أسطورة فرانكفورت بحُلّة جديدة: تاج هيسيشر هوف يفتح أبوابه

مومباي، الهند، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Indian Hotels Company (IHCL)، أكبر شركة ضيافة في الهند، اليوم افتتاح فندق تاج هيسيشر هوف، فرانكفورت، بما يمثّل دخول العلامة إلى أوروبا القارية.

A Frankfurt Legend Redefined; Taj Hessischer Hof Opens Its Doors

وقال السيد Puneet Chhatwal، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى IHCL: «تأسست تاج عام 1903، وتُعدّ رمزًا أسطوريًا للضيافة الخالدة. وقد صُنّفت بوصفها أقوى علامة تجارية فندقية في العالم لعام 2025، وهي مجموعة فريدة تضم أكثر من 150 فندقًا في 15 دولة، وتقدّم مزيجًا لا مثيل له من الضيافة الهندية وخدمة عالمية المستوى. ويمثّل افتتاح تاج هيسيشر هوف، فرانكفورت، دخول تاج إلى أوروبا القارية، انسجامًا مع استراتيجيتنا الدولية الرامية إلى توسيع حضورنا في المدن المحورية الرئيسة حول العالم. يسرّنا إعادة افتتاح هذا المعلم الأيقوني بعد تجديدات شاملة، وجلب دفء Tajness إلى فرانكفورت».

يقع فندق تاج هيسيشر هوف، فرانكفورت، الذي يضم 126 غرفة، في أحد أكثر مواقع فرانكفورت عراقةً، ليُعيد الحياة إلى معلم يجمع بين راحة لا يحدّها الزمن وأناقة رصينة. يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة بومباي براسيري، المشهور بأطباقه الأصيلة والمتنوعة المستوحاة من مطبخ بومباي والمطبخ الهندي؛ وJimmy's Bar، البار الأيقوني المعروف بعروض البيانو الحية والكوكتيلات المميزة؛ وبار اللوبي، وهو مقهى نهاري أنيق يقدّم تشكيلة من أجود أنواع الشاي والقهوة والمعجنات.

وقال السيد Simon Lutz، الشريك في Peakside Capital، الشركة المالكة للفندق: «يسرّنا افتتاح تاج هيسيشر هوف. وسيُشكّل الفندق معلمًا بارزًا في فرانكفورت، إذ يجمع بين الإرث الغني للفندق والضيافة الفاخرة التي تشتهر بها تاج عالميًا».

وأضاف السيد Boris Schran، الشريك أيضًا في Peakside: «يسعدنا للغاية أن فندق هيسيشر هوف الأسطوري، بتقاليده العريقة كفندق خمس نجوم بالقرب من مركز معارض فرانكفورت، يفتح أبوابه مجددًا بصفته أحد فنادق تاج».

ويوفّر الفندق تجربة J Wellness Circle المميزة من تاج، وهو ملاذ يستند إلى حكمة الأيورفيدا، ويقدّم نهجًا شموليًا للعافية يوازن بين العقل والجسد والروح، إلى جانب مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل. ولعقد اجتماعات مجلس الإدارة وحفلات استقبال خاصة، يضم الفندق ثلاث مساحات واسعة يغمرها الضوء الطبيعي، وتتميّز بأسقف عالية وأجواء من الرقي الخالد. كما يضم الفندق The Chambers، نادي أعمال حصري للأعضاء فقط من تاج، ليوفّر مساحة خاصة للتواصل وعقد اللقاءات.

وقال السيد Albert Mayr، المدير العام لفندق تاج هيسيشر هوف، فرانكفورت: «يستند تاج هيسيشر هوف إلى إرث أرستقراطي أُعيد تصوّره بعناية ليلائم المسافر العصري. نفخر بإعادة تقديم هذا الإرث الحي الذي يمزج بين التراث الأوروبي وجوهر الضيافة الهندية، ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا».

تُعدّ مدينة فرانكفورت الألمانية من أبرز المراكز المالية وأكثرها حيويةً في أوروبا، كما تزخر بتاريخ عريق ومعالم ثقافية مثل ساحة رومربيرغ، وكاتدرائية القديس بارثولوميو، وبالمن غارتن، والمتاحف الممتدة على ضفاف نهر الماين.

نبذة عن The Indian Hotels Company Limited (IHCL)

تأسست Indian Hotels Company (IHCL) على يد جامستجي تاتا، مؤسس مجموعة تاتا، وافتتحت أول فنادقها، فندق تاج محل بالاس، مومباي، في عام 1903. وتضم محفظة IHCL 630 فندقًا، بما في ذلك 255 فندقًا قيد التطوير عالميًا، وذلك في 4 قارات و15 دولة وأكثر من 300 موقع.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2992970/Taj_Hessischer_Hof_Frankfurt.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2992974/IHCL_Logo.jpg