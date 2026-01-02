:ATFX 2025عام فارق في التوسع العالمي والابتكار

هونغ كونغ, 2 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في عام 2025، اتخذت مجموعة ATFX خطوات جريئة، مجددةً التأكيد على رؤيتها الاستراتيجية «إضاءة طيف المستقبل»، ومحولةً هذه الرؤية إلى نمو فعلي عبر القارات الخمس و24 موقعاً حول العالم. ومع عمل شركة الوساطة للتجزئة ATFX ومزود السيولة المؤسسي ATFX Connect تحت حوكمة موحدة وإطار موحّد لإدارة المخاطر، توسعت المجموعة بسرعة عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن خلال التنقل بمرونة في الأسواق المتغيرة، تواصل ATFX ترسيخ ريادتها في وتيرة التداول العالمي.

قال جو لي، رئيس مجلس إدارة مجموعة :ATFX « إن تقدمنا في عام 2025 لا يعكس فقط البصيرة الاستراتيجية، بل يعكس أيضاً تفاني فرقنا في جميع أنحاء العالم». وأضاف: « نحن ملتزمون بتمكين المتداولين في كل مكان من خلال الابتكار والثقة والخدمة التي لا تضاهى».

نمو قطاع التجزئة والابتكار بقيادة ATFX

عززت ATFX بنيتها التحتية التي تعزز الثقة من خلال التوسع التنظيمي والجغرافي، بما في ذلك الحصول على ترخيص هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصة في كمبوديا (SERC)، وافتتاح مكاتب جديدة في أسواق النمو الرئيسية عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وشمل ابتكار المنتجات دخول ATFX في مجال التداول لحساب الشركة مع إطلاق ATFunded، وإصدار مجلة Trader Magazine على مدار العام، وطرح تطبيق الهاتف المحمول المحسَّن AT GO لتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز المشاركة، ودعم تطور المتداولين.

وظلت عمليات التداول قوية عبر الفوركس والمؤشرات والسلع وغيرها من الأدوات، حيث تجاوزت أحجام التداول الفصلية 2.34 تريليون دولار أمريكي في الأرباع الثلاثة الأولى، مما يعكس جودة التنفيذ وقوة البنية التحتية. وإلى جانب النمو التجاري، استثمرت ATFX في المشاركة الإقليمية ومسؤوليتها المجتمعية، مع اعتبار أفريقيا وأمريكا اللاتينية ركائز استراتيجية للنمو، من خلال مبادرات مثل دعم «كأس دوق إدنبرة» للعام الثامن على التوالي، والمشاركة في عشاء رسمي في قلعة وندسور مع الأمير إدوارد، وحملة التوعية بسرطان الثدي «Invest in Pink»، بما يعزز التزامها تجاه المجتمع.

تزايد الزخم المؤسسي عبر ATFX Connect

عززت ATFX Connect دورها كمزود مؤسسي قائم على الخدمات من خلال إطلاق النظام البيئي للتداول ConnectX وحل Institutional Edge في الربع الرابع من عام 2025. وعمّقت الشركة علاقات خدمات الوساطة الرئيسية، ووسّعت نطاق الوصول إلى السيولة عبر المناطق وفئات الأصول، كما شكّلت شراكات رئيسية مع Fortress Core وStandard Chartered FX Prime Brokerage.

وظل الأمن والمرونة التشغيلية ركيزة أساسية للنمو المؤسسي، حيث حصلت ATFX Connect على شهادة Cyber Essentials Plus في عام 2025. وعزّز الذراع المؤسسي حضوره من خلال فعاليات مثل TradeTech FX USA وAPPMC سنغافورة، إلى جانب استضافة طاولات مستديرة حصرية، والحصول على تقدير متزايد لريادته في مجال السيولة بين الشركات (B2B).

إنجازات المجموعة والتقدير من القطاع

طوال عام 2025، حصدت مجموعة ATFX 17جائزة كبرى في القطاع عبر آسيا وأفريقيا والأسواق العالمية، مما يؤكد تميزها في كلٍّ من خدمات التجزئة والخدمات المؤسسية. وحافظت المجموعة على حضور بارز في الفعاليات الرئيسية في القطاع، مما عزز مكانتها كلاعب رائد في التداول العالمي.

وبينما تتأمل مجموعة ATFX عاماً ناجحاً في 2025، فإن هذه الإنجازات قد وضعت أساساً قوياً لمزيد من التكامل عبر أعمالها، وبنية تحتية أكثر ذكاءً وقابليةً للتوسع، مع استمرار التوسع العالمي. ومع التركيز المستمر على ثقة العملاء والابتكار على نطاق واسع، تظل المجموعة واثقةً في رؤيتها طويلة الأمد وريادتها ضمن مشهد التداول العالمي.

نبذة عن ATFX

ATFX هي وسيط تكنولوجيا مالية (فينتك) عالمي رائد يتمتع بحضور محلي في 24 موقعاً حول العالم ويحمل 9 تراخيص من سلطات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA)، وهيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا (SERC). بفضل التزامها القوي برضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، تقدم ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX، يرجى زيارة موقع ATFX: .https://www.atfx.com