شركة Miami International Holdings تُكمل بيع بورصة MIAXdx إلى مشروع مشترك أسسته Robinhood Markets بالشراكة مع Susquehanna International Group

شركة Miami International Holdings تحتفظ بحصة 10% في البورصة وغرفة المقاصة

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. ‏(MIAX®)‏ (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، اليوم عن إتمامها بيع 90% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في بورصة MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ MIAX، إلى مشروع مشترك أنشأته Robinhood Markets, Inc. (Robinhood) (مؤشر بورصة ناسداك: HOOD) بالشراكة مع Susquehanna International Group. واحتفظت MIAX بحصة 10% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في بورصة MIAXdx.

بورصة MIAXdx هي سوق عقود معتمدة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) حاصلة على الموافقة التنظيمية من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لإدراج وتسوية العقود الآجلة المضمونة بالكامل، وخيارات العقود الآجلة، والمقايضات.

وقال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "إن بيعنا لبورصة MIAXdx يؤكد مجددًا إستراتيجيتنا القائمة على الشراكة مع قادة الصناعة لتسريع إستراتيجيات النمو لدينا، ويسعدنا أن نتعرّض لسوق التنبؤات المتنامي من خلال حصتنا من الأسهم التي احتفظنا بها في البورصة". "تُركّز MIAX بشكل دقيق على فرص النمو العضوي ضمن بورصاتها الأساسية، ونعتقد أن بيع 90% من بورصة MIAXdx يُحقق قيمة كبيرة لمساهمينا. ونتطلع إلى ما يحمله المستقبل لبورصة MIAXdx، ونظل ملتزمين بالاستثمار في نجاحها على المدى الطويل".

وقال JB Mackenzie، نائب الرئيس والمدير العام للعقود الآجلة والأسواق الدولية في Robinhood: "إن الاستحواذ على MIAXdx يُسرّع استثماراتنا في أسواق التنبؤات ويعزز موقعنا لتقديم تجربة أفضل للعملاء ضمن فئة الأصول المتنامية هذه". "ونحن ممتنون لـ MIAX على ثقتها واستمرار استثمارها في هذا المشروع، ونتطلع إلى استكشاف فرص شراكة مستقبلية مع شركة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في قطاع البورصات".

نبذة عن MIAX Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.



إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلُّعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.



تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.



