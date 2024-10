Huawei publie le livre blanc technique et d'application du réseau tout optique pour les hôtels intelligents

DUBAI, EAU, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours du salon GITEX GLOBAL 2024, Huawei a publié le livre blanc technique et d'application du réseau tout-optique pour les hôtels intelligents lors d'un forum intitulé « Digital Smart Hotels, Creating Ultimate Experience for Guests » (Hôtels intelligents numériques, création d'une expérience ultime pour les clients). Le livre blanc décrit les tendances et les défis de la mise en réseau des hôtels intelligents, et présente la solution de conception et d'application du réseau tout-optique Fiber to the Office (FTTO) pour les hôtels intelligents. Le livre blanc vise à aider les hôtels à construire des réseaux de haute qualité et à accélérer leur transformation numérique et intelligente.

À l'ère de l'intelligence, la construction d'hôtels intelligents confortables, pratiques et intelligents est la clé de l'industrie hôtelière, tandis que les connexions réseau à haut débit et stables peuvent considérablement améliorer la compétitivité des hôtels intelligents. À mesure que les terminaux d'application se densifient et se diversifient, les hôtels doivent investir davantage pour construire des réseaux durables rentables et orientés vers l'avenir, offrant une couverture Wi-Fi complète, un déploiement facile et une maintenance simple.

S'appuyant sur la vaste expérience de Huawei, des clients de l'industrie et des partenaires, le livre blanc analyse les différences entre la solution de réseau FTTO tout-optique des hôtels intelligents et les solutions de réseau traditionnelles en termes d'architecture de réseau et de câblage intégré. Il décrit également la conception des réseaux FTTO desservant les chambres d'hôtel, les bureaux et les zones publiques. Selon le livre blanc, la solution de réseau tout-optique FTTO offre les avantages clés suivants :

Architecture simplifiée : Les réseaux tout-optique FTTO utilisent des séparateurs optiques passifs pour remplacer les commutateurs d'agrégation actifs, ce qui simplifie l'architecture du réseau, qui passe de trois à deux couches. Les séparateurs optiques passifs ne nécessitent pas d'alimentation électrique ni de salles ELV, ce qui réduit considérablement le taux de défaillance du réseau. Les fibres optiques sont directement connectées aux salles, ce qui facilite l'expansion des points de données à l'avenir.

Expérience supérieure : Les réseaux tout-optique FTTO prennent en charge les technologies de qualité de service hiérarchique (HQoS) et d'attribution dynamique de la bande passante, qui garantissent les exigences de transmission de données des services et des consommateurs clés tout en améliorant l'utilisation du réseau. Les terminaux de ligne optique (OLT) sont dotés de contrôleurs d'accès intégrés et prennent en charge l'optimisation automatique du Wi-Fi pour les unités de réseau optique (ONU) Wi-Fi 6/Wi-Fi 7, ce qui permet d'obtenir une itinérance transparente et une expérience supérieure dans les services de réseau sans fil dans tous les scénarios d'hôtel.

Haute fiabilité : Les réseaux tout-optique FTTO pour les hôtels intelligents prennent en charge les technologies de protection de type B ou de type C et le basculement de protection pour tous les appareils et toutes les liaisons par fibres. Les réseaux FTTO exploitent la technologie des réseaux optiques passifs (POL) et prennent en charge le cryptage des données AES128. Qui plus est, les fibres optiques, en tant que support de transmission, sont résistantes aux interférences électromagnétiques et à la corrosion. Elles peuvent être utilisées dans différents environnements hôteliers, tels que le bord de mer, la ville ou la montagne, afin de garantir une grande fiabilité de la transmission des données.

O&M intelligent : L'OLT gère les ONU de manière centralisée et fournit des configurations de manière unifiée. Les ONU sont prêts à l'emploi. Qui plus est, les données de l'ensemble du réseau sont visibles, gérables et contrôlables sur l'OLT ou le NMS. Cela rend le déploiement, la gestion et la localisation des pannes du réseau plus efficaces et garantit que les services sont toujours en ligne.

Liu Yue, vice-président de Enterprise Optical Domain, Huawei, a indiqué : « La solution de réseau tout-optique FTTO pour l'hôtel intelligent est écologique et simplifiée. Elle présente des avantages significatifs en termes d'architecture, de bande passante, de coûts d'exploitation et de maintenance, de portée du déploiement et de durée de vie. Elle répond aux exigences des hôtels en matière de couverture Wi-Fi complète, de gestion intelligente et d'Internet des objets (IdO), et a été largement utilisée dans les hôtels du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec les partenaires de l'industrie pour explorer pleinement l'application des technologies POL et promouvoir davantage la transformation intelligente de l'industrie hôtelière. »

Pour plus d'informations sur le livre blanc, veuillez consulter : https://e.huawei.com/en/material/enterprise/a38e9a6079c145848f82b92c2865543a