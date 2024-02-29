أعلنت شركة Huawei عن FTTO 2.0 في مؤتمر MWC 2024، وهي التقنية الرائدة في ابتكار شبكات الحرم الجامعي 10G

برشلونة، إسبانيا, 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر MWC في برشلونة 2024، أطلقت شركة Huawei لأول مرة حلها الرائد لمفهوم التوصيل من المصدر إلى المكتب (FTTO) 2.0 لشبكات الحرم الجامعي 10G. حظى حل Huawei الخاص بتقنية FTTO 2.0 باهتمام واسع النطاق في جميع أنحاء الصناعة في سياق التوصيل عبر الألياف والتحول الذكي والتنمية الخضراء.

Huawei Unveils FTTO 2.0 at MWC Barcelona 2024

صرح Gu Yunbo، رئيس مجال الأعمال البصرية للمؤسسات في Huawei، "لقد طورت Huawei حل FTTO استنادًا إلى بنية شبكة الحرم الجامعي المتقاربة IP+POL المبتكرة، وقد تم تبنيه من قبل أكثر من 8000 عميل في الحرم الجامعي في 50 دولة. ومع دخولها عصر Wi-Fi 7، تقدم Huawei الآن الجيل التالي من حل FTTO 2.0 التقني لعملاء الحرم الجامعي القياسي وحل 50G POL لسيناريوهات الحرم الجامعي عالية الأداء، مما يلبي بشكل كامل متطلبات ترقيات الحرم الجامعي الذكي والتطوير الصديق للبيئة.

يدعم حل FTTO 2.0 تقنيات XGS-PON Pro وWi-Fi 7. بالمقارنة مع حل FTTO 1.0، يقدم FTTO 2.0 تحسينات كبيرة في الأداء وتجربة المستخدم:

ترقية عرض النطاق الترددي: وبالاعتماد على تقنية XGS-PON Pro المبتكرة، يحقق حل Huawei FTTO 2.0 سرعة 25 جيجابت في الثانية للغرفة، و10 جيجابت في الثانية لنقطة الوصول، و2.5 جيجابت في الثانية لسطح المكتب، مما يحسن عرض النطاق الترددي للوصول بنسبة 150%. أطلقت Huawei أيضًا حل W827E، أول شبكة Wi-Fi 7 ONT على مستوى المؤسسات.

ترقية الشبكات: يدعم حل FTTO 2.0 من Huawei التقسيم الشامل ويمكنه حمل ما يصل إلى 8 شبكات مخصصة، مثل شبكات المكاتب والإنتاج. يعمل الحل على خفض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 30% وذلك من خلال تجنب إنشاء شبكة منعزلة.

ترقية التجربة: يستخدم حل FTTO 2.0 من Huawei شبكات مخصصة معزولة بشدة لضمان تجربة فائقة الأمان في الخدمات الرئيسية. كما يستخدم خوارزمية C-WAN مبتكرة لتحقيق زمن انتقال للتسليم خلال 20 مللي ثانية، مما يجعل تجوال Wi-Fi غير محسوس للمستخدمين. تعمل ميزة محلل POL أيضًا على جعل تجربة Wi-Fi للمستخدمين مرئية.

ترقية التشغيل والصيانة: تدعم منصة إدارة الشبكة NCE-Campus الإدارة الموحدة لشبكات IP+POL، مما يبسط عملية تشغيل وصيانة الشبكة بدرجة كبيرة. لا يتطلب الأمر سوى مختص فني واحد لإدارة شبكة الحرم الجامعي بالكامل.

كما طرحت Huawei أول حل تجاري لشبكة 50G POL في الصناعة لمواجهة تحديات الشبكة في السيناريوهات التي تتطلب أداءً فائقًا، مثل وصلة 10G Wi-Fi 7 AP، والتغطية عالية الكثافة وعرض النطاق الترددي العالي في المكاتب، والفيديو الجديد لتطبيقات الخدمة مثل VR/AR. يشتمل هذا الحل على تقنيتا 50G PON OLTs وONTs اللتان تدعمان عروض النطاق الترددي للتحميل والتنزيل المتماثل، وتعزيز سعة شبكات الحرم الجامعي من 10G PON إلى 50G PON، مما يمكّن عملاء الحرم الجامعي من الاستمتاع باتصال واسع النطاق للغاية وتوحيد وصول الشبكة عبر مصدر واحد.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2349933/Huawei_Unveils_FTTO_2_0_MWC_Barcelona_2024.jpg