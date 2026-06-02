UNE LÉGENDE DE FRANCFORT REDÉFINIE; LE TAJ HESSISCHER HOF OUVRE SES PORTES

MUMBAI, Inde, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Indian Hotels Company (IHCL) , la plus grande entreprise hôtelière de l'Inde, a annoncé aujourd'hui les débuts de Taj Hessischer Hof Frankfurt, marquant l'entrée de la marque en Europe continentale.

A Frankfurt Legend Redefined; Taj Hessischer Hof Opens Its Doors

M. Puneet Chhatwal, directeur général et PDG d'IHCL, a déclaré : "Établi en 1903, Taj est un symbole légendaire de l'hospitalité intemporelle. Reconnue commela marque hôtelière la plus forte du monde en 2025, il s'agit d'une collection unique de 150+ hôtels à travers 15 pays offrant une fusion inégalée de l'hospitalité indienne et d'un service de classe mondiale. L'ouverture de Taj Hessischer Hof Frankfurt marque les débuts de Taj en Europe continentale, conformément à notre stratégie internationale visant à accroître notre présence dans les principales villes-portes du monde. Nous sommes ravis de rouvrir ce lieu emblématique après ses importantes rénovations et d'apporter la chaleur de Tajness à Francfort".

Situé dans l'une des adresses les plus célèbres de Francfort, l'hôtel Taj Hessischer Hof Frankfurt , qui compte 126 clés, redonne vie à un lieu emblématique grâce à un confort intemporel et à une élégance discrète. Faites-vous plaisir à Bombay Brasserie, célèbre pour sa cuisine authentique et éclectique de Bombay et de l'Inde ; Jimmy's Bar, le bar emblématique connu pour ses concerts de piano et ses cocktails de marque ; et Lobby Bar, un café de jour raffiné proposant une sélection de thés, de cafés et de pâtisseries raffinées.

M. Simon Lutz, partenaire de Peakside Capital, propriétaire de l'hôtel, a déclaré : "Nous sommes ravis de l'ouverture du Taj Hessischer Hof. Il s'agira d'un événement marquant, qui associera le riche héritage de l'hôtel et l'hospitalité de luxe mondialement reconnue de Taj à Francfort".

M. Boris Schran, également Partner at Peakside, a ajouté : "Nous sommes très heureux que le légendaire Hotel Hessischer Hof, avec sa longue tradition d'hôtel cinq étoiles à proximité du centre d'exposition de Francfort, rouvre ses portes en tant qu'hôtel Taj".

L'hôtel propose la signature de Taj J Wellness Circle, un sanctuaire ancré dans la sagesse de Ayurveda, offrant une approche holistique du bien-être qui équilibre l'esprit, le corps et l'âme, complétée par un centre de remise en forme entièrement équipé. Pour les réunions exclusives de conseils d'administration et les réceptions privées, l'hôtel dispose de trois vastes espaces bénéficiant de la lumière du jour, de hauteurs de plafond généreuses et d'une sophistication intemporelle. L'hôtel abrite également The Chambers, le club d'affaires exclusif des membres de Taj, créant une enclave privée pour les relations et les engagements.

M. Albert Mayr, directeur général du Taj Hessischer Hof Frankfurt, a déclaré : "Le Taj Hessischer Hof s'inspire de son origine aristocratique qui a été réimaginée de manière réfléchie pour le voyageur d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de réintroduire cet héritage vivant mêlant le patrimoine européen à l'essence de l'hospitalité indienne et nous sommes impatients d'accueillir nos hôtes".

Francfort, en Allemagne, est l'un des centres financiers les plus dynamiques d'Europe, avec une histoire riche et des sites culturels tels que le Römerberg, la cathédrale Saint-Barthélemy, le Palmengarten et les musées le long de la rivière Main.

À propos de The Indian Hotels Company Limited

Constituée par le fondateur du Tata Group, Jamsetji Tata, Indian Hotels Company (IHCL) a ouvert son premier hôtel - The Taj Mahal Palace, à Bombay en 1903. IHCL possède un portefeuille de 630 hôtels, dont 255 en cours de construction dans le monde entier sur 4 continents,15 pays et plus de 300 sites.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2992970/Taj_Hessischer_Hof_Frankfurt.jpg

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