أعلنت شركة ATFX عن استثمارها الاستراتيجي في شركة Spark Systems لتعزيز العروض المؤسسية

مدينة لندن, 8 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة ATFX أن تعلن عن استثمارها الاستراتيجي في شركة Spark Systems، وهي منصة تداول الفوركس الإلكترونية (eFX) على المستوى المؤسسي من الجيل القادم ومقرها سنغافورة تخدم العملاء في آسيا وعلى مستوى العالم. إن شركة ATFX بصدد إبرام هذه الشراكة مع Spark Systems باستخدام تمويل من المرحلة ج. يشمل مستثمرو Spark Systems شركات رأس مال استثماري رائدة وكذلك بنوك عالمية بما في ذلك Citibank وHSBC. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخدمات المؤسسية لشركة ATFX وستستفيد من مزايا التآزر بين المنظمتين.

حيث يخلق الاستثمار في Spark Systems فرصًا للاستفادة من السيولة داخل منصة ATFX Connect، وهذا نابع من التزام مجموعة ATFX بتعزيز بنيتها التحتية للتداول، والذي يتضح من خطواتها البارزة السابقة في هذا المسعى. وقد وضعت هذه المبادرات ATFX كلاعب رائد في هذه الصناعة، ووفرت للعملاء حلولًا متطورة للتداول وحسنت الوصول إلى السوق.

صرح Joe Li، رئيس مجموعة ATFX قائلًا: "إن الاستثمار في Spark Systems يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز عروضنا المؤسسية ودفع الابتكار في مجال الفوركس الإلكترونية (eFX)". "ونحن نعتقد أن هذا سيفيد كلتا المنظمتين ويوفر لعملائنا حلولًا تجارية محسنة، خاصة في منطقة آسيا".

صرح Joo Seng Wong، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Spark Systems قائلًا: "هذا التعاون مع ATFX يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتقديم حلول تداول استثنائية. جنبًا إلى جنب، سنمكّن عملاء ATFX من الوصول إلى السيولة وتقديم قدرات تداول متقدمة."

تتطلع ATFX إلى استكشاف مزايا هذه الشراكة أكثر وتلتزم ببناء علاقة متبادلة المنافع مع Spark Systems لتعزيز وجودها في السوق في آسيا وخارجها.

نبذة عن ATFX

مؤسسة ATFX هي شركة وساطة مالية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ولها وجود محلي في 23 موقعًا وحاصلة على تراخيص من السلطات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC)، وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا. بفضل التزامها القوي بتحقيق رضا العملاء، وتقديم التكنولوجيا المبتكرة، وإرساء الامتثال التنظيمي الصارم، فإن مؤسسة ATFX تقدم تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX، يُرجى زيارة موقع ATFX الإلكتروني: https://www.atfx.com

نبذة عن ATFX Connect

ATFX Connect هو اسم تجاري لشركة AT Global Markets (المملكة المتحدة) Limited (المصرحة والخاضعة للوائح هيئة السلوك المالي (FCA)، وشركة AT Global Markets (أستراليا) Pty Limited (المصرحة والخاضعة للوائح لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC)، وشركة AT Global Financial Services (هونج كونج) Limited (المصرحة والخاضعة للوائح لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج SFC). وConnect هي الذراع المؤسسي لمجموعة ATFX الأوسع.

تقدم ATFX Connect للمتداولين المؤسسيين والمهنيين مجموعة واسعة من الخدمات لكل من الحسابات المصرفية الخاصة للمؤسسات والحسابات الهامشية، وتوفر سيولة مجمعة مخصصة في التداول الفوري للعملات الأجنبية (Spot FX)، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، ومؤشرات الأسهم، وتداول السلع والمعادن الثمينة لمجموعة واسعة من العملاء المؤسسيين من صناديق التحوط، ورؤوس أموال البنوك العالمية والإقليمية من المستوى 1، والمستثمرين ذوي القيمة الصافية العالية، ومدراء الأصول، والمكاتب العائلية وغيرهم من الوسطاء.

يتكون مجموع السيولة في ATFX Connect من رؤوس أموال البنوك من المستوى 1 ومقدمي الخدمات غير المصرفية الذين تتعاون معهم، وتتداول بطريقة المبلغ القابل للسحب (Sweepable) أو المبلغ الإجمالي (Full Amount).

يمكن لعملاء الحسابات المصرفية الخاصة للمؤسسات (PB Agency) الاتصال عبر بروتوكول تبادل المعلومات المالية (API FIX) المباشر أو الحلول التكنولوجية الخارجية أو عبر منصة التداول الخاصة بنا. أما عملاء الحسابات الهامشية، فتوفر ATFX Connect لهم الوصول إلى السوق عبر منصة MT4 أو MT5 التابعة للمجموعة، وتوفر حلًا يمثل حلقة وصل لمن يرغبون في الاتصال عبر بروتوكول تبادل المعلومات المالية (API FIX).

لمزيد من المعلومات حول ATFX، يُرجى زيارة موقع ATFX عبر الإنترنت: .https://www.atfxconnect.com

نبذة عن Spark Systems

لقد تأسست Spark Systems في عام 2016، وهي تقوم ببناء منصات التداول عالية السرعة من الجيل التالي. وقد طورت Spark Systems منصات تداول قوية للفوركس الإلكترونية (eFX)، كما صُممت الشركة بشكل فريد لدعم عملاء الشراء والبيع. تلقت الشركة حتى الآن استثمارات من مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة بما في ذلك Citibank وHSBC وPhilips Venture وVickers Venture وIntegra Ventures وFengHe وJubilee CM وFarquhar Venture Capital و5X Capital وOSK وغيرهم، كما حصلت شركة Spark Systems على التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي التي تقدمها سلطة النقد في سنغافورة. تركز Spark Systems على بناء أحدث التكنولوجيا والبنية التحتية لخدمة التداول. وترتبط الشركة بعلاقات مع أكبر 20 مزودًا للسيولة في مجال الفوركس الإلكترونية (eFX) على مستوى العالم وصناديق التحوط غير المصرفية في مجال الفوركس الإلكترونية (eFX) بالإضافة إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة أو شبكات الاتصالات الإلكترونية (ECNs). واليوم تخدم Spark Systems بالفعل البنوك الرائدة في آسيا. ما يضع الشركة في وضع نمو مستدام ومتسارع في سوق العملات الأجنبية - أكبر سوق في العالم وأكثرها سيولة. لمزيد من المعلومات حول Spark Systems، يرجى زيارة موقع الشركة: .www.sparksystems.sg