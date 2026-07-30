ريال مدريد وELITE Solar يعلنان عن تحالف استراتيجي عالمي

مدريد، إسبانيا, 30 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلن ريال مدريد وELITE Solar اليوم عن تحالف استراتيجي عالمي جديد، يجمع بين إحدى أبرز المؤسسات الرياضية في العالم وشركة عالمية رائدة في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ملتزمة بدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة.

بموجب هذا التحالف، تصبح ELITE Solar شريكًا رسميًا ومزوّدًا رسميًا للألواح الشمسية لريال مدريد، لتوحّد جهودها مع نادٍ معروف عالميًا بسعيه إلى التميز والابتكار والريادة. يعكس هذا التعاون القيم المشتركة بين المؤسستين والتزامهما بإحداث أثر إيجابي دائم للأجيال القادمة.

في إطار الاتفاقية، ستعمل ELITE Solar إلى جانب ريال مدريد على تعزيز الطاقة الشمسية والاستدامة والابتكار والنمو المسؤول من خلال مجموعة من المبادرات العالمية المصممة لإشراك المشجعين والعملاء والموظفين والمجتمعات في أنحاء العالم.

وقال إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد:

"في ريال مدريد، نسعى إلى شركاء يشاركوننا قيمنا ورؤيتنا للمستقبل. يسعدنا الترحيب بـELITE Solar ضمن شبكتنا العالمية من الشركاء."

وقال Alex Chen، المدير العام لشركة ELITE Solar:

"يشرفنا أن ندخل في شراكة مع ريال مدريد، إحدى أكثر المؤسسات احترامًا ونجاحًا في العالم. يمثّل هذا التحالف أكثر بكثير من مجرد رعاية؛ فهو يجسّد سعينا المشترك إلى التميز وتحقيق أثر عالمي وخلق قيمة على المدى الطويل. معًا، نتطلع إلى إلهام الناس من خلال الابتكار والأداء والالتزام بمستقبل أكثر استدامة."

تأسست ELITE Solar عام 2005، ورسخت مكانتها بوصفها مزوّدًا عالميًا رائدًا لحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتخدم مشروعات على نطاق المرافق والقطاعين التجاري والصناعي حول العالم. بفضل بصمتها التصنيعية الدولية المتنوعة وتركيزها على الابتكار التكنولوجي والحد من المخاطر والتركيز على احتياجات العملاء، تواصل الشركة دعم التحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة والموثوقة.

تستفيد الشراكة من الانتشار العالمي للمؤسستين لتعزيز حضور العلامة التجارية، ودعم مبادرات الاستدامة، وخلق تجارب ذات مغزى لأصحاب المصلحة في الأسواق الدولية الرئيسية.

يبدأ ريال مدريد وELITE Solar هذا التحالف بحماس وثقة، تجمعهما رؤية مشتركة للريادة والابتكار والتميز.

نبذة عن ELITE Solar:

تأسست ELITE Solar عام 2005، وهي مزوّد عالمي لحلول الطاقة الشمسية الذكية عالية الكفاءة لمشروعات على نطاق المرافق، والقطاعين التجاري والصناعي (C&I)، والتوليد الموزع (DG). يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، ولديها عمليات في الولايات المتحدة في كاليفورنيا. كما تدير مرافق تصنيع متكاملة في مصر وإندونيسيا وفيتنام، على أن تنضم الولايات المتحدة إليها قريبًا. وتغطي هذه المرافق سلسلة القيمة كاملةً من الرقائق إلى الوحدات. يدعم نموذج ELITE Solar المتكامل رأسيًا وانتشارها العالمي رسالتها المتمثلة في تعزيز نجاح العملاء وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. اعرف المزيد على الموقع الإلكتروني: www.elite-solar.com

نبذة عن ريال مدريد:

ريال مدريد كيان رياضي يمتد تاريخه إلى 124 عامًا. ريال مدريد هو النادي صاحب أكبر عدد من الكؤوس الأوروبية في كرة القدم (15) وكرة السلة (11)، وقد منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لقب أفضل نادٍ في القرن العشرين. يتمتع ريال مدريد بملايين المشجعين في مختلف أنحاء العالم، ويتابعه أكثر من 660 مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وللعام الرابع على التوالي، تصنّفه Brand Finance أقوى علامة تجارية لكرة القدم في العالم، وهو أيضًا نادي كرة القدم الأعلى إيرادًا في العالم خلال موسم 24-25، وفقًا لتقرير Football Money League by Deloitte. تتوفر معلومات إضافية عن ريال مدريد على www.realmadrid.com، وهو الموقع الإلكتروني لنادي كرة القدم الأكثر زيارة للعام السابع على التوالي.