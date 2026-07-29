إل جي تطلق سلسلة شاشات الألعاب الجديدة الحائزة على الجوائز UltraGear™ evo 5K2K

إل جي توسّع مجموعة شاشاتها المتميزة لعام 2026 مع جيل جديد من الشاشات عالية الدقة المصممة لتوفير تجربة مذهلة وغامرة

ملخص الأخبار

مجموعة 2026 تقدم ثلاث شاشات مميزة بدقة تصل إلى 5K أو أكثر، وتشمل شاشة بانورامية ضخمة مقاس 52 بوصة وشاشة OLED مقاس 39 بوصة حائزة على الجوائز.

صممت هذه الشاشات لتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة عالية الدقة، وتوفر معدلات تحديث رائدة في القطاع ووضوحاً بصرياً حاداً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إطلاق أحدث مجموعة من شاشات الألعاب المميزة، وهي سلسلة LG UltraGear™ evo، المصممة خصيصاً لتلبية الطلب على شاشات WUHD (5K2K) فائقة الدقة والأحدث منها من "إل جي". وتشمل سلسلة الشاشات الجديدة ثلاثة طرازات هي: G9 مقاس 52 بوصة وGX9 مقاس 39 بوصة وGM9 مقاس 27 بوصة.

معيار جديد لتجربة ألعاب عالية الدقة

LG Launches New Award-Winning UltraGear™ evo 5K2K Gaming Monitor Line-up

خصصت "إل جي" علامة evo المتميزة لشاشات العرض التي توفر أعلى مستويات الدقة وتلبي الارتفاع السريع في طلب العملاء على شاشات 5K وما فوق:

• شاشة LG UltraGear™ evo G9: أكبر شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240 هرتز، تتميز بشاشة منحنية ضخمة مقاس 52 بوصة. وتُحيط الشاشة بمجال رؤية المستخدم مع توفير معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 240 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 وانحناء R1000.

• شاشة LG UltraGear™ evo GX9: تُعد GX9 الحائزة على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، أول شاشة ألعاب OLED منحنية في العالم بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة. وتتميز بقدرات ترقية الذكاء الاصطناعي وزمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية لتجربة لعب سريعة الوتيرة.

• شاشة LG UltraGear™ evo GM9: حائزة أيضاً على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، تتميز شاشة الألعاب هذه مقاس 27 بوصة بدقة 5K بتقنية Hyper Mini LED وإعدادات سطوع فائقة للحصول على دقة ألوان مذهلة وتباين ديناميكي.

تجمع سلسلة evo بين أداء الألعاب المتميز وتقنيات الشاشة الذكية الحديثة، لتقدم كثافة بكسل استثنائية وصوراً فائقة الوضوح والدقة، وذلك بفضل دمج لوحات OLED وHyper Mini LED المتطورة التي توفر دقة ألوان مذهلة وتبايناً ديناميكياً، بينما تضمن معدلات التحديث التي تصل إلى 240 هرتز حركة سلسة للغاية. وصُممت شاشات الألعاب المتميزة من "إل جي" بتصاميم منحنية مريحة تُحيط بمجال رؤية المستخدم بشكل طبيعي، مما يُعزز الراحة والانغماس الكامل في المشاهد أثناء جلسات اللعب الطويلة أو العمل الإبداعي.

عروض الإطلاق الحصرية

بعد النجاح الذي حققته مرحلة الطلب المسبق، انطلق الإطلاق الرسمي لمجموعة شاشات الألعاب الجديدة UltraGear™ evo، المتوفرة حالياً بشكل حصري عبر Microless مع خصومات ترويجية خاصة لفترة محدودة على منتجات مختارة، وستتوفر المجموعة قريباً لدى متاجر التجزئة المحلية الأخرى. للمزيد من المعلومات حول مجموعة شاشات الألعاب UltraGear™ evo لعام 2026، تفضلوا بزيارة: ultragear-evo Monitors | LG UAE.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي

تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة www.LGnewsroom.com.