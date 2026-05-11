Afcons fait une incursion en Europe avec un important projet ferroviaire en Croatie

MUMBAI, Inde, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Afcons Infrastructure Ltd a le plaisir d'annoncer qu'elle a été informée par le client de sa décision de la sélectionner en tant que soumissionnaire le plus qualifié, et qu'elle a reçu de celui-ci une proposition d'accepter son offre pour la réhabilitation et la construction d'une ligne de chemin de fer en Europe. Ce projet souligne l'engagement à long terme d'Afcons à fournir des infrastructures de classe mondiale et constitue la plus importante commande internationale de la société à ce jour.

M. Krishnamurthy Subramanian, président exécutif d'Afcons Infrastructure Ltd, a déclaré : « Ce projet marque une étape importante dans le parcours mondial d'Afcons, avec son entrée en Europe. Il reflète notre capacité à fournir des solutions d'infrastructure complexes et à grande échelle dans toutes les régions du monde. Nous sommes fiers de contribuer à la modernisation d'un réseau ferroviaire dans un pays européen, et ce succès renforce encore notre position de partenaire de confiance dans le développement d'infrastructures internationales ».

M. S Paramasivan, directeur général d'Afcons Infrastructure Ltd, a déclaré : « Le projet prévoit la reconstruction de la voie ferrée existante et la construction d'une deuxième voie ferrée. Outre les travaux de génie civil, le projet comprend des travaux d'électrification aérienne, de signalisation et de télécommunication. Le projet est évalué à 677,07 millions d'euros, hors taxes ».

Afcons s'engage à créer une valeur durable pour les parties prenantes grâce à des projets transformateurs qui relient les communautés et stimulent la croissance économique.

« La société est en train de remplir les formalités conformément à la procédure en vigueur », a indiqué M. Kshitiz Bhasker, directeur du développement des activités, Afcons, et « elle est prête à se mobiliser pour son exécution », a commenté M. Udai Veer Singh, responsable du segment ferroviaire, Afcons.

À propos d'Afcons Infrastructure Ltd

Afcons Infrastructure Ltd est la société phare d'ingénierie et de construction d'infrastructures du groupe Shapoorji Pallonji. Elle possède plus de 60 ans d'expérience et de solides antécédents dans l'exécution de nombreux projets EPC complexes sur le plan technique, tant en Inde qu'à l'étranger. Selon la dernière enquête ENR, Afcons est classée parmi les 140 premiers entrepreneurs internationaux au niveau mondial ; 12ᵉ dans le domaine des ponts et 8ᵉ dans le domaine maritime et portuaire.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2581782/5746647/Afcons_and_SP_Logo.jpg