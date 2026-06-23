أنشؤوا ساحتكم الرياضية الخاصة في غرفة المعيشة واستمتعوا بتجربة صوتية رياضية لا مثيل لها مع مكبرات الصوت الكبيرة المتطورة وتلك المحمولة من "إل جي"

مجموعة "إل جي" الصيفية للترفيه المنزلي تجمع بين أحدث تقنيات الصوت وشاشات العرض الغنية لتوفر تجربة شبيهة بالملاعب مباشرةً في منازل الشرق الأوسط

ملخص الأخبار

تقنيات صوتية مذهلة : تستخدم أنظمة الصوت المتقدمة من "إل جي" مزايا مثل WOW Orchestra و Dolby Atmos و AI Sound Pro لمحاكاة الأجواء الصاخبة متعددة الأبعاد للملعب الرياضي.

حلول صوتية متعددة الاستخدامات : تقدم "إل جي" الترقية السمعية المثالية لأي جلسة مشاهدة خاصة في يوم المباراة، بدءاً من مكبرات الصوت الشريطية عالية الأداء المزودة بمحركات قوية ومكبرات الصوت المحمولة القوية المخصصة للحفلات.

عروض الصيف الحصرية : لفترة محدودة، سيتمكن عشاق الرياضة في الإمارات العربية المتحدة من شراء مجموعة مختارة من تلفزيونات LG OLED و QNED المتميزة المزودة بمكبرات صوت شريطية عالية الدقة ومكبرات صوت محمولة للاستمتاع بأقصى قدر من الترفيه في منازلهم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- ستوفر مجموعة حلول الترفيه المنزلي من إل جي إلكترونيكس (إل جي) المنتجات المثالية لعشاق الرياضة في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن تجربة شبيهة بأجواء الملعب الحماسية من غرفة معيشتهم المريحة. صُممت المنظومة الشاملة والمتكاملة لحلول التلفزيون والصوت من "إل جي" لجلب الطاقة التي لا مثيل لها في المباريات الحية مباشرةً إلى المشجعين وضمان شعورهم بكل هتاف وصافرة تكتيكية وهدف مدوّ بوضوح عميق وواقعية ثلاثية الأبعاد.

CREATE YOUR OWN LIVING ROOM ARENA EXPERIENCE UNRIVALED SPORTS AUDIO WITH LG’S ADVANCED SOUNDBARS AND PORTABLE SPEAKERS

ويكمن جوهر هذه التجربة الصوتية المنزلية الاستثنائية في تقنية WOW Orchestra من "إل جي" الموجودة في تلفزيونات "إل جي" المتوافقة ومكبرات صوت "إل جي" التي تعمل بتناغم تام مستفيدةً من مضخمات الصوت الداخلية للتلفزيون ومكبرات الصوت القوية في آنٍ واحد. والنتيجة هي نطاق صوتي أوسع وتجربة صوتية متعددة الأبعاد تضع المشاهدين في قلب الحدث.

إضافةً إلى التكامل السلس، توفر مكبرات الصوت الشريطية وتلك المحمولة من "إل جي" مجموعة من تقنيات الصوت المتطورة للارتقاء بالمحتوى الرياضي:

تقنيتا Dolby Atmos و DTS:X : تُنشئان بيئة صوتية ثلاثية الأبعاد، مع تحديد دقيق لاتجاه هتافات الجماهير.

تقنية AI Sound Pro : تُحلل وتُحسّن إعدادات الصوت تلقائياً في الوقت الفعلي، مما يضمن تعليقاً واضحاً وسط هتافات الجماهير وتأثيرات صوتية قوية خلال اللحظات الحاسمة.

صوت جهير عميق وسهولة الحمل : تُضفي مضخمات الصوت اللاسلكية القوية مزيداً من التأثير على احتفالات المباريات، بينما تُقدم مجموعة مكبرات الصوت المحمولة من "إل جي" (ومنها Stage 301 و XG2TBK ) خيارات صوتية مرنة وعالية الدقة ويُمكن استخدامها بسهولة في غرف المعيشة أو التجمعات الخارجية.

أطلقت "إل جي" بهدف مساعدة مشجعي الإمارات على ترقية أجهزتهم الرياضية استعداداً لموسم صيفي حافل بالتشويق، عروضاً ترويجية حصرية تجمع بين تلفزيونات OLED وQNED الرائدة في فئتها ومكبرات الصوت الشريطية وتلك المحمولة عالية الجودة. وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة مشاهدة رياضية سينمائية فائقة من خلال الجمع بين جودة صورة 4K والأنظمة الصوتية المتطورة.

