أسطورة حراسة المرمى مانويل نوير سفيراً لحملة BEYOND GLORY الخاصة برعاية كأس الأمم الأوروبية 2024 من هايسنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، اليوم، حملتها "BEYOND GLORY" الخاصة برعاية كأس أمم أوروبا 2024 مع توقيع حارس المرمى الألماني الفائز بكأس العالم وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير كسفير للحملة.

Goalkeeping Legend Manuel Neuer Signs as Hisense UEFA EURO 2024™ Brand Ambassador for its ‘BEYOND GLORY’ Campaign

وينضم حارس المرمى الدولي الألماني الفائز بكأس العالم والحائز على لقب الدوري الألماني 11 مرة، إلى شركة هايسنس كسفير رسمي لحملتها "BEYOND GLORY" التي تحتفي بالسعي الدؤوب نحو التميز الذي يتميز به لاعبو كرة القدم المحترفون الذين يسعون للحصول على لقب بطولة أمم أوروبا، كما تسلط الحملة الضوء على التزام هايسنس بالوصول إلى آفاق جديدة في صناعة الأجهزة المنزلية.

وكما يقف حراس المرمى مثل مانويل كخط دفاع أخير، تعمل هايسنس بقوة خلف الكواليس، لتواصل تقديم أحدث التقنيات والجودة التي لا تُضاهى.

وقال مانويل نوير، الحائز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم خمس مرات من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: "يسعدني أن أكون سفيراً لحملة BEYOND GLORY لكأس أمم أوروبا 2024، وأتطلع بشدة إلى البطولة باعتبارها التحدي الأكبر لنخبة لاعبي كرة القدم في أوروبا."

وتسلط الحملة الضوء أيضاً على هدف هايسنس المتمثل في الوصول إلى آفاق جديدة، وتحدي نفسها برؤية تكنولوجية بعيدة المدى تشمل التطلع إلى أهداف طموحة والتزام ثابت بالتكنولوجيا الرائدة والجودة التي لا تُضاهى في سبيل السعي لتحسين الحياة اليومية للعملاء.

وباعتبارها شريكاً رسمياً لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، وشركة رائدة في تكنولوجيا العرض، تهدف هايسنس إلى تقديم تجربة مثالية لمشاهدة المباريات وتجارب حياتية ذكية من خلال منتجاتها من أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية.

وقال بوب وانغ، مدير عام قسم التسويق الدولي في هايسنس: "يشرفنا الترحيب بمانويل نوير كسفير لعلامتنا التجارية في بطولة أمم أوروبا، ونؤمن بأنه خير ممثل لحملتنا الجديدة. يعتمد فريق كرة القدم على حارس المرمى ليكون خط الدفاع الأخير، وفي بعض المواقف، يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل لتحقيق الفوز والنجاح. وفي هايسنس، نسعى جاهدين للوصول إلى هدف مماثل في إطار التزامنا بالنجاح في تحسين حياة عملائنا من خلال تكنولوجيا مبتكرة يمكن الاعتماد عليها."

وأضاف: "تمثل هذه النسخة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ترعاها هايسنس، حيث توفر هذه البطولة فرصة هائلة لتعزيز التواصل بين علامة هايسنس التجارية والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم."

وتابع وانغ: "نهدف باستمرار إلى تحسين جودة وتجربة الحياة اليومية لعملائنا. ونتطلع من خلال التعاون مع مانويل نوير إلى تزويد الجمهور في مختلف أنحاء العالم بتجربة مشاهدة لا مثيل لها لبطولة كأس أمم أوروبا 2024."

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2389680/Manuel_Neuer_BEYOND_GLORY_Campaign.jpg