أفكونس تدخل أوروبا بمشروع كبير للسكك الحديدية في كرواتيا

مومباي، الهند، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- يسر أفكونس إنفراستراكشر ليمتد أن تعلن أنها تلقت إخطاراً من العميل يفيد بقرار اختياره لها بوصفها مقدمَ العطاء الأنسب، مع اقتراح قبول عطائها لإعادة تأهيل وإنشاء خط سكة حديد في أوروبا. يؤكد هذا المشروع التزام أفكونس طويل الأمد بتقديم بنية تحتية عالمية المستوى في أنحاء العالم، ومن المقرر أن يكون أكبر عقد دولي للشركة حتى الآن.

قال السيد Krishnamurthy Subramanian، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أفكونس إنفراستراكشر ليمتد: "يمثل هذا المشروع المفصلي خطوة مهمة في المسيرة العالمية لأفكونس، ويدشن دخولها إلى أوروبا. كما يعكس قدرتنا على تقديم حلول بنية تحتية معقدة وواسعة النطاق عبر مناطق جغرافية مختلفة. نعتز بالإسهام في تحديث شبكة السكك الحديدية في دولة أوروبية، ويعزز هذا الإنجاز مكانتنا بوصفنا شريكاً موثوقاً في تطوير البنية التحتية الدولية."

قال السيد S Paramasivan، العضو المنتدب في أفكونس إنفراستراكشر ليمتد: "يتضمن المشروع إعادة إنشاء المسار القائم وإنشاء مسار ثانٍ لخط سكة حديد. إضافة إلى الأعمال المدنية، يشمل نطاق المشروع كهربة الخطوط العلوية، والإشارات، وأعمال الاتصالات. تبلغ قيمة المشروع 677.07 مليون يورو، باستثناء الضرائب."

تلتزم أفكونس بخلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال مشاريع تحويلية تربط المجتمعات وتدفع النمو الاقتصادي.

وأشار السيد Kshitiz Bhasker، مدير تطوير الأعمال في أفكونس، إلى أن "الشركة تستكمل حالياً الإجراءات بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة"، فيما قال السيد Udai Veer Singh، رئيس قطاع السكك الحديدية في أفكونس، إن الشركة تستعد لبدء التعبئة تمهيداً للتنفيذ.

نبذة عن أفكونس إنفراستراكشر ليمتد

أفكونس إنفراستراكشر ليمتد هي الشركة الرائدة لمجموعة شابورجي بالونجي في مجال هندسة وإنشاءات البنية التحتية. تمتلك الشركة إرثاً يمتد لأكثر من ستة عقود، وسجلاً حافلاً بتنفيذ العديد من مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) المعقدة تقنياً داخل الهند وعلى الصعيد الدولي. بحسب أحدث تصنيف صادر عن إي إن آر، تحتل أفكونس مكانة ضمن أفضل 140 مقاولاً دولياً على مستوى العالم، كما جاءت في المرتبة 12 في فئة الجسور، والمرتبة 8 في فئة الأعمال البحرية والموانئ.

