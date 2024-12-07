أعلنت شركة EliTe Solar عن تشغيل مصنعها لإنتاج الخلايا الشمسية فائقة الكفاءة في إندونيسيا

باتام، إندونيسيا، 7 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 4 ديسمبر 2024، أطلقت شركة EliTe Solar بنجاح منشأتها الجديدة لإنتاج الخلايا الشمسية عالية الكفاءة في إندونيسيا. يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في التوسع العالمي لشركة EliTe Solar ويؤكد التزام الشركة بتحسين مشهد الطاقة في إندونيسيا وتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

من الرؤية إلى الواقع:

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يشكل تشغيل هذه المنشأة علامة فارقة رئيسية في استراتيجية EliTe Solar العالمية الخضراء ومنخفضة الكربون. ولقد تحقق ذلك بفضل التخطيط الدقيق والتعاون الفعال مع الحكومة الإندونيسية والشركاء، والجهود الحثيثة التي بذلها فريق الإنتاج الماهر لشركة EliTe Solar.

يُظهر الجدول الزمني للمشروع كفاءة الشركة في إدارة المشروع:

مايو 2024: الانتهاء من اختيار الموقع بعد إجراء تقييم شامل.

يونيو 2024: بدء تحضير المعدات، وهو ما يمثل بداية التنفيذ.

يوليو 2024: بدء البناء المدني، مما وضع أساسًا متينًا للنجاح.

سبتمبر 2024: ضمان الفرق المتخصصة إرساء البنية التحتية وتركيب معدات الإنتاج بدقة.

أكتوبر 2024: بدء تركيب معدات التشغيل، مما يشير إلى المرحلة النهائية.

ديسمبر 2024: المنشأة تعمل بالكامل، النتيجة التي تجسّد نموذج تنفيذ " EliTe Speed " المميز لشركة EliTe Solar .

تعزيز القدرة التنافسية العالمية والتأثير المحلي:

مع استمرار سوق الطاقة الكهروضوئية (PV) العالمية في نموها السريع، تعزز منشأة EliTe Solar في إندونيسيا البصمة العالمية الاستراتيجية للشركة. مع إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في إندونيسيا، والتي تقدر بنحو 3,294 جيجاواط، فإن المرفق الجديد لا يضع EliTe Solar فقط في موقع يمكنها من تلبية الطلب المتزايد، بل يدعم أيضًا التنمية الاقتصادية المحلية.

وتشمل المزايا الرئيسية ما يلي:

خلق فرص العمل: توليد فرص عمل كبيرة وتعزيز مستويات الدخل المحلية.

النمو الاقتصادي: جذب الشركات الأولية والنهائية لإنشاء مجموعة صناعية.

قيادة الاستدامة: تعزيز بيئة إنتاجية خضراء وفعالة تتماشى مع أهداف الحد من الكربون العالمية.

توسيع النطاق العالمي: منشأة مصر القادمة

تتجلى متابعة EliTe Solar التزامها بتحويل الطاقة العالمية من خلال استثمارها الكبير القادم في مصر. في 16 ديسمبر، ستشرع الشركة ببناء منشأة جديدة في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري TEDA Suez. ستقسم عملية بناء هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار، والذي يغطي مساحة 78,000 متر مربع، إلى مرحلتين، وهو يهدف إلى دفع نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

رؤية مستقبلية:

إن عولمة صناعة الطاقة الكهروضوئية تتسارع، وEliTe Solar في طليعة هذا التحول. يؤدي تشغيل منشأة إندونيسيا إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركة ويظهر تفانيها في تعزيز انتقال الطاقة. من خلال استثماراتها الاستراتيجية في إندونيسيا ومصر وما بعدها، تبني EliTe Solar سلسلة توريد عالمية قوية لخدمة الأسواق المتنوعة.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل EliTe Solar السعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار الصناعي، وخلق منظومة إنتاجية خضراء وفعالة تساهم في نمو صناعة الطاقة المتجددة العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575079/12_5_EliTe_Solar_Commissions_High_Efficiency_Solar_Cell_Production_Facility_in_Indonesia.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575080/324etjehgfdwsqe.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2575081/7bc481fd26fad2d6903a91cb8920b9b.jpg