أصبحت تجربة المسرح المنزلي المثالية في متناول أيديكم مع هذه الحزم الترويجية، حيث ستحصلون عند إقران تلفزيون LG OLED evo G5 مقاس 83 بوصة مع مكبر الصوت SC9S على دقة 4K فائقة الوضوح وتجربة صوتية غنية.

تتميز هذه التلفزيونات برسوميات فائقة الوضوح بفضل معالج الذكاء الاصطناعي alpha 11 من الجيل الثامن، بالإضافة إلى تقنية Brightness Booster Ultimate التي تضمن لكم عدم تفويت أي لحظة من الحدث حتى في الغرف ذات الإضاءة الساطعة. وتتزامن بسلاسة مع مكبر الصوت SC9S الأول في العالم المزود بتقنية Dolby Atmos وثلاث قنوات صوتية علوية، ليَنتج صوتاً مكانياً ثلاثي المستويات يغمر الغرفة بصدى واقعي يُحاكي مدرجات الملاعب.

ويقترن تلفزيون LG OLED evo G5 مقاس 77 بوصة مع مكبر الصوت القوي LG XBOOM Stage 301 لتوفير عرض واسع النطاق ومفعم بالطاقة، ويوفر هذا الإعداد ألواناً نابضة بالحياة مع نطاق لوني بنسبة 100%، بينما ينتج عن مكبر الصوت أصواتاً قوية بقدرة 120 واط من خلال مضخم الصوت الذي تم تصميمه بشكل خاص. وإلى جانب إضاءة الذكاء الاصطناعي المدمجة ذات الشريط المزدوج والتي تومض بالتزامن مع هدير الجماهير، تحاكي مكبرات الصوت التشويق الحسيّ للتواجد جسدياً خلف المرمى.

تم تزويد تلفزيون LG OLED evo C5 مقاس 77 بوصة وتلفزيون LG OLED evo G5 مقاس 65 بوصة بمكبر الصوت LG XBOOM Bounce لتوفير صور فائقة الدقة. وتستخدم هذه الشاشات معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقنية Brightness Booster لعرض درجات أسود واقعية وتباين مذهل، مما يجعل مباريات الليل تنبض بالحياة بعمق مذهل. ويستخدم مكبر الصوت Bounce المرافق الذي تم ضبطه بواسطة will.i.am مضخمات صوت مزدوجة القبة ومشعات سلبية ومضخم صوت بقوة 30 واط لإخراج صوت استثنائي، مع عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة حتى تستمر احتفالاتكم بيوم المباراة حتى وقت متأخر من الليل.

يستطيع عشاق الشاشات فائقة الكبر ذات الوضوح الاستثنائي اختيار باقات QNED من "إل جي". وتأتي تلفزيونات QNED93 وQNED91 بقياس 85 بوصة وتلفزيونات QNED93 بقياس 75 بوصة، مزودة بمكبر الصوت S65TR ذي 5.1 قناة. وتتميز هذه الشاشات بتقنية MiniLED مع خاصية التعتيم الدقيق لعرض أدق تفاصيل الكرة سريعة الحركة، مدعومة بمعالج الذكاء الاصطناعي alpha 8 من الجيل الثاني لتحسين جودة الصوت المحيطي. وبفضل مخرج الصوت الغامر بقوة 600 واط ومكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية في مكبر الصوت S65TR، ينقل نظام الصوت المتكامل أجواء الملعب إلى غرفة معيشتكم بكل سهولة، ويمكن التحكم به عبر واجهة WOW الموحدة على شاشة التلفزيون.

تأتي تلفزيونات QNED91 مقاس 75 بوصة وQNED93 مقاس 65 بوصة مزودة بمكبر الصوت LG XBOOM Grab المتين، الذي يتميز بتصميم قوي ومتين حسب المعايير العسكرية ومكبر صوت عالي التردد (تويتر) مع مضخم صوت (ووفر) بقوة 20 واط لتوفير تعليق صوتي غني بالتفاصيل. أما تلفزيون QNED86 مقاس 65 بوصة، فيأتي مزوداً بمكبر صوت LG XBOOM Go XG2TBK الصغير، الذي يمنحكم صوت جهير قوي حتى عند مستويات الصوت المنخفضة جداً، مما يضمن سماع كل لحظة هادئة من المباراة بوضوح تام.

تتوفر هذه الباقات الترويجية الخاصة لدى كبار تجار الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك كارفور ولولو وشرف دي جي وغيرها من المتاجر البارزة، مع اختلاف تفاصيل التوافر والجدول الزمني حسب بائع التجزئة حتى نفاد الكمية.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إل جي" الشاملة من مكبرات الصوت المتطورة ومكبرات الصوت المحمولة، تفضلوا بزيارة: اكتشفوا أنظمة الصوت من "إل جي" للحصول على صوت فائق | إل جي الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2998974/LG.jpg