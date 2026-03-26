أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف من إل جي: حلول تبريد مبتكرة لمشاريع التطوير العقاري الطموحة في الخليج

تقنيات تبريد مبتكرة مصممة لتحقيق الكفاءة والموثوقية والتحكم الذكي

• تُمكّن حلول التدفئة والتهوية والتكييف من إل جي مطوري العقارات في منطقة الخليج من خلال أنظمة تبريد متطورة مصممة خصيصاً للمشاريع الضخمة متعددة الاستخدامات.

• توفر الأنظمة الرائدة مثل نظام التبريد متغير التدفق (VRF) من "إل جي" ونظام التبريد العاكس المبرد بالهواء، أداءً وموثوقية عاليتين في ظل مناخ الخليج القاسي.

• تُعزز منصة إدارة الطاقة الذكية للمباني من "إل جي" Smart BECON الاستدامة وكفاءة التشغيل والتحكم طويل الأمد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- مع استمرار منطقة الخليج في تحقيق التقدم الملحوظ في مجالات البنية التحتية والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات، بات مهماً اليوم أن تلبي حلول التبريد المتطلبات متزايدة التعقيد لهذه الخطوات المتطورة. وتلعب إل جي إلكترونيكس دوراً محورياً في تمكين هذا النمو من خلال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة المصممة لتحقيق الكفاءة العالية والتحكم الذكي والموثوقية، والمصممة خصيصاً لمواجهة التحديات المناخية الفريدة في منطقة الخليج.

LG HVAC: Transforming Cooling Solutions for Gulf's Ambitious Developments

وتُمكّن تقنيات "إل جي" الرائدة في أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف الشركات من توفير الراحة المستدامة وتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية، مما يضمن قدرة المشاريع الطموحة على تلبية احتياجات المنطقة التي تشهد نمواً سريعاً.

قال أحمد عابد، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة إل جي لحلول التدفئة والتهوية والتكييف في منطقة الخليج: "يواصل الشرق الأوسط إظهار زخم ملحوظ في تطوير البنية التحتية والعقارات. ونركز في إل جي على تقديم تقنيات تبريد مبتكرة تساعد المهندسين والمطورين على تحقيق أداء وكفاءة وموثوقية أعلى في مشاريعهم".

نظام التبريد متغير التدفق MULTI V 5 من "إل جي": تبريد دقيق للمباني الكبيرة

يُعدّ نظام التبريد متغير التدفق MULTI V 5 من "إل جي" الحل الأمثل للفنادق والأبراج والمنشآت التجارية. ويوفر هذا النظام تبريداً زٌوّد خصيصاً بتقنية الذكاء الاصطناعي التكيفية التي تُعدّل أداءه بسلاسة بناءً على الإشغال ودرجة الحرارة والرطوبة والتغيرات البيئية. ويجمع نظام MULTI V 5 بين الكفاءة والراحة، مما يُمكّن المطورين من تحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة دون المساس بالموثوقية.

وصُمم هذا النظام خصيصاً لمناخ الخليج القاسي، حيث يعمل بكامل طاقته التبريدية في درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية، ويحافظ على وظائف جزئية حتى في درجات الحرارة التي تصل إلى 52 درجة مئوية. ويوفر تصميمه المعياري المدمج خيارات تركيب مرنة، تشمل التكوينات ذات القنوات وأخرى بدون قنوات، مما يجعله مثالياً لمختلف التصاميم المعمارية.

وبفضل تكامله مع أنظمة إدارة المباني (BMS) ذات البروتوكول المفتوح، يوفر نظام MULTI V 5 تحكماً مركزياً بالتدفئة والتبريد وإدارة الطاقة، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لمشاريع المباني الكبيرة والديناميكية.

مبردات "إل جي" العاكسة المبردة بالهواء: تبريد موفر للمساحة ومستدام

صُممت مبردات "إل جي" العاكسة والمبردة بالهواء خصيصاً للمنشآت الكبيرة كالمستشفيات والفنادق وأبراج المكاتب، وهي حلٌّ موفر للطاقة من "إل جي" لتبريد المحطات المركزية. ويقوم نظامها العاكس بالكامل بفضل نطاق تردد واسع من 30 هرتز إلى 120 هرتز، بضبط قوة التبريد بدقة ليتناسب مع الطلب الفعلي على الطاقة، مما يضمن الكفاءة دون تبريد زائد أو هدر للطاقة.

