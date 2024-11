- Avex Pictures anuncia la emisión de «SEVENTEEN "RIGHT HERE" WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING» desde Osaka, Japón -- Evento cinematográfico mundial el 14 de diciembre, y entradas ya a la venta

TOKIO, 27 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Avex Pictures Inc. ha anunciado que el concierto de la gira mundial del icono del K-pop SEVENTEEN «SEVENTEEN "RIGHT HERE" WORLD TOUR IN JAPAN» celebrado en el Kyocera Dome Osaka será retransmitido en directo en cines de todo el mundo el sábado 14 de diciembre de 2024 (JST).

Compra de entradas para el espectáculo en directo disponibles en: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Desde el tema más reciente hasta éxitos icónicos y joyas ocultas, las actuaciones únicas y diversas de SEVENTEEN que el público de todo el mundo ha estado esperando cobrarán vida en los cines de varios países y regiones, con grandes pantallas y sonido de alta calidad.

Se anima al público a que se prepare para experimentar la poderosa energía, el humor contagioso, el encanto vibrante y los escenarios unitarios llenos de personalidad de los miembros de SEVENTEEN, que llevan a la pantalla una actuación incomparable y cohesionada que sólo ellos pueden ofrecer.

Las entradas globales para la gira mundial de SEVENTEEN «RIGHT HERE» EN JAPÓN: LIVE VIEWING están disponibles en la página web oficial de la vista en directo: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

* Para más información sobre la compra de entradas y los países y regiones que participarán en la retransmisión en directo, visite el sitio web oficial de la retransmisión en directo: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Título: SEVENTEEN "RIGHT HERE" WORLD TOUR IN JAPAN: LIVE VIEWING

Fecha del concierto en directo: sábado 14 de diciembre de 2024*

* Las fechas y horarios pueden variar según el país, la región y el cine.

Entradas: ya a la venta (las fechas de venta pueden varias según país, región y cine).

Página web: https://api-liveviewing.com/svtrighthere

Presentado por: HYBE & HYBE JAPAN & PLEDIS Entertainment

Distribución: Avex Film Labels Inc.

(C) PLEDIS Entertainment / HYBE. Todos los derechos reservados.

Acerca de SEVENTEEN

SEVENTEEN -compuesto por S.COUPS, JEONGHAN, JOSHUA, JUN, HOSHI, WONWOO, WOOZI, THE 8, MINGYU, DK, SEUNGKWAN, VERNON y DINO- se ha disparado a la vanguardia de la escena musical impulsado por un espíritu ferozmente independiente y un inigualable ecosistema creativo interno. La innovadora estructura de este grupo de 13 músicos se basa en la interacción de tres unidades: hip-hop, vocal e interpretativa. Su décimo mini álbum, FML, y su undécimo mini álbum, SEVENTEENTH HEAVEN, debutaron en el número 2 de la lista Billboard 200 y se convirtieron en los dos álbumes más vendidos en todo el mundo en la historia del K-pop. Habiendo colocado al grupo en la cima del Billboard Artist 100, FML fue reconocido además como el álbum global más vendido de 2023 por IFPI con más de 6,4 millones de copias vendidas. El icono del K-pop continuó su impulso en 2024 con notables logros. Se publicó su Mejor Álbum 17 IS RIGHT HERE, que recoge la célebre discografía de SEVENTEEN, y se convirtieron en los primeros Embajadores de Buena Voluntad de la Juventud de la UNESCO, reconocidos por su papel a la hora de elevar e inspirar a los jóvenes de todo el mundo. Hicieron historia en Glastonbury como el primer grupo de K-pop en actuar en el festival y marcaron otro hito como el primer cabeza de cartel de K-pop en Lollapalooza Berlín. Recientemente, SEVENTEEN ganó el premio al mejor grupo en los MTV Video Music Awards 2024.

- Este evento es la proyección en directo de la gira mundial de SEVENTEEN «RIGHT HERE» EN JAPÓN (OSAKA). Tenga en cuenta que, debido a las diferencias horarias entre países y regiones, la hora de inicio de la proyección del concierto puede variar. Se recomienda al público que compruebe la hora de su localidad antes de comprar las entradas.

- La hora del espectáculo puede retrasarse en función de las circunstancias del concierto.

- La duración puede variar en función de las circunstancias del concierto. Por favor, comprenda que la emisión puede terminar antes de que finalice el concierto en caso de que éste se prolongue más de lo previsto.

- Sólo hay subtítulos en inglés para la parte de la charla.

- Es posible que se produzcan problemas de vídeo y sonido debido a circunstancias imprevisibles durante la VISTA EN DIRECTO, ya que se trata de una retransmisión en tiempo real. Los organizadores agradecen a todos los espectadores su generosa comprensión.

- Está terminantemente prohibido grabar, filmar o hacer fotos del concierto en el cine. Se podrá pedir a quienes graben, filmen o hagan fotos del espectáculo que abandonen el recinto tras borrar las grabaciones, si se descubren tales actividades.