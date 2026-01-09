شركة Miami International Holdings, Inc. تعلن عن نتائج التداول لشهر ديسمبر وعام 2025 بالكامل

نفذت MIAX Exchange Group رقماً قياسياً بلغ 2.4 مليار عقد من عقود الخيارات متعددة الإدراج في عام 2025، بزيادة قدرها %41.1 مقارنةً بعام 2024.

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 9 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (NYSE: MIAX)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تعمل على بناء الأسواق المالية المنظمة وتشغيلها عبر فئات أصول متعددة، عن نتائج التداول لشهر ديسمبر 2025 ونتائج التداول لعام 2025 بالكامل لشركاتها التابعة من البورصات الأمريكية، وهي MIAX® وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX Sapphire® (ويُشار إليها مجتمعةً باسم (MIAX Exchange Group، إضافةً إلى MIAX Futures™.

أبرز نتائج شهر ديسمبر 2025 وعام 2025 بالكامل

حققت MIAX Exchange Group رقماً قياسياً في متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) بلغ 11.1 مليون عقد في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها % 46.5 على أساس سنوي (YoY) ، وبزيادة قدرها % 15.3 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025.

حققت MIAX Exchange Group رقماً قياسياً في متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) بلغ 9.5 مليون عقد في عام 2025، بزيادة قدرها % 42.2 على أساس سنوي ( YoY ).

حققت MIAX Exchange Group رقماً قياسياً في الحصة السوقية الفصلية بلغ % 18.2 في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها % 14.1 على أساس سنوي (YoY) ، وبزيادة قدرها % 5.4 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025.

حققت MIAX Exchange Group رقماً قياسياً في الحصة السوقية السنوية بلغ % 17.1 في عام 2025، بزيادة قدرها % 13.1 على أساس سنوي ( YoY ).

حققت MIAX Futures رقماً قياسياً في متوسط حجم التداول اليومي ( ADV ) بلغ 12,989 عقداً خلال عام 2025، بزيادة قدرها % 2.7 على أساس سنوي ( YoY ).

ترد في الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم تداول مجموعة MIAX Exchange وMIAX Futures وعن حصتهما في السوق. ملخص الإحصاءات بما في ذلك حجم التداول وحصة السوق حسب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى متوسط الإيرادات المتداولة لمدة ثلاثة أشهر لكل عقد ومعدلات الالتقاط (capture rates) متاحة على موقع MIAX الإلكتروني: .https://ir.miaxglobal.com/volume-rpc-reports



متوسط حجم التداول اليومي (ADV) (1) مُقارنة منذ بداية العام وحتى تاريخه دجنبر/كانون الأول 2025 دجنبر/كانون الأول 2024 % الصرف 25 نوفمبر % الصرف دجنبر/كانون الأول 2025 دجنبر/كانون الأول 2024 % الصرف خيارات الإدراج المتعدد في الولايات المتحدة أيام التداول 22 21

19

250 252

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة عقود خيارات الأسهم الأمريكية (بالآلاف) 53703 48189 11.4 % 62132 -13.6 % 55798 44360 25.8 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لعقود خيارات مجموعة MIAX Exchange (بالآلاف) 9201 7885 16.7 % 10915 -15.7 % 9538 6707 42.2 % الحصة السوقية لعقود خيارات مجموعة MIAX Exchange 17.1 % 16.4 % 4.7 % 17.6 % -2.5 % 17.1 % 15.1 % 13.1 % الأسهم الأمريكية متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لصناعة الأسهم الأمريكية (بالملايين) 15879 14708 8.0 % 18794 -15.5 % 17550 12159 44.3 % متوسط حجم التداول اليومي (ADV) على MIAX Pearl (بالملايين) 120 182 -34.3 % 181 -33.9 % 183 198 -7.4 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 0.8 % 1.2 % -39.1 % 1.0 % -21.7 % 1.0 % 1.6 % -35.9 % بورصة MIAX Futures أيام التداول 22 21

19

251 252

متوسط حجم التداول اليومي (ADV) لشركة MIAX Futures 4843 9٬405 -48.5 % 13153 -63.2 % 12989 12654 2.7 %

(1) يُحسب بقسمة إجمالي حجم التداول خلال الفترة على إجمالي عدد أيام التداول في نفس الفترة.

نبذة عن شركة MIAX

شركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة "إم آي إيه إكس" تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، إلى جانب ™MIAXdx، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، و"ذا إنترناشيونال ستوك إكستشينج" (TISE). كما تمتلك شركة "إم آي إيه إكس" شركة "دورمان تريدنج" (Dorman Trading)، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة .www.miaxglobal.com

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

