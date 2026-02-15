استهداف قطاع "التقنية الهجينة + القيادة على الطرق الوعرة": كيف تحقق JETOUR PHEV أداءً مميزًا وكفاءة مثالية على جميع التضاريس بفضل التآزر بين البنزين والكهرباء

ووهو، الصين، 15 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- لقد تطورت التقنية الهجينة لتتجاوز بكثير هدفها الأول المتمثل في توفير استهلاك الوقود. لقد دخلت مرحلة أكثر تقدّمًا، تجمع بين القوة والكفاءة والقدرة على التكيف مع مختلف سيناريوهات القيادة. لقد شكّلت هذه التطورات ثلاثة مسارات رئيسية: المركبة الكهربائية الهجينة (HEV)، والمركبة الكهربائية ذات المدى الموسّع (REEV)، والمركبة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء (PHEV). أصبح تحقيق التوازن بين الكفاءة والأداء في مختلف الظروف مؤشرًا رئيسيًا على نضوج التقنيات الهجينة.

Jetour

لا تتطلب المركبة الكهربائية الهجينة (HEV) شحنًا خارجيًا، كما أنها سهلة الصيانة، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يقطعون مسافات طويلة بشكلٍ متكرر. إلا أن قدرتها على الأداء محدودة. تستطيع المركبة الكهربائية ذات المدى الموسّع (REEV) العمل بدون استهلاك للوقود على مسافات قصيرة، كما أن صيانتها سهلة ومريحة. ومع ذلك، فإنها تتسبب في فقدان الطاقة عند السرعات العالية على الطرق السريعة، وغالبًا ما يتأثر الأداء ومستوى الراحة. تتمتع المركبة الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء (PHEV) بتوازن أفضل من خلال دمج إمكانية الشحن مع التآزر بين البنزين والكهرباء. تُعطي الأولوية للطاقة الكهربائية عند السرعات المنخفضة، وللوقود عند السرعات العالية، مما يوفّر توازنًا مثاليًا بين اقتصاد الوقود والأداء القوي. وهذا يجعلها قابلة للتكيف مع مختلف ظروف القيادة، مع ميزات خاصة في ظروف القيادة على الطرق الوعرة.

بالمقارنة مع الطرق الحضرية، تتطلب القيادة على الطرق الوعرة عزم دوران أعلى، واستمرارًا في قوة الأداء، ومستوى أعلى من استقرار النظام. غالبًا ما تكافح الأنظمة الهجينة التقليدية لتلبية هذه المتطلبات. تمكّن هندسة المركبة الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء (PHEV) المحرك والكهرباء من العمل معًا، بما يوفّر توازنًا فعالاً بين القوة واستهلاك الطاقة في التضاريس الصعبة. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع "التقنية الهجينة + القيادة على الطرق الوعرة" اتجاهًا رئيسيًا لتقنية المركبات الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء (PHEV) في التطبيقات العملية على أرض الواقع. بالتركيز على هذا القطاع، واصلت JETOUR تطوير حلول هجينة للقيادة على الطرق الوعرة. استنادًا إلى طرازي T1 وT2، قدّمت العلامة التجارية طرازات المركبة الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء (PHEV) المصمّمة لتلبية مختلف سيناريوهات القيادة على الطرق الوعرة، موفرة حلولاً جديدة للعملاء في أسواق متعددة. لقد حظيت هذه الطرازات بتعليقات إيجابية في الأسواق في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من الناحية التقنية، تأتي طرازات JETOUR PHEV مزوّدة بمحرك هجين 1.5TD وناقل حركة 3DHT مصمّم خصيصًا للأنظمة الهجينة. تتيح هندسة "الدفع المتوازي بالبنزين والكهرباء" للموتور والمحركين الكهربائيين توفير قوة مزدوجة الاتجاه بشكلٍ متكامل. يضمن ذلك أداءً قويًا مع تحسين كفاءة النظام بشكلٍ عام، مما يعالج مشكلة الاستهلاك العالي للوقود المرتبطة عادة بالمركبات التقليدية ذات الدفع الرباعي العاملة بالوقود. على عكس الأنظمة الهجينة التقليدية ذات السرعة الواحدة أو المزدوجة، يتيح نظام 3DHT المزود بمحركين في JETOUR PHEV ضبط مصدر الطاقة واستراتيجية الأداء بذكاء وفقًا لظروف القيادة، ما يجعله مثاليًا للتنقل في المدينة، والسير على الطرق السريعة، والقيادة على الطرق الوعرة في الهواء الطلق على حد سواء.

من حيث تجربة القيادة، لا توفر طرازات JETOUR PHEV القوة العالية والكفاءة فقط، بل تقدم أكثر من ذلك. كما تعمل على تعزيز الراحة بشكلٍ أكبر مع الحفاظ على القدرة العالية على القيادة في الطرق الوعرة. خذ على سبيل المثال طراز T2 PHEV. يمنحها تصميمها القوي "المربّع" مظهرًا مميزًا ويعزز قدرتها على القيادة في الطرق الوعرة. بفضل زوايا الاقتراب والمغادرة الممتازة وارتفاعها الكبير عن الأرض، تستطيع التعامل بثقة مع الطرق المليئة بالحصى، وعبور المياه الضحلة، وغيرها من التضاريس الصعبة. في الداخل، تجمع المركبة بين المتانة والراحة بشكلٍ متوازن. تساعد المقاعد الداعمة ونظام المعلومات والترفيه الذكي على امتصاص اهتزازات الطريق وتقليل التعب خلال الرحلات الطويلة على الطرق الوعرة. هذا المزيج بين القوة على الطرق الوعرة وراحة القيادة يُعيد تدريجيًا تشكيل النظرة التقليدية التي تعتبر أن المركبات المخصصة للطرق الوعرة تعطي الأولوية للأداء على حساب الراحة.

مع تقدم التقنيات الهجينة نحو التكامل متعدد السيناريوهات، يتحول قطاع "التقنية الهجينة + القيادة على الطرق الوعرة" من مجرد مفهوم إلى حل مثبت وفعّال في الأسواق. من خلال هندسة محسّنة وإدارة طاقة ذكية، تقدّم تقنيات JETOUR PHEV أداءً فعّالاً في التنقل اليومي، مع توفير قوة عالية ومدى موثوق للرحلات الطويلة والقيادة في التضاريس المعقدة. توفّر هذه التقنية توازنًا مثاليًا بين القوة والكفاءة والراحة في جميع الظروف، مقدمة للمستخدمين خيار تنقّل متعدد الاستخدامات حقًا.

