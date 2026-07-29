استمتعوا بصيف بارد وراحة وكفاءة أكبر مع نصائح إل جي للتبريد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

نظام التبريد DUALCOOL™ AI من "إل جي" يتعلم سلوك الأفراد في كيفية استخدام الغرفة ويضبط التبريد تلقائياً ليساعد الأسر على إدارة الراحة وتكاليف التبريد خلال ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في الإمارات

ملخص الأخبار

• تُشارك "إل جي" مع حلول فصل الصيف الحار في الإمارات كيف تُساعد مكيفات DUALCOOL AI المنازل على البقاء باردة دون أي جهد يدوي.

• تُوفر تقنية Dual Vane في مكيفات DUALCOOL AI تدفقين هوائيين مُختلفين لتبريد أسرع بنسبة تصل إلى 23%، بينما يصل مدى تدفق الهواء الطويل إلى 22 متراً في جميع أنحاء الغرفة.

• يُمكّن kW Manager المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تطبيق LG ThinQ، المنازل من تحديد هدف استهلاك الكهرباء للمكيف والالتزام به تلقائياً.

• يُكمّل نسيم الهواء اللطيف والتشغيل الهادئ للغاية نظاماً مُصمماً لتوفير الراحة ليلاً ونهاراً، حتى خلال أشد فترات السنة حرارة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تشارك شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) مع حلول فصل الصيف في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تساعد مكيفات DUALCOOL™ AI الأسر في الحفاظ على التبريد والراحة وتوفير الطاقة خلال ذروة الصيف. وتتعلم المكيفات المدعومة بأجهزة استشعار مدمجة وتقنية الذكاء الاصطناعي كيفية استخدام الأفراد الغرفة وتضبط التبريد تلقائياً بناءً على ذلك، مما يوفر راحة معززة دون أي جهد يدوي.

تدفق هواء أكثر ذكاءً أينما كنتم

Stay Cool Smarter This Summer: LG Shares AI Powered Cooling Tips for Greater Comfort and Efficiency

تتمركز تقنية Dual Vane في قلب تجربة مكيف DUALCOOL AI، والتي ترسل تدفق الهواء لأعلى وأسفل في وقت واحد لتبريد الغرفة بالتساوي وبسرعة أكبر تصل إلى 23% أسرع من طرازات مكيفات "إل جي" السابقة ذات الريشة الفردية. وبالنسبة للمساحات الكبيرة أو ذات المخطط المفتوح، يقوم تدفق الهواء الطويل في المكيف بإطلاق هواء بارد يصل إلى 22 متراً، مما يوفر الراحة في كافة أركان الغرفة، وليس فقط أماكن الجلوس الأقرب إلى المكيف.

توفير ذكي في أوقات الحاجة الماسة

يُعدّ ترشيد استهلاك الطاقة بنفس أهمية تعزيز الراحة، إذ تُشكّل تكاليف التبريد ما بين 60% و70% من فاتورة الكهرباء الصيفية للأسر الإماراتية، وفقاً لـPowerwise. ويُمكن لأصحاب المنازل مع نظام kW Manager، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتاح عبر تطبيق LG ThinQ، تحديد هدف استهلاك الطاقة في المكيف والسماح للنظام بإدارة الأداء تلقائياً لضمان الالتزام بهذا الهدف. وبفضل تقنية الضاغط العاكس المزدوج من "إل جي"، يعمل المكيف بمستوى ضوضاء منخفض للغاية، ما يُحافظ على هدوء المنازل وسكينتها حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما توصي شركة "إل جي" بعادتين بسيطتين إلى جانب التقنيات المتطورة وهما: الحفاظ على درجة حرارة منظم الحرارة عند حوالي 24 إلى 25 درجة مئوية بمجرد أن تبرد الغرفة، حيث أن كل درجة أقل يمكن أن تضيف نسبة مئوية إلى استهلاك الطاقة، إلى جانب تنظيف أو شطف المرشحات كل أسبوعين لمنع انخفاض الأداء مع مرور الوقت.

تتوفر تفاصيل المنتج الكاملة، بما في ذلك مواصفات مكيف DUALCOOL™ AI وتوفره، على الموقع الإلكتروني www.lg.com/ae/tropical-split-air-conditioners. وقد تختلف المزايا والمواصفات التقنية المحددة باختلاف البلد.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .