أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً موسيقياً في الدورة الأولى من فعالية "كلاسيكيات ياسلام" خلال أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى

يحيي مغني التينور العالمي الشهير حفلاً ضمن جولته العالمية "Romanza" احتفالاً بمرور 30 عاماً على إصدار ألبومه الرائد الذي يحمل نفس الاسم، وذلك في الاتحاد أرينا يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 ضمن الدورة الأولى من فعالية "كلاسيكيات ياسلام".

"كلاسيكيات ياسلام" سلسلة حفلات موسيقية جديدة، تقدم عروضاً مميزة خلال أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

سيحصل حاملو تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى على فرصة حصرية لشراء التذاكر مسبقاً لمدة 24 ساعة، قبل طرحها للبيع العام يوم الأربعاء 17 يونيو في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إثارة عن مشاركة أسطورة الموسيقى الإيطالية المايسترو أندريا بوتشيلي أولى حفلات فعالية "كلاسيكيات ياسلام"، وهي سلسلة حفلات موسيقية جديدة تقام ضمن برنامج حفلات "ياسلام" الترفيهية المقدمة من &e خلال أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2026.

ويصعد بوتشيلي مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2026، مع انطلاق أسبوع الرياضة والترفيه الأكثر ترقباً في المنطقة. وسيرافقه على المسرح الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأرمنية، التي تعرف بصوتها المتألق وأدائها التعبيري.

Andrea Bocelli to perform at the inaugural Yasalam Classics during the Abu Dhabi Grand Prix week

وتضاف فعالية "كلاسيكيات ياسلام"، التي تنظمها شركة إثارة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال، الرائدة في ابتكار الوجهات والتجارب التفاعلية في أبوظبي، إلى برنامج الترفيه الخاص بسباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي يتضمن حفلات ما بعد السباق والحفلات الرسمية ما بعد السباق. وتضم قائمة الفنانين المشاركين هذا العام لويس كابالدي وزارا لارسون وفرقة Imagine Dragons، وسيتم الإعلان عن المزيد من الفنانين المشاركين لاحقاً. وتقدّم هذه الفعالية الجديدة روائع الموسيقى الكلاسيكية للمرة الأولى، ما يعزز فعاليات أسبوع السباق الترفيهية لتشمل مختلف الأنواع الموسيقية والأجيال.

جذب أندريا بوتشيلي أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم لأكثر من ثلاثة عقود، واشتهر بأعماله الكلاسيكية المحبوبة التي تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعصرية، بما في ذلك "Con te partirò" و"Canto della Terra" و"Ave Maria". وقد باعت أعماله أكثر من 90 مليون أسطوانة حول العالم، وقدّم عروضاً في مناسبات بارزة من بينها الألعاب الأولمبية وكأس العالم.

ويتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لإصدار ألبوم "Romanza"، الذي رسّخ مكانة بوتشيلي كظاهرة موسيقية عالمية. وصدر الألبوم في عام 1997، وضمّ مجموعة من أشهر أعماله، محققاً تصنيفات بلاتينية وماسية في أكثر من 20 دولة. كما يُعد "Romanza" الألبوم الأكثر مبيعاً باللغة الإيطالية، والألبوم الأكثر مبيعاً على الإطلاق من بين الألبومات التي تُغنى في الغالب بلغات غير الإنجليزية. وتحتفي جولة "Romanza" العالمية بالذكرى الثلاثين لإصدار الألبوم في كبرى مدن العالم، ومنها أبوظبي من خلال حفله في الاتحاد أرينا خلال أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وقال ديفيد باول، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة إثارة: "تمثل سلسلة "كلاسيكيات ياسلام" محطة جديدة ومهمة ضمن برنامج الترفيه المصاحب لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، ويُعد أندريا بوتشيلي الخيار الأمثل لتدشين هذه التجربة الجديدة. ومن خلال هذا العرض الفريد، نهدف إلى الارتقاء بتجربة أسبوع السباق وتقديم محتوى ترفيهي يعكس حجم طموحاتنا ويعزز مكانة الحدث كواحد من أبرز الفعاليات العالمية".

وسيحصل حاملو تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى على إمكانية حصرية للشراء المسبق لمدة 24 ساعة، قبل طرح التذاكر للبيع العام يوم الأربعاء 17 يونيو في تمام الساعة 1:00 ظهراً عبر موقعي ticketmaster.ae و etihadarena.ae

نبذة عن جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1

منذ انطلاقها على حلبة مرسى ياس يوم 30 أكتوبر 2009، حافظت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي على مكانتها البارزة ضمن أجندة الفورمولا 1، واعتمدت كختام رسمي للموسم منذ عام 2014. وتُعرف عالمياً بصيغة سباقها الفريدة بين النهار والليل، كونها سباق الغسق الوحيد على روزنامة البطولة.

وتتجاوز جائزة أبوظبي الكبرى كونها سباقاً رياضياً، لتقدم تجربة متكاملة تجمع رياضة السيارات الرفيعة بالموسيقى والثقافة في أجواء استثنائية على جزيرة ياس، أبرز وجهات السياحة والترفيه في المنطقة. كما تتضمن العروض الترفيهية لحفلات "ياسلام" المقدّمة من e& حفلات ما بعد السباق والحفلات الرسمية الليلية وغيرها، مقدّمة أربع ليالٍ من الترفيه الموسيقي العالمي، يختتمها يومياً نخبة من نجوم الموسيقى العالميين على مسرح الاتحاد بارك.

