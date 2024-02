Huawei dévoile la solution FTTO 2.0 au MWC 2024, fer de lance de l'innovation en matière de réseaux de campus 10G

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a lancé sa solution révolutionnaire Fiber to the Office (FTTO) 2.0 pour les réseaux de campus 10G. Dans le contexte de la transition vers la fibre, de la transformation intelligente et du développement vert, la solution Huawei FTTO 2.0 a suscité une attention généralisée dans l'industrie.

Gu Yunbo, président de Huawei Enterprise Optical Business Domain, a déclaré : « Huawei a développé la solution FTTO à partir d'une architecture innovante de réseau de campus convergent IP + POL, et elle a été adoptée par plus de 8 000 clients de campus dans 50 pays. À l'ère du Wi-Fi 7, Huawei présente maintenant la solution FTTO 2.0 de nouvelle génération pour les clients de campus standard et la solution POL 50G pour les scénarios de campus à haute performance, répondant ainsi pleinement aux exigences de mises à niveau intelligentes des campus et de développement respectueux de l'environnement. »

La solution FTTO 2.0 prend en charge les technologies XGS-PON Pro et Wi-Fi 7. Par rapport à la solution FTTO 1.0, la solution FTTO 2.0 apporte des améliorations substantielles en termes de performances et d'expérience utilisateur :

Mise à niveau de la bande passante : Basé sur la technologie innovante XGS-PON Pro, la solution FTTO 2.0 de Huawei met en œuvre la connexion 25 Gbit/s vers les salles, 10 Gbit/s vers les points d'accès et 2,5 Gbit/s vers les bureaux, améliorant ainsi la bande passante d'accès de 150 %. Huawei a également lancé W827E, le premier ONT Wi-Fi 7 d'entreprise de l'industrie.

Mise à niveau du réseau : Huawei FTTO 2.0 prend en charge le découpage de bout en bout et peut transporter jusqu'à 8 réseaux dédiés, tels que les réseaux de bureau et de production. En évitant la construction de réseaux cloisonnés, la solution réduit le coût total de possession de 30 %.

Mise à niveau de l'expérience : La solution Huawei FTTO 2.0 utilise des réseaux dédiés isolés pour garantir une expérience déterministe dans les services clés. Elle utilise un algorithme C-WAN innovant pour atteindre une latence de transfert inférieure à 20 ms, rendant l'itinérance Wi-Fi imperceptible pour les utilisateurs. La fonction d'analyse du POL rend également visible l'expérience Wi-Fi des utilisateurs.

Mise à niveau de l'exploitation et de la maintenance : La plateforme de gestion de réseau NCE-Campus permet une gestion unifiée des réseaux IP+POL, simplifiant considérablement l'exploitation et la maintenance du réseau. Il suffit d'un seul technicien pour gérer tout un réseau de campus.

En outre, Huawei a déployé la première solution commerciale de POL 50G de l'industrie pour relever les défis du réseau dans des scénarios nécessitant des performances ultra-élevées, tels que la liaison des points d'accès 10G Wi-Fi 7, la couverture à haute densité et à bande passante élevée dans les bureaux, et de nouvelles applications de service vidéo telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Cette solution comprend des OLT et des ONT PON 50G qui prennent en charge des bandes passantes symétriques en amont et en aval, faisant passer les réseaux de campus du PON 10G au PON 50G, permettant aux clients de campus de profiter d'une connectivité à ultra-haut débit et d'une consolidation du réseau sur une seule fibre.