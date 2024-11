أعلنت شركة Avex Pictures عن البث المباشر "للجولة العالمية لفرقة SEVENTEEN في اليابان 'RIGHT HERE'" من مدينة أوساكا، اليابان -- الحدث السينمائي العالمي في 14 ديسمبر، وتذاكر متاحة للبيع الآن

مدينة طوكيو، 27 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Avex Pictures Inc أن حفل فرقة البوب الكورية الشهيرة SEVENTEEN ضمن جولتهم العالمية "SEVENTEEN 'RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN"، المُقام في قبة كيو سيرا في أوساكا، سيتم بثه مباشرةً في دور السينما حول العالم يوم السبت 14 ديسمبر 2024 (بتوقيت اليابان).

يمكن شراء تذاكر المشاهدة المباشرة هنا: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

الصورة:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108479/202411210369/_prw_PI1fl_AVSu7684.jpg

من أحدث الأغاني إلى الأغاني الشهيرة والجواهر الخفية، ستُبث عروض SEVENTEEN الفريدة والمتنوعة التي طال انتظارها من قبل الجماهير حول العالم في دور السينما بمختلف الدول والمناطق، على شاشات كبيرة وبصوت عالي الجودة.

ندعو الجمهور للاستعداد لتجربة الطاقة الغامرة، وروح الدعابة، والسحر النابض بالحياة، والعروض الفردية الفريدة، حيث يقدم أعضاء فرقة SEVENTEEN أداءً لا مثيل له ومتناسقًا على الشاشة لن يقدمه أحد سوى هذه الفرقة المميزة.

التذاكر العالمية للجولة العالمية لفرقة SEVENTEEN في اليابان "RIGHT HERE": المشاهدة المباشرة متوفرة على الموقع الرسمي: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

*لمزيد من التفاصيل حول شراء التذاكر والدول/المناطق المشاركة في العرض المباشر، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للعرض المباشر: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

العنوان: الجولة العالمية لفرقة SEVENTEEN في اليابان "RIGHT HERE": العرض المباشر

تاريخ الحفل المباشر: السبت 14 ديسمبر 2024*

*قد تختلف التواريخ والأوقات حسب البلد والمنطقة والسينما.

التذكرة: متوفرة للشراء الآن (أيام البيع قد تختلف حسب البلد والمنطقة والسينما.)

موقع الويب: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

من تقديم: HYBE & HYBE JAPAN & PLEDIS Entertainment

من توزيع: Avex Film Labels Inc.

جميع الحقوق محفوظة لشركة (C) PLEDIS Entertainment التابعة لشركة HYBE.

نبذة عن فرقة SEVENTEEN

لقد صعدت فرقة SEVENTEEN -- التي تتألف من S.COUPS وJEONGHAN وJOSHUA وJUN وHOSHI وWONWOO وWOOZI وTHE 8 وMINGYU وDK وSEUNGKWAN وVERNON وDINO -- بسرعة إلى مقدمة الساحة الموسيقية مدفوعين بروحهم المتفردة بقوة ونظامهم الإبداعي الداخلي الفريد الذي لا مثيل له. يعتمد الهيكل المبتكر لفرقة SEVENTEEN المكونة من 13 عضوًا على التفاعل بين ثلاث وحدات: الهيب هوب، الصوت، والأداء. لقد حقق ألبومهم المصغر العاشر FML والألبوم المصغر الحادي عشر SEVENTEENTH HEAVEN المركز الثاني على قائمة تصنيف Billboard 200، ليصبحا الألبومين الأكثر مبيعًا عالميًا في تاريخ البوب الكوري بعد ذلك. بعد أن تصدر ألبوم FML قائمة Billboard Artist 100، تم الاعتراف به أيضًا كأفضل ألبوم مبيعًا عالميًا لعام 2023 من قبل الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية (IFPI)، حيث بيعت أكثر من 6.4 مليون نسخة منه. استمرت فرقة البوب الكوري الشهيرة في تعزيز زخمها في عام 2024 بإنجازات استثنائية. لقد صدر ألبومهم الأفضل "17 IS RIGHT HERE"، الذي يتضمن الجو الموسيقي (discography) الشهير لفرقة SEVENTEEN، وأصبحوا أول سفراء للنوايا الحسنة للشباب في اليونسكو على الإطلاق، ما يُعد اعترافًا بدورهم في رفع الروح المعنوية وإلهام الشباب في جميع أنحاء العالم. حيث صنعوا التاريخ في مهرجان غلاستونبري كأول فرقة بوب كوري تؤدي في المهرجان، وحققوا إنجازًا آخر كأول فرقة بوب كوري تكون العنوان الرئيسي في مهرجان لولابالوزا برلين. في الآونة الأخيرة، فازت فرقة SEVENTEEN بلقب "أفضل مجموعة" في جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024.

المزيد من المعلومات

هذا الحدث هو العرض المباشر للجولة العالمية لفرقة SEVENTEEN في اليابان (مدينة أوساكا) "RIGHT HERE". يرجى ملاحظة أنه بسبب الاختلافات الزمنية بين البلدان والمناطق، قد يختلف وقت بدء عرض الحفل. نوصي الجمهور بالتحقق من وقت العرض في مواقعهم المحددة قبل شراء التذاكر.

- قد يتأخر وقت العرض حسب ظروف الحفل الموسيقي.

- قد يتغير وقت التشغيل اعتمادًا على ظروف الحفل. يرجى تفهم أن البث قد ينتهي قبل انتهاء الحفل إذا استمر الحفل لفترة أطول من وقت التشغيل المخطط له.

- الترجمة الإنجليزية متوفرة لجزء المحادثة فقط.

- قد تحدث مشكلات في الفيديو والصوت بسبب ظروف غير متوقعة أثناء العرض المباشر، نظرًا لكونه بثًا في الوقت الفعلي. يُعرب المنظمون عن تقديرهم العميق لكل مشاهد على تفهمه الكريم.

- التسجيل أو التصوير أو التقاط صور للحفل محظور تمامًا في السينما. قد يُطلب من أي شخص يقوم بالتسجيل أو تصوير الفيديو أو التقاط الصور أثناء العرض مغادرة المكان بعد حذف المواد المسجلة، إذا تم اكتشاف هذه الأنشطة.