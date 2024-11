Avex Pictures kündigt „SEVENTEEN ‚RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING"-Übertragung aus Osaka, Japan an - Weltweites Kino-Event am 14. Dezember, Tickets ab sofort erhältlich

TOKIO, 27. November 2024 /PRNewswire/ – Avex Pictures Inc. gab bekannt, dass das Konzert der K-Pop-Ikone SEVENTEEN im Rahmen ihrer Welttournee „SEVENTEEN ‚RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN" im Kyocera Dome Osaka am Samstag, den 14. Dezember 2024 (JST), weltweit live in Kinos übertragen wird.

Tickets für die Live-Übertragung können hier erworben werden: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Von den neuesten Songs bis hin zu legendären Hits und verborgenen Schätzen – die einzigartigen und vielfältigen Auftritte von SEVENTEEN, auf die das Publikum auf der ganzen Welt gewartet hat, werden in Kinos in verschiedenen Ländern und Regionen mit großen Bildschirmen und hochwertigem Sound zum Leben erweckt.

Das Publikum wird ermutigt, sich darauf vorzubereiten, die kraftvolle Energie, den ansteckenden Humor, den lebendigen Charme und die Bühnen voller Persönlichkeit zu erleben, wenn die Mitglieder von SEVENTEEN eine beispiellose, geschlossene Leistung auf die Leinwand bringen, die nur sie liefern können.

Globale Tickets für die SEVENTEEN „RIGHT HERE" WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING sind auf der offiziellen Live-Viewing-Website erhältlich: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

*Nähere Informationen zum Ticketkauf und zu den Ländern/Regionen, die an der Live-Übertragung teilnehmen, finden Sie auf der offiziellen Website zur Live-Übertragung: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Titel: SEVENTEEN „RIGHT HERE" WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING

Datum des Live-Konzerts: Samstag, 14. Dezember 2024*

*Daten und Zeiten können je nach Land, Region und Kino variieren.

Tickets: ab sofort erhältlich (die Verkaufsdaten können je nach Land, Region und Kino variieren).

Website: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Präsentiert von: HYBE & HYBE JAPAN & PLEDIS Entertainment

Vertrieb: Avex Film Labels Inc.

(C) PLEDIS Entertainment / HYBE. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu SEVENTEEN

SEVENTEEN – bestehend aus S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON und DINO – haben sich durch ihren unabhängigen Geist und ein unvergleichliches kreatives Ökosystem an die Spitze der Musikszene katapultiert. Die innovative Struktur des 13-köpfigen Ensembles beruht auf dem Zusammenspiel von drei Einheiten: Hip-Hop, Gesang und Performance. Ihr 10. Mini-Album FML und ihr 11. Mini-Album SEVENTEENTH HEAVEN debütierten beide auf Platz 2 der Billboard 200 und wurden zu den beiden meistverkauften Alben in der Geschichte des K-Pop. Nachdem sich die Gruppe an die Spitze der Billboard Artist 100 gesetzt hatte, wurde FML von der IFPI mit über 6,4 Millionen verkauften Exemplaren als das weltweit meistverkaufte Album des Jahres 2023 ausgezeichnet. Die K-Pop-Ikone setzte ihren Schwung bis 2024 mit bemerkenswerten Leistungen fort. Ihr bestes Album 17 IS RIGHT HERE, das SEVENTEENs gefeierte Diskografie enthält, wurde veröffentlicht, und sie wurden von der UNESCO zum ersten Goodwill-Botschafter für die Jugend ernannt, um ihre Rolle bei der Ermutigung und Inspiration junger Menschen weltweit zu würdigen. Sie schrieben Geschichte beim Glastonbury Festival als erster K-Pop-Act, der dort auftrat und setzten einen weiteren Meilenstein als erster K-Pop-Headliner beim Lollapalooza Berlin. Zuletzt gewannen SEVENTEEN den Best Group-Preis bei den MTV Video Music Awards 2024.

Weitere Informationen

- Diese Veranstaltung ist die Live-Übertragung der SEVENTEEN „RIGHT HERE" WORLD TOUR IN JAPAN (OSAKA). Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Zeitunterschiede zwischen den Ländern und Regionen die Anfangszeit für die Konzertvorführung variieren kann. Den Zuschauern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Eintrittskarten über die Vorstellungszeiten an ihrem jeweiligen Standort zu informieren.

- Die Aufführungszeit kann sich je nach den Umständen des Konzerts verzögern.

- Die Dauer der Veranstaltung kann sich je nach den Umständen des Konzerts ändern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Übertragung vor dem Ende des Konzerts enden kann, falls das Konzert länger als die geplante Dauer dauert.

- Englische Untertitel sind nur für den Gesprächsteil verfügbar.

- Da es sich um eine Echtzeit-Übertragung handelt, kann es während des LIVE-VIEWINGS aufgrund unvorhersehbarer Umstände zu Bild- und Tonstörungen kommen. Die Organisatoren danken allen Zuschauern für ihr großzügiges Verständnis.

- Das Aufzeichnen, Filmen oder Fotografieren des Konzerts ist im Kino strengstens untersagt. Personen, die die Veranstaltung aufzeichnen, filmen oder fotografieren, können aufgefordert werden, das Gelände zu verlassen, nachdem sie die Aufnahmen gelöscht haben, falls solche Aktivitäten entdeckt werden.