أصدرت هواوي ورقة بحثية تقنية وتطبيقية للشبكة البصرية بالكامل للفنادق الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- خلال معرض GITEX GLOBAL 2024، أصدرت Huawei ورقة بحثية تقنية وتطبيقية للشبكة البصرية بالكامل للفنادق الذكية وذلك في إطار منتدى بعنوان "الفنادق الذكية الرقمية، خلق تجربة ضيافة استثنائية للنزلاء". تتناول الورقة البحثية الاتجاهات والتحديات في شبكات الفنادق الذكية، وتقدم تصميم شبكة الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل وحل تطبيقات الشبكة البصرية الكاملة للفنادق الذكية. وتهدف الورقة البحثية إلى مساعدة الفنادق على بناء شبكات عالية الجودة وتسريع تحولها الرقمي والذكي.

وفي هذا العصر الذكي، يعتبر بناء فنادق ذكية مريحة وعملية ومعتمدة على التكنولوجيا أساسيًا في قطاع الفنادق، ويمكن لاتصالات الشبكة عالية السرعة والمستقرة أن تعزز بشكل كبير القدرة التنافسية للفنادق الذكية. ومع تزايد كثافة محطات التطبيقات وتنوعها، على الفنادق أن تستثمر المزيد في بناء شبكات مستدامة فعالة من حيث التكلفة ومُجهَّزة للمستقبل وتستطيع أن توفر تغطية Wi-Fi كاملة، ونشرًا سهلًا، وصيانة بسيطة.

استنادًا إلى الخبرة الواسعة لشركة هواوي وعملاء الصناعة والشركاء، تحلل الورقة البحثية الاختلافات بين حل شبكة الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل للفندق الذكي وحلول الشبكة التقليدية من حيث بنية الشبكة والكابلات المتكاملة، كما تصف تصميم شبكات الألياف إلى المكتب (FTTO) التي تخدم غرف الفنادق والمكاتب والمناطق العامة. وفقًا للورقة البحثية، يوفر حل شبكة الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل الفوائد الرئيسية التالية:

بنية مبسطة : تستخدم شبكات الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل مقسمات بصرية سلبية لتحل محل مفاتيح التجميع النشطة، مما يبسط بنية الشبكة من ثلاث طبقات إلى طبقتين. لا تتطلب أجهزة التقسيم البصرية السلبية إمدادات طاقة أو غرف كهربائية منخفضة الجهد (ELV)، مما يقلل إلى حد كبير من معدل أعطال الشبكة. يتم توصيل الألياف البصرية مباشرة بالغرف، مما يسهل توسيع نقاط البيانات في المستقبل.

تجربة متفوقة : تدعم شبكات الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل جودة الخدمة الهرمية (HQoS) وتقنيات تخصيص النطاق الترددي الديناميكية، والتي تضمن متطلبات نقل البيانات للخدمات والمستخدمين الرئيسيين مع تحسين استخدام الشبكة. تحتوي محطات الخط البصري (OLT) على وحدات تحكم وصول مدمجة (AC) وتدعم تحسين Wi-Fi التلقائي لوحدات الشبكة البصرية (ONUs) الخاصة بـ Wi-Fi 6/Wi-Fi 7، مما يحقق تجوالًا سلسًا وتجربة استثنائية في خدمات الشبكة اللاسلكية في جميع سيناريوهات الفنادق.

موثوقية عالية : تدعم شبكات الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل للفنادق الذكية تقنيات الحماية من النوع B أو النوع C والتحويل الاحتياطي للحماية لجميع الأجهزة ووصلات الألياف. تستخدم شبكات FTTO تقنية شبكة المنطقة المحلية البصرية السلبية (POL) وتدعم تشفير بيانات AES128. بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف البصرية، بوصفها وسائط نقل، مقاومة للتداخل الكهرومغناطيسي والتآكل، ويمكن استخدامها في بيئات الفنادق المختلفة، مثل شاطئ البحر أو المدينة أو الجبل، لضمان موثوقية عالية لنقل البيانات.

تشغيل وإدارة ذكيان : تتيح محطات الخط البصري (OLT) إدارة وحدات الشبكة البصرية (ONU) بشكل مركزي وتقديم التكوينات بطريقة موحدة. إن وحدات الشبكة البصرية (ONU) جاهزة للاستخدام بمجرد توصيلها. بالإضافة إلى ذلك، تكون البيانات على مستوى الشبكة بأكملها مرئية وقابلة للإدارة والتحكم من خلال محطات الخط البصري (OLT) أو نظام إدارة الشبكة (NMS). يجعل هذا نشر الشبكة وإدارتها وتحديد الأعطال أكثر كفاءة، ويضمن استمرار الخدمات دائمًا.

قال Liu Yue، نائب رئيس المجال البصري في المؤسسات في شركة Huawei: "إن حل شبكة الألياف إلى المكتب (FTTO) البصرية بالكامل للفنادق الذكية صديق للبيئة ومبسط. وهو يتميز بمزايا مهمة من حيث البنية وعرض النطاق الترددي وتكاليف التشغيل والصيانة ونطاق النشر وعمر الخدمة. إنه يلبي متطلبات الفنادق لتغطية Wi-Fi كاملة والإدارة الذكية وإنترنت الأشياء (IoT)، وقد تم استخدامه على نطاق واسع في الفنادق في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى العمل مع شركاء الصناعة لاستكشاف تطبيق تقنيات شبكة المنطقة المحلية البصرية السلبية (POL) بالكامل وتعزيز التحول الذكي لقطاع الفنادق".

لمزيد من المعلومات عن الورقة البحثية، يُرجى زيارة الرابط: https://e.huawei.com/en/material/enterprise/a38e9a6079c145848f82b92c2865543a