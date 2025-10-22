أسبوع الموضة في ميامي® يعود من 20 إلى 25 أكتوبر 2025 بمشاركة أيقونات عالمية وأصحاب رؤى من أمريكا اللاتينية ومواهب ميامي
22 أكتوبر, 2025, 18:21 AST
ميامي، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- يعود أسبوع الموضة في ميامي® ( MIAFW ) في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2025، مقدماً احتفالية تمتد لأسبوع كامل تحتفي بالأناقة والاستدامة والثقافة. تجمع نسخة هذا العام بين كبرى دور الأزياء العالمية، والمبتكرين من أمريكا اللاتينية، وألمع مواهب ميامي، مما يرسخ مكانة ميامي بصفتها الملتقى العالمي الأكثر حيوية وتنوعاً للموضة الدولية.
صرّحت لورديس فرنانديز فيلاسكو، المديرة التنفيذية لأسبوع الموضة في ميامي: «أسبوع الموضة في ميامي هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع بالفرص». وأضافت: «من مواهب ميامي الصاعدة إلى الأيقونات العالمية، نهدف إلى إلهام التعاون، وإطلاق شرارة الابتكار، وإبراز الموضة كقوة دافعة للثقافة والاستدامة».
ينطلق الأسبوع رسمياً يوم الإثنين 20 أكتوبر بمؤتمر صحفي يُعقد في Freedom Tower بـ Miami Dade College ، وهو معلم يرمز إلى التراث الثقافي والطاقة الإبداعية لمدينة ميامي. وشملت قائمة المتحدثين والضيوف كلاً من لورديس فرنانديز فيلاسكو (المديرة التنفيذية لأسبوع الموضة في ميامي)، والمفوض أوليفر جي. جيلبرت الثالث، ومادلين بومارييجا (رئيسة Miami Dade College )، ونخبة من كبار مصممي الأزياء.
أبرز فعاليات البرنامج
- الثلاثاء، 21 أكتوبر – عرض بياتريس دي لا كامارا (في Mr. C Miami ، الساعة 3:00 مساءً) وعرض سيتكا سيمش (في Shops at Merrick Park ، الساعة 6:00 مساءً).
- الأربعاء، 22 أكتوبر – قمة أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW Summit ) بالتعاون مع Miami Fashion Institute (في Miami Dade College ، من 9 صباحاً حتى 6 مساءً)، والتي تُعقد تحت شعار «مستقبل الموضة يُبنى هنا». وتتميز القمة بمشاركة نيكول ميلر ، ونعيم خان، وآنخل سانشيز، وغيرهم، وستُختتم بأول عرض أزياء رقمي يقدمه المعهد.
- الخميس، 23 أكتوبر – حفل عشاء أسبوع الموضة في ميامي وعرض أزياء نعيم خان (في Queen Miami Beach ، من 5:30 مساءً حتى 10:30 مساءً)، وهو حدث خيري تُباع تذاكره ويعود ريعه لصالح Miami Fashion Institute .
- الجمعة، 24 أكتوبر – عرض بريندا نوي (5:30 مساءً) وعرض جيني بولانكو (7:00 مساءً) في Gary Nader Art Centre .
- السبت، 25 أكتوبر – عرض يني باستيدا (6:30 مساءً) وعرض جوان سيباستيان جراي (8:00 مساءً) في Gale Miami Hotel & Residences .
بدعم من مقاطعة ميامي ديد، يواصل أسبوع الموضة في ميامي دعم الشمولية والتنوع الثقافي، مع تعزيز مكانة ميامي كمركز عالمي للموضة. يحظى المصممون المشاركون بفرصة الوصول إلى Mana Fashion Showroom ، مما يتيح لهم التواصل مباشرة مع المشترين وتجار التجزئة ورواد الصناعة من خلال طاولات مستديرة حصرية للأعمال ودعم ترويجي مشترك.
حول أسبوع الموضة في ميامي® ( MIAFW)
يحظى أسبوع الموضة في ميامي ( MIAFW ) باعتراف "تقويم الموضة" الصادر عن مجلس مصممي الأزياء الأمريكيين ( CFDA )، إلى جانب أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وباريس وميلانو. يرتكز الأسبوع على الفن والاستدامة والابتكار، ويمد الجسور بين القارات من خلال تسليط الضوء على المصممين من أمريكا اللاتينية، ودور الأزياء العالمية الكبرى، ومواهب ميامي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miamifashionweek.com ومتابعة الحساب @ miamifashionweek .
للتواصُل الإعلامي:
LORA PR
لورا نيرولياس
[email protected]
صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2800687/Miami_Fashion_Week.jpg
شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2059853/Miami_Fashion_Week_Logo.jpg
