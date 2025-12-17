الذكاء الاصطناعي الساعي للحقيقة يُطلق أكبر بوابة معرفية موسوعية في العالم - أضخم من ويكيبيديا بـ 6,000 مرة

فونتينبلو، فرنسا وسنغافورة وسان فرانسيسكو, 17 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت INSEAD، كلية إدارة الأعمال العالمية، اليوم عن إطلاق Botipedia، أكبر بوابة معرفية موسوعية في العالم.

لقد قطعت الموسوعات شوطًا طويلًا، بدءًا من الإصدارات المطبوعة في القرن التاسع عشر، مرورًا بأقراص CD ROM في التسعينيات، وصولًا إلى ويكيبيديا التي يتم تحريرها جماعيًا على الإنترنت في يومنا هذا. إذن، ماذا بعد؟

مدعومةً بذكاء اصطناعي حصري، تستند Botipedia إلى مئات الخوارزميات التي تُحاكي عمل جيوش من البشر لإنشاء مقالات مثل ويكيبيديا. ويتم معالجة كل مقالة باستخدام تقنية التوليد الديناميكي متعدد الأساليب ((DMG، وتُدعم بمجموعات بيانات فريدة تتكون من مكتبة ضخمة مُنقحة من الأرشيفات وبثوث الأقمار الصناعية، لتوفير معلومات عالية الجودة وقابلة للتحقق. تقتبس Botipedia مباشرة من مصادر موثوقة أو تولِّد محتوًى أصليًا بالكامل باستخدام تقنيات توليد اللغة الطبيعية المُصممة لتجنب الهلوسة أو الانحيازات المتأصلة.

في Botipedia، لا يوجد موضوع أو حدث أو لغة أو منطقة جغرافية غير هامةٍ لدرجة ألا تستحق مقالةً عنها. في حين تحتوي ويكيبيديا على نحو 64 مليون مقالة باللغة الإنجليزية، تُنتج Botipedia أكثر من "400 مليار" مقالة بأكثر من 100 لغة.

يقول Phil Parker، أستاذ الكرسي لعلم الإدارة في INSEAD، ومُبتكر Botipedia، والحاصل على واحدة من أولى براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي: "نحن نُنشئ Botipedia لتوفير وصول عادل إلى المعلومات للجميع، دون إهمال أي لغة". "نركّز على المحتوى المستند إلى البيانات والمصادر ذات الأصول الكاملة، مما يُتيح للمستخدم الاطّلاع على أكبر عدد ممكن من وجهات النظر، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد قد يكون متحيزًا".

تكنولوجيا Botipedia لا تعتمد فقط على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) أو الطرق التوليدية المماثلة. بدلاً من ذلك، يعتمد كل شكل من أشكال المخرجات على طريقة مخصصة. فعلى سبيل المثال، يتم توليد النصوص أو الجداول المتعلقة بالطقس لكافة خطوط الطول والعرض باستخدام الطرق الجغرافية المكانية. يتميز هذا النهج بزيادة كمية ودقة والمحتوى المتاح بشكلٍ كبير.

تُساعد Botipedia المستخدمين على العثور على المواد اللازمة لإنشاء مقالات جديدة أو تحديث مقالات موجودة بشكلٍ أسرع، خاصة عبر اللغات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي. فعلى سبيل المثال، تحتوي ويكيبيديا على حوالي 7 ملايين مقالة باللغة الإنجليزية، و40,000 فقط باللغة السواحيلية. وهذا يَحرم مُتحدثي السواحيلية من الوصول إلى أكثر من 99 في المائة من محتوى ويكيبيديا. إن استخدام Botipedia لتقنية DMG يتسم أيضًا بأنه أكثر استدامة، حيث تعمل بجزء من قوة المعالجة مقارنة بالأساليب المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) بشكل كثيف مثل ChatGPT.

قالت Lily Fang، عميد البحث والابتكار في كلية INSEAD: "إن Botipedia هي إحدى المبادرات العديدة التي يطلقها معهد الذكاء البشري والآلي (HUMII) الذي نقوم بتأسيسه في INSEAD". "وهي تطبيق عملي يستند إلى حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بـ INSEAD، وتهدف إلى مساعدة الناس على اتخاذ قرارات أفضل من خلال المعرفة المدعومة بالتكنولوجيا. نريد تقنيات تُعزز جودة ومعنى عملنا وحياتنا، وتُحافظ القدرة البشرية على اتخاذ القرار وقيمة الإنسان في عصر الذكاء".

تم إطلاق بوابة Botipedia خلال منتدى INSEAD AI في سنغافورة، وهي حاليًا متاحة عن طريق الدعوة فقط، على أن يتم فتح الوصول الكامل للجمهور لاحقًا. لطلب الوصول، تفضل من هنا . شاهد الفيديو التوضيحي هنا .

