرّحت لورديس فرنانديز فيلاسكو، المديرة التنفيذية لأسبوع الموضة في ميامي: «أسبوع الموضة في ميامي هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع بالفرص». وأضافت: «من مواهب ميامي الصاعدة إلى الأيقونات العالمية، نهدف إلى إلهام التعاون، وإطلاق شرارة الابتكار، وإبراز الموضة كقوة دافعة للثقافة والاستدامة».

ينطلق الأسبوع رسمياً يوم الإثنين 20 أكتوبر بمؤتمر صحفي يُعقد في Freedom Tower بـ Miami Dade College ، وهو معلم يرمز إلى التراث الثقافي والطاقة الإبداعية لمدينة ميامي. وشملت قائمة المتحدثين والضيوف كلاً من لورديس فرنانديز فيلاسكو (المديرة التنفيذية لأسبوع الموضة في ميامي)، والمفوض أوليفر جي. جيلبرت الثالث، ومادلين بومارييجا (رئيسة Miami Dade College )، ونخبة من كبار مصممي الأزياء.

أبرز فعاليات البرنامج

بدعم من مقاطعة ميامي ديد، يواصل أسبوع الموضة في ميامي دعم الشمولية والتنوع الثقافي، مع تعزيز مكانة ميامي كمركز عالمي للموضة. يحظى المصممون المشاركون بفرصة الوصول إلى Mana Fashion Showroom ، مما يتيح لهم التواصل مباشرة مع المشترين وتجار التجزئة ورواد الصناعة من خلال طاولات مستديرة حصرية للأعمال ودعم ترويجي مشترك.

حول أسبوع الموضة في ميامي® ( MIAFW)

يحظى أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW ) باعتراف "تقويم الموضة" الصادر عن مجلس مصممي الأزياء الأمريكيين ( CFDA )، إلى جانب أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وباريس وميلانو. يرتكز الأسبوع على الفن والاستدامة والابتكار، ويمد الجسور بين القارات من خلال تسليط الضوء على المصممين من أمريكا اللاتينية، ودور الأزياء العالمية الكبرى، ومواهب ميامي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miamifashionweek.com ومتابعة الحساب @ miamifashionweek .

