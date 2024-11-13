أطلقت كلية إنسياد برنامج Global EMBA Flex المبتكر

إضافة إلى محفظة برامج الماجستير التنفيذية الحالية، المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لكبار المديرين التنفيذيين.

فونتينبلو (فرنسا)، سنغافورة، أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) وسان فرانسيسكو, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر إنسياد، كلية إدارة الأعمال العالمية، بالإعلان عن إطلاق برنامجها الجديد Global Executive MBA Flex (GEMBA Flex). تم تصميم هذه الإضافة المبتكرة إلى محفظة برامج الماجستير التنفيذي الحاليية الراسخة في الكلية للمديرين التنفيذيين الطموحين الذين يسعون إلى مسار مرن لنموهم المهني اذ إنه يوفر مرونة كبيرة في كيفية ومكان تعلم المشاركين مع الحفاظ على نفس المناهج الصارمة ومعايير القبول.

قال Mark Stabile ، عميد البرامج الدراسية في إنسياد: "نحن متحمسون لإطلاق برنامج GEMBA Flex. بناءً على عقدين من النجاح مع برامج الماجستير التنفيذي الخاصة بنا، يعكس هذا العرض الجديد التزام إنسياد بالابتكار والتميز في تعليم إدارة الأعمال. يتماشى هذا التطور مع رؤيتنا لتوفير تعليم إداري صارم وملائم وتمكين الجيل القادم من القادة من تطوير الأعمال التجارية والمجتمع ".

أبرز نقاط برنامج INSEAD GEMBA Flex:

تعليم من الطراز العالمي : يحافظ برنامج GEMBA Flex على نفس المناهج الدراسية ومعايير القبول الصارمة، تمامًا مثل برنامج الماجستير التنفيذي التقليدي. سيستفيد المشاركون من خبرات أعضاء هيئة التدريس ذات المستوى العالمي في إنسياد، والتعليم الادارس العام، وتجربة دراسية متنوعة متعددة االحرم الجامعي في كل من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.





تنسيق التعلم المرن : يقدم برنامج GEMBA Flex مزيجًا فريدًا من الوحدات النمطية الشخصية والفصول الافتراضية المباشرة والتعلم عبر الإنترنت غير المتزامن. يسمح هذا التنسيق للمشاركين بموازنة دراستهم مع الالتزامات المهنية والشخصية، مما يوفر حرية التعلم من أي مكان في العالم.





تجربة تعليمية مخصصة : تمكن المشاركين من تكييف تجربة التعلم الخاصة بهم مع تطور احتياجاتهم. مع عدد محدد من المقاعد، يمكن للمشاركين تخصيص رحلة التعلم الخاصة بهم، واختيار التفاعل الشخصي من خلال الانضمام إلى مجموعات برنامج الماجستير التنفيذي الأخرى في الحرم الجامعي، أو وحدات دراسية عبر الإنترنت بناءً على الاحتياجات الشخصية أو احتياجات العمل.





مجتمع متنوع وشامل : ينعكس التزام I إنسياد بالتنوع أيضًا في البرنامج الجديد. تجذب مرونة البرنامج المشاركين من جنسيات وخلفيات متنوعة، مما يعزز بيئة تعليمية غنية وشاملة.





الدعم الوظيفي والتواصل : سيتمكن المشاركون في GEMBA Flex من الوصول إلى نفس مستوى الدعم الوظيفي وفرص التواصل مثل تلك الموجودة في برامج الماجستير التنفيذي التقليدية. يتضمن ذلك التواصل الشخصي أثناء الوحدات والتفاعلات مع أقسام برنامج الماجستير التنغيذي الأخرى أثناء المواد الاختيارية.





الاستدامة والتأثير العالمي : يساهم برنامج GEMBA Flex في الاستدامة من خلال الحد بشكل كبير من البصمة الكربونية وانبعاثات وسائل التنقل الخاصة بالسفر بشكل كبير. كما يقلل هذا النهج الصديق للبيئة من تكاليف السفر للمشاركين

ستنطلق الدفعة الأولى من برنامج INSEAD GEMBA Flex في مايو 2026. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة INSEAD GEMBA Flex.

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