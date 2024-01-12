أصدر أستاذ الموارد المالية في مدرسة Cheung Kong للدراسات العليا للأعمال مؤشرات MM السنوية للفن الصيني لعام 2023

بكين، 12 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أصدر د.Mei Jianping، وهو أستاذ الموارد المالية في مدرسة Cheung Kong للدراسات العليا للأعمال، مؤشر MM السنوي للفن الصيني لعام 2023، وهو يحتوي على أربعة مؤشرات فرعية جديدة ومؤشر فردي للفنان. يظهر الإصدار الأخير لمؤشر MM للفن الصيني ارتفاع مؤشر السعر بين مطلع عام 2001 ونهاية عام 2023 من قيمة 1 إلى 9.5، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3%. يظهر مؤشر السعر بطء تدهور السوق هذا العام مقارنةً بالعامين السابقين، إذ بلغت قيمة التدهور 11.7% في عام 2023. تفوّق مؤشر سعر MM للفن الصيني بين عامي 2001 و 2023 على كلٍّ من مؤشر سعر الفن الانطباعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.1% ومؤشر الفن المعاصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4%، وهو ما يعتبر مؤشرًا على قيمة الاستثمار في الفن الصيني. يشير مؤشر اتجاهات المستهلك على التعافي الجزئي للسوق بحلول خريف عام 2023 بعد موجة ركود سببها الوباء العالمي.

أُطلِق مؤشرين فرعيين جديدين للوحات الحبر ولوحات الألوان الزيتية - الأول هو مؤشر لوحات الحبر للفنانين المتخصصين في لوحات غسيل الحبر، والثاني هو مؤشر لوحات الألوان الزيتية للفنانين الذين يتمحور عملهم حول لوحات الألوان الزيتية. أظهر هذين المؤشرين الفرعيين تفوّق نسبة الاستثمار السنوي في اللوحات الزيتية، والتي بلغت 11.5٪، على نسبة الاستثمار السنوي في لوحات الحبر وبعائد استثماري تنافسي، وذلك بين عامي 2001 و 2023. لكنها وجدت أيضًا أن سوق لوحات الحبر واجه تقلبات أقل. أظهر المؤشرين الآخرين اللذين تناولا الفن الصيني الحديث والمعاصر تفوّق مؤشر الفن المعاصر (11.8%) على مؤشر الفن الحديث (9.1%)، ولكن ذلك على حساب مواجهته تقلبات أشد في السوق بين عامي 2001 و 2023. يُعنى مؤشر الفن الحديث بالفنانين الصينيين الذين ولدوا قبل عام 1911، بينما يدرس مؤشر الفن المعاصر أولئك الذين ولدوا بعد عام 1911.

يظهر مؤشر السعر الفردي الجديد للفنان الصيني الفرنسي Zao Wou-Ki أن إجمالي مبيعات أعماله في ثلاثة دور للمزادات الكبرى بلغ 1.58 مليار دولار أمريكي في القرن الحادي والعشرين، فاحتل لهذا السبب المرتبة السادسة بين الفنانين المعاصرين. انخفض حجم معاملات الفنان Zao من 190 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 30 مليون دولار أمريكي في عام 2023 بعد جائحة كوفيد-19. لكن من المتوقع أن تعاود أعمال Zao النمو بوتيرة ثابتة على الأمد الطويل بنمو سنوي مركب قدره 11.9%.