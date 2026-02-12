العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط: أكثر من 70،000 عميل اختاروا JETOUR في 2025

ووهو، الصين ، 11 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- مع خضوع صناعة السيارات العالمية للتحول السريع ، تستمر JETOUR في التفوق على السوق ، حيث سجلت أكثر من 70،000 وحدة لمبيعات للسيارات في الشرق الأوسط في عام 2025 ، مما يمثل أكثر من 80٪ من النمو على أساس سنوي ، في المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية الصينية.

image_5011064_28670090 1 2

منذ تأسيسها، باعت JETOUR أكثر من 2.1 مليون سيارة على مستوى العالم في غضون سبع سنوات فقط، مع ظهور الشرق الأوسط كمحرك نمو استراتيجي للتوسع العالمي للعلامة التجارية. بحلول نهاية عام 2025 ، احتلت JETOUR حصة سوقية بنسبة 8.5٪ في قطاع السيارات متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط ، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين جميع العلامات التجارية للسيارات ، خلف تويوتا ونيسان فقط؛ وهو إنجاز ملحوظ في واحدة من أكثر أسواق السيارات متعددة الاستخدامات التنافسية في العالم.

سيارات الدفع الرباعي المصممة للشرق الأوسط: نمو تدفعه سلاسل X و T و G

نجاح JETOUR في الشرق الأوسط يأتي مدفوعًا بمحفظة "السيارات متعددة الاستخدامات" المتنوعة ، والتكيّف القوي مع السوق المحلية ، وفلسفة العلامة التجارية المميزة لنمط الحياة التي تحمل شعار "السفر+".

تستمر سلسلة JETOUR X في جذب المشترين العائليين بموازنتها بين الراحة والموثوقية والقيمة. أصبحت سلسلة JETOUR T ، المصممة باعتبارها "سيارات متعددة الاستخدامات" خفيفة على الطرق الوعرة ، خيارًا مفضلاً للباحثين عن المغامرات والمسافرين الدائمين، حيث ظهرت JETOUR T2 باعتبارها النموذج الأكثر مبيعًا في قطاعها في الشرق الأوسط في عام 2025.

في نهاية الفئة المتميزة ، أعاد طراز JETOUR G700 الذي تم طرحه لأول مرة، وهو النموذج الأول تحت سلسلة G ، تعريف التوقعات في قطاع السيارات متعددة الاستخدامات الفاخرة على الطرق الوعرة. جذبت سيارة G700، التي بُنيت على بنية GAIA المتقدمة ، العملاء من فئة القيمة الصافية العالية الذين يبحثون عن كل من الأداء والاستثنائية.

مع السيارات متعددة الاستخدامات التي تهيمن بشكل متزايد على سوق السيارات في الشرق الأوسط ، أصبح تواجد طرازات JETOUR الآن مشهدًا شائعًا على الطرق في جميع أنحاء المنطقة.

التركيز على التوطين: هندسة للظروف القاسية

لا يزال التوطين محوريًا لاستراتيجية JETOUR في الشرق الأوسط. أنشأت العلامة التجارية معهد أبحاث خاص بالشرق الأوسط وفرق بحث وتطوير محلية لضمان تلبية السيارات للمتطلبات الإقليمية. تم إجراء اختبارات واسعة النطاق في درجات حرارة شديدة تصل إلى 57 درجة مئوية ، بما في ذلك تجارب المتانة للطرق وتقييمات أداء تكييف الهواء المتقدمة ، مما يضمن أن السيارات متعددة الاستخدامات من JETOUR تتكيف تمامًا مع المناخ المحلي وظروف القيادة.

نمط حياة " السفر+" والمشاركة الإقليمية

في النطاق الأوسع من أداء المنتجات، تستمر JETOUR في بناء صلات عاطفية أعمق مع المستخدمين من خلال منظومتها لنمط الحياة التي تحمل شعار "السفر+". في عام 2025 ، أصبحت راعي السيارات الرئيسي لـ "مهرجان ليوا الدولي 2025-2026 "، وهو المهرجان السنوي الشهير الذي يُقام لمدة ثلاثة أسابيع في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث استضافت JETOUR أول مهرجان عالمي للمشجعين ، وفرت فيه للمشاركين تجارب مباشرة لاختبار قدراتها على الطرق الوعرة. رعت JETOUR أيضًا "كأس العرب FIFA قطر 2025™" ودعمت الأحداث الرياضية الرئيسية في المملكة العربية السعودية وغيرها من أسواق الشرق الأوسط.

توسيع نطاق شبكة ما بعد البيع للنمو على المدى الطويل

لدعم أسطولها المتنامي من المركبات ، تخطط JETOUR لتوسيع شبكة ما بعد البيع في الشرق الأوسط بنسبة 40٪ في عام 2026 ، إلى جانب زيادة عدد صالات العرض الرئيسية لتعزيز تجربة العملاء والثقة على المدى الطويل.

صرح "كي تشوندنغ"، رئيس شركة "جيتور إنترناشيونال" (JETOUR International) قائلاً: "كل إنجاز حققته JETOUR يأتي من ثقة عملاء الشرق الأوسط. إنه اعتراف المستخدمين الذي حقق لنا قبولاً واسعًا في المنطقة. سنقدر دائمًا احتياجات المستخدمين لمبادلة الثقة بالصدق. تهدف JETOUR إلى أن تكون رفيقة موثوقة للمستخدمين في الشرق الأوسط. بالنظر إلى المستقبل ، سنواصل تعميق وجودنا في الشرق الأوسط بمنتجات وخدمات أفضل ، وخلق قيمة أكبر في التنقل اليومي للعملاء المحليين."

من خلال تعميق فهم السوق ، وتعزيز المنظومة الموجهة نحو المستخدم ، وتعزيز الابتكار التكنولوجي المحلي ، وتعزيز شبكة الخدمات الخاصة بها ، تواصل JETOUR تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط ، مما يجعل المنطقة نقطة ارتكاز استراتيجية للنمو العالمي في إطار استراتيجيتها التي تحمل شعار "السفر+".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2901936/image_5011064_28670090.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2901937/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2901938/2.jpg