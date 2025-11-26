تتصدر سنغافورة التصنيف العالمي في جذب أفضل المواهب

فونتينبلو (فرنسا)، سنغافورة وسان فرانسيسكو، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تقدمت سنغافورة على سويسرا لتحتل المركز الأول في أحدث اصدار من مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) ، مستفيدة من قوتها في تنمية قوى عاملة قابلة للتكيُّف، وماهرة رقميًا، وجاهزة للابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.

للمرة الأولى هذا العام، تصدرت الدولة المدينة الترتيب السنوي، الذي أطلقته كلية انسياد لإدارة الأعمال (INSEAD) في 2013 ليكون مرجعًا استراتيجيًا لصياغة السياسات المتعلقة بأسواق العمل، وتنظيم بيئات العمل، وحركة المواهب.

وتواصل الاقتصادات الأوروبية مرتفعة الدخل في احتلال المراتب العشر الأولى في هذا الإصدار، غير أن تقرير مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) لهذا العام يبرز بشكلٍ لافت تراجع أداء عدة اقتصادات كبرى، على رأسها الولايات المتحدة التي هبطت من المركز الـ 3 إلى الـ 9.

تحت عنوان "المرونة في عصر الاضطرابات"، يستعرض تقرير مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) لهذا العام – وهو الإصدار الحادي عشر منذ إطلاق المؤشر في 2013 – كيفية بناء الدول والاقتصادات لأنظمة مواهب قوية قادرة على الصمود أمام مختلف الاضطرابات. ويُصنِّف المؤشر 135 اقتصادًا استنادًا إلى 77 مؤشرًا، ، يشمل ذلك المهارات الناعمة وتركيز المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، موزعة على ستة محاور رئيسية: التمكين، وجذب المواهب، وتنمية القوى العاملة، والاحتفاظ بها، والمهارات المهنية والتقنية، ومهارات التكيف لأصحاب التخصص العام.

"المرونة الحقيقية في المواهب تكمن في تحويل التحديات إلى دافع للابتكار، والقدرة على التكيف، وإعادة صياغة الهدف"، حسبما صرَّح Felipe Monteiro، المدير الأكاديمي لمؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) وأستاذ الاستراتيجية المشارك في كلية انسياد (INSEAD).

"المرونة تعني تعلم كيفية التقدم الى الامام بعد الصدمات والأزمات، لا الاكتفاء بمجرد التعافي منها".

قالت Lily Fang، عميدة البحث والابتكار في كلية انسياد لإدارة الأعمال (INSEAD): "يجب النظر إلى تقرير هذا العام باعتباره أكثر من مجرد سباق بين الدول. يُقدّم هذا التقرير للقادة رؤى عميقة للتفكير حول كيفية توظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز السعي نحو التقدم البشري المستدام والشامل".

يُشكِّل تصنيف هذا العام أيضًا بداية شراكة استراتيجية جديدة بين كلية انسياد (INSEAD) ومعهد Portulans، المؤسسة البحثية غير الربحية المقامة في واشنطن العاصمة.

"تُثري هذه الشراكة مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) بعمق ورؤية متجددة، في ظل تسارع التغيُّرات التكنولوجية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والتحولات المجتمعية العميقة، ما يجعل من مقاييس المواهب الدقيقة والموثوقة أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، حسبما قال، Rafael Escalona Reynoso، الرئيس التنفيذي لمعهد Portulans.

نقاط قوة سنغافورة

يشير تقرير مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) إلى أن سنغافورة تبرز في أحدث التصنيفات بفضل التطوير المستمر لنظامها التعليمي ونهجها الاستراتيجي في بناء قوى عاملة مرنة، ومبتكرة، ومهيأة لمستقبل متغيِّر.

تصدرت سنغافورة قائمة ومهارات التكيف لأصحاب التخصص العام، لما تتمتع به قوى العمل فيها من مهارات ناعمة، وكفاءة رقمية، وقدرة على التفكير الابتكاري، بما يُلبي متطلبات بيئة العمل سريعة التغيُّر اليوم. ارتفعت قدرة سنغافورة على الاحتفاظ بالمواهب أيضًا سبع مراتب لتصل إلى المركز الـ 31.

"تتمتع الاقتصادات التي تبني قوى عاملة مرنة، ومتعددة المهارات، وماهرة في الذكاء الاصطناعي بميزة أكبر لتحويل الاضطرابات إلى فرص، وضمان استدامة تنافسيتها على المدى الطويل،" حسبما صرَّح Paul Evans، أستاذ فخري في سلوكيات المنظمات ب لدى انسياد (INSEAD) والمحرر المشارك للتقرير.

