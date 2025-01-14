أعلنت شركة Infortrend عن حل تخزين عالي الكثافة جديد مع زيادة في الأداء تفوق 100% للحوسبة عالية الأداء (HPC) وصناعة الوسائط والترفيه

مدينة تايبيه، 14 فبراير 2025 /PRNewswire/ -- شركة Infortrend® Technology, Inc (مؤشر بورصة تايوان: 2495)، المزود الرائد لحلول التخزين المؤسسي، تقدم أحدث إضافاتها إلى حلول التخزين عالي الكثافة (HDD) مقاس 4U ذات الـ 90 فتحة قرص صلب: وحدة التخزين الموحد EonStor GS 5090 ووحدة توسع التخزين JB 4090. إن السعة الكبيرة والأداء عالي الإنتاجية لهذه الحلول تجعلها مثالية للتطبيقات، مثل: الحوسبة عالية الأداء (HPC)، وصناعة الوسائط والترفيه.

وحدة EonStor GS 5090 هي حل تخزين موحد عالي الاستمرارية مع تصميم وحدة تحكم مزدوجة احتياطية، لضمان التشغيل المستمر دون انقطاع. بفضل الأجهزة الجديدة المدعومة بمعالج Intel® Xeon® Scalable، توفر وحدة GS 5090 أداءً فائقًا، حيث تحقق قراءة بسرعة 45 جيجابت في الثانية وكتابة بسرعة 20 جيجابت في الثانية - أي ما يعادل ثلاثة أضعاف أداء النموذج السابق الأعلى أداءً. تقدم وحدة GS 5090 الاتصال فائق السرعة 200GbE، ما يضع معيارًا جديدًا لسرعة نقل البيانات، مع تبسيط عمليات الإدارة لتلبية احتياجات العمل المؤسسية عالية الأداء في العصر الحالي. كما تدعم إضافة وحدة توسيع التخزين SAS 24G، التي تضاعف الإنتاجية مقارنة بوحدة SAS 12G. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي وحدة GS 5090 على أربع فتحات مخصصة لأقراص SSD من نوع U.2 NVMe لتعمل كذاكرة تخزين مؤقت، ما يوفر وصولًا سريعًا إلى البيانات مع الاستفادة الكاملة من سعة التخزين الكبيرة التي تضم 90 فتحة.

علاوة على ذلك، توفر وحدة GS 5090 قابلية تطوير سلسة من خلال وحدة توسيع التخزين JB 4090 الجديدة من نوع JBOD (مجموعة أقراص التخزين المتعددة). وتقدم وحدة JB 4090، بفضل منافذ إضافة وحدة توسيع التخزين SAS 24G، ضِعفَ النطاق الترددي لسلفها من نوع JBOD ذات الـ 90 فتحة والتي كانت تقبل إضافة وحدة توسيع التخزين SAS 12G؛ وذلك للتخلص بشكل فعال من مشاكل نظام التخزين مع JBOD (مجموعة أقراص التخزين المتعددة). مع هذه القدرة المعزِزَة للإنتاجية، يمكن لوحدة JB 4090 التعامل بكفاءة مع كميات كبيرة من البيانات.

قال Frank Lee، المدير الأول لخطط المنتجات في شركة Infortrend Technology: "إن وحدة التخزين عالي الكثافة الجديدة JB 4090 من نوع JBOD مع وحدة توسيع التخزين GS 5090 يوفران قدرة مثيرة للإعجاب، ويقدمان زيادة كبيرة في الأداء. وتعكس هذه المنتجات التزامنا بالابتكار في إدارة النمو الهائل للبيانات في التطبيقات الحديثة، مع توفير قابلية للتطوير وتحقيق الكفاءة دون التأثير على الأداء".

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

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