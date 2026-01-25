شركة ELITE Solar تُدشّن منشأة متكاملة لتصنيع الطاقة الشمسية بقدرة 5 جيجاواط في مصر، لتوسيع الطاقة الإنتاجية العالمية

السويس، مصر، 25 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ELITE Solar، الشركة العالمية الرائدة في التصنيع المتكامل للطاقة الشمسية، اليوم عن بدء تشغيل منشآتها لتصنيع الطاقة الكهروضوئية الجديدة بقدرة 5 جيجاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، في خطوة كبيرة ضمن إستراتيجية التوسع العالمي للشركة.

تشمل المُنشأة قدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط من الخلايا الشمسية عالية الكفاءة و3 جيجاواط من الألواح الشمسية، مما يخلق منصة تصنيع متكاملة بالكامل مُصممة لخدمة عملاء مشاريع المرافق العامة، والقطاعين التجاري والصناعي على مستوى العالم.

حضر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حفل التدشين الرسمي في وقت سابق من هذا الشهر، مما يؤكد أهمية المشروع في دعم أهداف الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية في مصر. تسهم المُنشأة الجديدة في تطوير القوى العاملة المحلية، مع تعزيز دور المنطقة في سلسلة الإمداد العالمية للطاقة النظيفة.

في 23 يناير، استقبلت ELITE Solar عملاءً إقليميين، ومورّدين إستراتيجيين، وشركاء الصناعة في موقع المنشأة، للاطلاع عن كثب على خطوط إنتاج الخلايا الشمسية والألواح من النوع N. تضمّنت الزيارة مناقشات حول تنسيق سلاسل الإمداد، وتخطيط الإنتاج، والتوريد المحلي، والتعاون طويل الأجل — مما يبرز تركيز ELITE Solar على الموثوقية التشغيلية وقابلية التوسع في التصنيع.

قال Arndt E. Lutz، الرئيس التنفيذي لشركة ELITE Solar USA: "تعزّز هذه المنشأة بصمتنا العالمية في التصنيع، وفي الوقت نفسه تؤكّد التزامنا بتوفير إمدادات طاقة شمسية موثوقة وجاهزة للأسواق". "ومن خلال الجمع بين تقنية النوع N المتقدمة، والإنتاج المتكامل، والتنفيذ المُنضبط، نكونُ في موقع يتيح لنا دعم عملائنا بجودة متسقة وموثوقية طويلة الأجل عبر أسواق متعددة".

إن مُنشأة العين السخنة مكونٌ رئيسيٌ في إستراتيجية النمو الدولي لشركة ELITE Solar، إذ تجمع بين القيادة التكنولوجية المركزية والمعايير العالمية والتصنيع المحلي في مناطق إستراتيجية. ويتيح هذا النهج للشركة الاستجابة بكفاءة لطلب العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية (MENA).

مع توسّع قدراتها التصنيعية، تواصل ELITE Solar تعزيز مكانتها كشريك عالمي موثوق لنشر مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

نبذة عن شركة ELITE Solar

تأسست ELITE Solar في عام 2005، وهي مزود عالمي لحلول الطاقة الشمسية الذكية عالية الكفاءة لأسواق المرافق العامة، والقطاعين التجاري والصناعي (C&I)، والأسواق السكنية. يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، مع عمليات في الولايات المتحدة بولاية كاليفورنيا، كما تدير مرافق تصنيع متكاملة في فيتنام وإندونيسيا ومصر، تغطي سلسلة القيمة بالكامل بدءًا من الرقائق (Wafers) وصولًا إلى الألواح الشمسية (Modules). ويدعم نموذج ELITE Solar المتكامل عموديًا وانتشارها العالمي رسالتها لتعزيز نجاح العملاء وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. اعرف المزيد على الموقع الإلكتروني: www.elite-solar.com