"تُبرز نتائج هذا العام أن تنافسية المواهب لا تعتمد فقط على مستوى الدخل، بل تتحدد أيضًا بالتوجه الاستراتيجي للسياسات، وجودة المؤسسات، والقدرة على حشد موارد رأس المال البشري بشكلٍ فعّال".

مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) لعام 2025: أفضل 20 دولة

1. سنغافورة 11. أيرلندا 2. سويسرا 12. المملكة المتحدة 3. الدنمارك 13. أيسلندا 4. فنلندا 14. كندا 5. السويد 15. بلجيكا 6. هولندا 16. النمسا 7. النرويج 17. ألمانيا 8. لوكسمبورغ 18. نيوزيلندا 9. الولايات المتحدة الأمريكية 19. فرنسا 10. أستراليا 20. جمهورية التشيك

تحقيق المزيد بأقل الموارد

تشير إحدى الرسائل الأساسية لتقرير مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) لعام 2025، الذي يخضع لتدقيق المركز المشترك للأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، إلى أن القدرة على تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة وفعّالة ستكون العامل الحاسم الذي يميز الاقتصادات في سباق جذب المواهب.

وبرزت إسرائيل إلى جانب سنغافورة وكوريا الجنوبية لقدرتها على تحقيق نتائج متقدمة في تطوير المواهب مع استخدام موارد محدودة. وامتد هذا النجاح ليشمل أيضًا بعض البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، مثل طاجيكستان وكينيا وأوزبكستان وسريلانكا وميانمار وباكستان وبنغلاديش. حتى الدول منخفضة الدخل، بما في ذلك رواندا، أظهرت أسسًا قوية لتنمية المواهب.

يشير Evans إلى أن "الاقتصادات التي تنسق بين أنظمة التعليم والعمل والابتكار لبناء قوى عاملة قابلة للتكيف قادرة على تحقيق أداء متميز حتى عند مستويات دخل محدودة".

حسب المناطق

على المستوى الاقليمي، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة. فقد واصلت أوروبا الصدارة ، مع احتلالها المركز 18 من بين أعلى 25 مركزًا، بما في ذلك اقتصادات كبرى مثل ألمانيا (الـ 17)، وفرنسا (الـ 19)، والمملكة المتحدة (الـ 12). على صعيد آسيا وأوقيانوسيا، سجلت أستراليا (الـ 10) ونيوزيلندا (الـ 18) نتائج أعلى من سنغافورة في مجال الاحتفاظ بالمواهب، إلا أنهما تراجعتا مقارنة بها في تصنيف ومهارات التكيف العامة. يعكس تراجع الصين من المركز الـ 40 إلى 53 بيئة أعمال وسوق عمل أقل ملاءمة، مع الإشارة في التقرير إلى أن نقص البيانات قد يكون ساهم أيضًا في هذا التراجع.

تُظهر تصنيفات الولايات المتحدة (الـ 9) وكندا (الـ 14) قوة أمريكا الشمالية في تنمية وتوظيف المواهب الماهرة عبر مختلف القطاعات، رغم الأداء الأضعف للولايات المتحدة مقارنة بعام 2023.

قادت إسرائيل (الـ 23) ترتيب شمال أفريقيا وغرب آسيا، في حين تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة (الـ 25) المنطقة في جذب المواهب وتنمية المهارات، على الرغم من تأخرها فيما يخص المهارات العليا والمتقدمة.

احتلت تشيلي (الـ 39) المركز الأول في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، تلتها أوروغواي (الـ 42) وكوستاريكا (الـ 44). مع ذلك، لم تتمكن كل من البرازيل والمكسيك، أكبر اقتصادين في المنطقة، من الظهور ضمن أفضل 50.

ويشير Escalona Reynoso إلى أن: "الأهم اليوم هو امتلاك قدرات التكيف، بما في ذلك القدرة على التعاون، والتفكير متعدد التخصصات، والابتكار تحت الضغط، والتكيف مع بيئات سريعة التغير وتقودها التكنولوجيا.

"هذه هي المهارات التي تحدد بشكلٍ متزايد تنافسية الدولة – ومؤشر التنافسية العالمية للمواهب (GTCI) الآن يعكس هذه الحقيقة بوضوح أكثر من أي وقت مضى."

المزيد من المعلومات والموارد الإعلامية

نزِّل التقرير الكامل ورسومات الإنفوجرافيك هنا. تابع #GTCI2025 عبر الإنترنت.

اقرأ المزيد عن نتائج مؤشر GTCI لعام 2025 هنا.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2506154/INSEAD_Logo.jpg