ويتميز النظام أيضاً بحجمه الأصغر بنسبة 18% وتشغيله الهادئ بمستوى ضوضاء لا يتجاوز 68 ديسيبل (A)، مما يجعله خياراً مثالياً موفراً للمساحة وعالي الأداء للمشاريع ذات المساحات المحدودة. علاوةً على ذلك، تدعم المبردات أهداف الاستدامة بانخفاض معامل الاحترار العالمي (GWP) باستخدام غاز التبريد R32 الصديق للبيئة.

ويمكن للمطورين مراقبة الأداء عن بُعد وجدولة العمليات بفضل وحدة التحكم الذكية التي تعمل باللمس، مما يوفر كفاءة أعلى في التكاليف على المدى الطويل وصيانة أسهل.

LG BEACON: إدارة ذكية للطاقة في المباني

تتجاوز منصة LG BEACON لإدارة الطاقة مجرد التبريد، لتُحدث نقلة نوعية في كيفية تشغيل وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة المباني بأكملها. وتشمل المنصة التدفئة والتبريد والإضاءة والأمن والطاقة، وتوفر مستويات قابلة للتطوير مثل BEACON HVAC للمواقع الصغيرة، وBEACON Building للأنظمة الشاملة وBEACON Cloud الذي يوفر التشخيص عن بُعد والصيانة الاستباقية للمشاريع الكبيرة.

وبفضل مزايا مراقبة الطاقة التنبؤية وتشخيص الأعطال، يُحوّل BEACON الصيانة من رد فعل إلى خطوة استباقية، مما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين التكاليف. وتتكامل المنصة بسلاسة مع أنظمة "إل جي" وأنظمة الجهات الخارجية من خلال الاستفادة من بروتوكولات مفتوحة مثل BACnet وModbus، لتحقيق عمليات أكثر ذكاءً وقابلة للتكيف مع مختلف تكوينات المباني.

الاستدامة والأداء الأمثل لمطوري المشاريع في الخليج

تقدم حلول التدفئة والتهوية والتكييف من "إل جي" في سوق البنية التحتية الخليجية سريعة التطور، ابتكارات مستدامة مصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات البيئات القاسية. وتُمكّن "إل جي" المطورين من تلبية متطلبات التصميم المعماري والأداء مع منح الأولوية لكفاءة الطاقة، بدءاً من نظام MULTI V 5 VRF المناسب للمنشآت التجارية وصولاً إلى مبرد الهواء العاكس الحلزوني المُحسّن لتحقيق الوفورات التشغيلية.

إضافةً إلى ذلك، تُسهّل منصة إدارة الطاقة BECON الموثوقية على المدى الطويل من خلال المراقبة الذكية والرؤى القابلة للتنفيذ، مما يضمن للمطورين والمهندسين تحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي في كل مرحلة.

استكشفوا حلول "إل جي" لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في جميع أنحاء الخليج

تلبيةً لاحتياجات التبريد في مشاريع التطوير واسعة النطاق، تدعوكم "إل جي" لاستكشاف أنظمة VRF من "إل جي" ومجموعة مبردات العاكس ونظام Beacon المتوفر في أسواق الخليج. وصُممت هذه الأنظمة لتلبية متطلبات الأداء القصوى مع توفير حلول ذكية ومستدامة لأكثر المشاريع طموحاً في المنطقة.

نبذة عن شركة إل جي للحلول البيئية

تقدم شركة إل جي للحلول البيئية (ES) حلول التكييف المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات والمناخات، وتلك التي توفر أداءً استثنائياً للتدفئة والتهوية والتكييف للمباني في جميع أنحاء العالم. وبالاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقطاع، نعمل على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف الرقمية والصديقة للبيئة. وباعتبارنا الشريك المثالي لكم، نحن على أتم اسعداد لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتكم اليومية وتوفير الدعم المستمر لعملكم. وبالإضافة إلى حلول التدفئة والتهوية والتكييف، فإن شركة إل جي للحلول البيئية مسؤولة أيضاً عن أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة "إل جي" بهدف دفع نمو أعمال الشركات الصديقة للبيئة في قطاع التكنولوجيا، وهو مجال نمو مستقبلي رئيسي لشركة "إل جي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/business/hvac و www.LG.com/b2b .

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2943328/LG_HVAC.jpg