وتواصل الفعالية الارتقاء بمعايير تجربة الجماهير والترفيه الحي والضيافة، ما أدى إلى زيادة جاذبيتها على المستوى العالمي بتسجيل حضور قياسي بلغ 339,000 زائر في عام 2025.

ويمتد الحدث بتجربة المشجعين إلى ما هو أبعد من حلبة السباق، حيث توفر تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى قيمة استثنائية من خلال الدخول المجاني إلى أبرز معالم أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، وورنر براذرز أبوظبي، وياس ووتر وورلد، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا، وقصر الوطن.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الفترة من الخميس 3 ديسمبر إلى الأحد 6 ديسمبر.

abudhabigp.com

نبذة عن شركة إثارة

تعمل شركة إثارة على رسم ملامح مستقبل قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة الأصول على المستوى المحلي والدولي. تتخذ الشركة من جزيرة ياس بأبوظبي مقراً لها، ولها مكاتب في دبي والرياض، ويضم فريقها أكثر من 300 موظف يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في تصميم وإدارة الفعاليات. وتشغّل الشركة مجموعة من أبرز الأصول في المنطقة، بما في ذلك حلبة مرسى ياس ومركز مؤتمرات ياس، إضافة إلى مجموعة الأصول التي يديرها مشروعها المشترك OVG الشرق الأوسط التي تتضمن مدينة زايد الرياضية والاتحاد بارك والاتحاد أرينا و"بيت الاستدامة". تتعاون شركة إثارة مع نخبة من الشركاء في مجالات الفعاليات والترفيه محلياً وعالمياً لتقديم تجارب وفعاليات عالمية المستوى وغير مسبوقة في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ethara.com

حياكم في أبوظبي

"حياكم في أبوظبي" هي الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

نبذة عن ميرال

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 70 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها منطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

نبذة عن جزيرة ياس

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم جزيرة ياس أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع.

كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبوظبي، وخيارات طعام غنية في ياس مارينا وياس باي ووترفرونت، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبوظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام في الاتحاد أرينا، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في الشرق الأوسط، كما تحتضن الجزيرة عشرة فنادق فاخرة، بما في ذلك دبليو أبوظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز. وتضم الجزيرة أيضاً "وايت أبوظبي" الوجهة الداخلية الفريدة من نوعها التي تضم أكثر من 165 مطعماً ومقهى، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

دليل التذاكر لعام 2026 - قيد الإعداد

المدرج الرئيسي

يُعد المدرج الرئيسي الخيار الأمثل للجماهير الراغبين في مشاهدة السباق كاملاً من موقع واحد، حيث يُطل على خط الانطلاق ومنطقة الصيانة ومنصة التتويج، ليقدم فرصة لالتقاط صور اللحظات الحاسمة من بداية السباق وحتى الاحتفال الختامي. ويعتبر مثالياً للحضور لأول مرة وللجماهير الذين يرغبون في التواجد في قلب فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

المدرج الشمالي

يقع المدرج الشمالي على امتداد سلسلة من المنعطفات ويطل على مناطق الكبح المتكررة والمنافسات المحتدمة على الحلبة، حيث تتوفر فرص التنافس بين السيارات في هذا الجزء من الحلبة. ويُعد مثالياً للجماهير الباحثة عن فرص مميزة لالتقاط الصور.

المدرج الشمالي عند المسار المستقيم

يقع هذا المدرج عند أطول مسار مستقيم في الحلبة ويركز على السرعة القصوى حيث تسير السيارات بأقصى سرعة قبل الكبح الشديد. ويوفر المدرج زاوية رؤية واضحة مناسبة تماماً للتصوير الفوتوغرافي.

المدرج الغربي

يطل هذا المدرج على منطقة رئيسية للكبح والتسارع، وقد شهد في كثير من الأحيان منافسات حاسمة على الحلبة، بما في ذلك هجوم لويس هاميلتون المضاد في اللحظات الأخيرة على ماكس فيرستابن خلال سباق حسم لقب بطولة 2021. كما يقع على مقربة من العديد من مناطق الضيافة.

المدرج الغربي عند المسار المستقيم

يقع هذا المدرج عند مسار مستقيم سريع قبل سلسلة من المنعطفات ويوفر إطلالات متواصلة على السيارات وهي تنطلق بسرعة وتستعد لعمليات التجاوز لفة تلو الأخرى.

مدرج مارينا

يُتيح هذا المدرج مشاهدة السباق من أكثر المواقع تميزاً في الحلبة، حيث يطل على واجهة ياس مارينا البحرية واليخوت الفاخرة وأفق المدينة الرائع. ويستقطب هذا المدرج عشاق السباقات الذين يرغبون في عطلة نهاية أسبوع تجمع بين رياضة السيارات والأجواء الحماسية وجاذبية الوجهة السياحية.

المدرج الجنوبي

يقع هذا المدرج عند المنعطف الخامس ويطل على الزاوية التي تجاوز فيها ماكس فيرستابن لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة من سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2021 ليحرز لقبه الأول في بطولة العالم. ويمثل موقعاً مثالياً للمشاهدين الذين يرغبون في التواجد بالقرب من الحلبة ومتابعة السباق بحماس في مراحله الأخيرة.

تتوفر تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2026 حالياً عبر الموقع الإلكتروني abudhabigp.com وموقع Ticketmaster.