Afcons incursiona en Europa con un importante proyecto ferroviario en Croacia

MUMBAI, India, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Afcons Infrastructure Ltd se complace en anunciar que ha recibido la notificación de la decisión del cliente de seleccionarlo como el licitador más idóneo, con una propuesta para aceptar su oferta para la rehabilitación y construcción de una línea ferroviaria en Europa. Este proyecto subraya el compromiso a largo plazo de Afcons con la entrega de infraestructura de primer nivel a nivel mundial y será el mayor pedido internacional de la compañía hasta la fecha.

Krishnamurthy Subramanian, presidente ejecutivo de Afcons Infrastructure Ltd., declaró: "Este proyecto emblemático marca un paso significativo en la trayectoria global de Afcons, con su entrada en Europa. Refleja nuestra capacidad para ofrecer soluciones de infraestructura complejas y a gran escala en diversas regiones geográficas. Nos enorgullece contribuir a la modernización de una red ferroviaria en un país europeo, y este logro refuerza aún más nuestra posición como socio de confianza en el desarrollo de infraestructuras internacionales".

S. Paramasivan, director general de Afcons Infrastructure Ltd., declaró: "El proyecto contempla la reconstrucción de la vía existente y la construcción de una segunda línea ferroviaria. Además de las obras civiles, el alcance incluye la electrificación aérea, la señalización y las telecomunicaciones. El proyecto está valorado en 677,07 millones de euros, impuestos excluidos".

Afcons está comprometida con la creación de valor sostenible para las partes interesadas a través de proyectos transformadores que conectan comunidades e impulsan el crecimiento económico.

"Actualmente, la empresa está completando los trámites conforme al debido proceso", comentó Kshitiz Bhasker, director de Desarrollo Comercial de Afcons, y "está lista para movilizarse para su ejecución", añadió Udai Veer Singh, jefe del Segmento Ferroviario de Afcons.

Acerca de Afcons Infrastructure Ltd.

Afcons Infrastructure Ltd. es la empresa insignia de ingeniería y construcción de infraestructuras del Grupo Shapoorji Pallonji. Con más de seis décadas de trayectoria, ha ejecutado numerosos proyectos EPC de alta complejidad tecnológica tanto en India como a nivel internacional. Según la última encuesta de ENR, Afcons se encuentra entre las 140 principales contratistas internacionales del mundo; ocupa el puesto 12 en puentes y el 8 en infraestructura marítima y portuaria.